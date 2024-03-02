Патриарх РПЦ Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России

00:59 04.03.2024

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи назвал условиями присутствия мигрантов в России уважение к стране и ее народу, а также отказ от формирования агрессивно настроенных гетто.



Присутствие иммигрантов в России, которое обусловлено экономическими проблемами, возможно при соблюдении двух условий: они "должны иметь уважение к той стране и к тому народу, в среде которого они работают", и не должны "формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению", приводит слова из выступления патриарха сайт Русской православной церкви (РПЦ).



Патриарх поднял эту тему после слов участника форума из Киргизии о том, что предстоятель РПЦ занимает "достаточно жесткую позицию в отношении мигрантов".



"А с чего Вы взяли, что у меня жесткая позиция в отношении иммигрантов?" - поинтересовался патриарх.



"Присутствие иммигрантов, обусловленное экономическими потребностями, не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских… Мне хорошо известно, как, например, люди иногда боятся консолидированных этнических групп, которые могут прибегнуть и к насилию по отношению к тем, кто им не нравится. Другими словами, присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас все будет хорошо, хотя и сейчас неплохо", - добавил патриарх Кирилл.



Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.