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|Выходит в свет последний, случайно найденный, роман Габриэля Гарсиа Маркеса
07:53 04.03.2024
Посмертный роман Маркеса опубликуют 6 марта
Роман "Увидимся в августе" колумбийского лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса стал одним из самых ожидаемых литературных событий года.
Журнал Lengua удалось узнать первое предложение романа: "Он вернулся на остров в пятницу, 16 августа, на пароме в три часа дня".
Издательство Penguin Random House подтвердило новость о выпуске произведения Гарсиа Маркеса прошлой весной. Семья писателя, готовясь к десятой годовщине его кончины в 2014 году, обнаружила этот роман среди его документов в Техасском университете.
В прошлом году стало известно, что публикация стала возможной благодаря цифровизации авторских архивов Техасского университета.