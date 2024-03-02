Выходит в свет последний, случайно найденный, роман Габриэля Гарсиа Маркеса

07:53 04.03.2024

Посмертный роман Маркеса опубликуют 6 марта



Роман "Увидимся в августе" колумбийского лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса стал одним из самых ожидаемых литературных событий года.



Журнал Lengua удалось узнать первое предложение романа: "Он вернулся на остров в пятницу, 16 августа, на пароме в три часа дня".



Издательство Penguin Random House подтвердило новость о выпуске произведения Гарсиа Маркеса прошлой весной. Семья писателя, готовясь к десятой годовщине его кончины в 2014 году, обнаружила этот роман среди его документов в Техасском университете.



В прошлом году стало известно, что публикация стала возможной благодаря цифровизации авторских архивов Техасского университета.