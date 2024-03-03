Ашхабад пригласил Брюссель на "газовое танго", - В.Панфилова

07:59 04.03.2024

03.03.2024



Иран будет транзитной страной при поставке туркменских энергоресурсов в ЕС

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие 1–3 марта в Анатолийском дипломатическом форуме и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров был подписан пакет документов, в числе которых меморандум о намерениях поставок туркменского газа в Турцию и далее в Европу. Новым участником этого проекта может стать Тегеран. В случае транзита газа через Иран автоматически снимается вопрос строительства Транскаспийского трубопровода. Анкара добивается своей цели – создания газового хаба, Ашхабад выходит из орбиты влияния Москвы и Пекина.

"Документ призван внести вклад в сотрудничество наших стран и формирует основы для совместной работы в сфере природного газа. Подписи под документом символизируют наше стремление поставлять туркменский газ вначале в Турцию и далее на мировые рынки", – заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Турция заинтересована в создании на своей территории регионального центра торговли газом. Для этого Анкаре необходимо обеспечить доставку топлива на свою территорию из различных источников.



Ставка делается на Россию, вторым экспортером может стать Туркменистан, который занимает четвертое место в мире по запасам природного газа после РФ, Ирана и Катара. Рассматриваются также поставки сжиженного газа из других стран. Таким образом, на турецкой биржевой площадке будет формироваться актуальная цена на ресурсы. Остается нерешенным вопрос: по каким маршрутам пойдет туркменский газ? Как сказал в Анталье Бердымухамедов, есть два варианта – через Каспий в Азербайджан и через Иран, сообщило японское Nikkei Asia. Тегеран заинтересован в транзите туркменских ресурсов и готов обеспечить по своп-соглашениям до 30 млрд куб. м газа в год до границ Турции или по имеющемуся трубопроводу, хотя его объемы ограничены.



Но сейчас для всех игроков важно не столько техническое исполнение, сколько достижение принципиальных договоренностей. Количество различных заявлений и подписанных декларативных документов о поставках туркменского газа в Турцию не поддается подсчету. О практических результатах реализации договоренностей ничего не известно.



"Существует несколько измерений у этой туркменской политики газопроводной мегаломании (см. "НГ" от 10.12.23). Экономическое – глупо, обладая гигантскими запасами газа, не искать для них рынки сбыта. Политическое – откровенное желание выйти из орбит влияния сначала России, затем и Китая, связанных с их монополизмом в качестве покупателей туркменского газа в разные периоды.



Есть и сугубо субъективное измерение, персоналистско-ментальное, связанное с навязчивым желанием Гурбангулы Бердымухамедова стать вхожим в респектабельный круг "цивилизованного западного мира" и рукопожатным там. Другими словами, туркменские власти хотят, чтобы все было "как в Азербайджане", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков.



Справедливости ради стоит отметить, что туркменские власти резко нарастили усилия по имитации наведения порядка с правами человека, особенно (и исключительно) в сфере гендерного равенства, за чудовищные нарушения которого в последние несколько лет получили беспрецедентную критику, сравнимую с критикой самых архаичных или фундаменталистских режимов (см. "НГ" от 21.11.23).



"Сейчас и дня не проходит без публикации в туркменских СМИ о семинарах, конференциях, круглых столах, прочих мероприятиях, призванных доказать всему миру, что женщина в Туркменистане во многом более равноправна, чем принято об этом думать. Подобные приемы туркменских властей были отмечены и ранее – в ответ на критику за массовое уничтожение в городах собак и кошек туркменские власти отчитались открытием питомников по разведению элитных собак – туркменских алабаев и установкой памятника одной из них. Однако нынешняя ситуация отличается от предыдущих тем, что в процессе эмулирования благостной реальности с правами человека в Туркменистане самое активное участие принимают международные организации, программы ООН, посольства западных стран, офис ОБСЕ и других международных институтов", – отметил эксперт. По его мнению, в качестве связующего мотива между всеми измерениями является отчаянное желание туркменских властей залить свою экономику "газовыми" деньгами.



"Новым мотивом в заявлении Бердымухамедова является идея о потенциальном включении Ирана в цепочку транзитеров в поставках газа в Турцию и Европу. Без предварительного согласования с другими контрагентами такой пробный шар Бердымухамедов выкатить не решился бы. Участие Ирана снимает вопрос о строительстве Транскаспийского трубопровода. Насколько серьезно Европейский союз отнесется к очередному приглашению Бердымухамедова на "газовое танго", станет понятно уже скоро. Инициатива Европейского парламента по срочной подготовке новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, программа ЕС Global Gateway по доступу к "критическим минералам", прочие инициативы ЕС в Центральной Азии должны приобрести целостный характер к концу этого года. Тогда и станет понятен круг участников новой туркмено-европейской затеи, возможно, станут известны и те, кто согласится за это платить. Если, конечно, эта идея не очередной блеф туркменской власти", – заключил Айтаков.