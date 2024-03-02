Новое водохранилище "Байдибек ата" выроют в Туркестанской области

08:02 04.03.2024

Новое водохранилище построят в Туркестанской области.



Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на встрече с аграриями Жетысайского и Мактааральского районов рассказал, что в Туркестанской области начнут строить водохранилище "Байдибек ата", сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, старт работам по строительству водохранилища "Байдибек ата" будет дан до конца этого года.



Заслушав доклад по работе местного филиала государственного предприятия "Казводхоз", Нуржан Нуржигитов ответил на вопросы аграриев. В частности, касательно ремонта машинного канала, через который поступает вода из Шардаринского водохранилища до магистрального канала "Достық", реконструкции, бетонирования и очистки ирригационных каналов региона, восстановления Аральского моря, включения в проект ПУИД-3 (усовершенствование ирригационных и дренажных систем) дополнительных объектов и разных цен на воду по отдельным каналам.



Также аграрии высказали предложения по усовершенствованию государственного предприятия "Казводхоз" и возвращению объектов стратегического значения в республиканскую собственность.



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Вместе с тем Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан. На нем обсуждались такие темы, как условия договоров аграриев с "Казводхозом", внедрение спутниковых технологий мониторинга водных ресурсов и установка аграриями насосов вдоль ирригационных каналов.



"Вижу, что основная часть вопросов касается ремонта и реконструкции каналов и других гидротехнических сооружений. За долгие годы успело накопиться множество проблем, которые наше министерство намерено решать шаг за шагом. В этой связи очень важно наладить коммуникацию между министерством, "Казводхозом" и местными исполнительными органами, чтобы своевременно информировать население о нашей работе и инициативах. Большое спасибо всем, кто выделил время и пришел на эту встречу. После начала поливного сезона я снова приеду в Туркестанскую область, чтобы ознакомиться с ходом поливных работ", – подытожил Нуржан Нуржигитов.



15 февраля 2024 года министр водных ресурсов и ирригации Казахстана в Мажилисе рассказал о планах ввести дифференцированный тариф на воду в стране. По словам Нуржана Нуржигитова, для повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к ресурсосбережению, приказом министерства национальной экономики для группы потребителей "население" вводится механизм дифференциации по объемам потребления на услуги питьевой воды в пределах установленной нормы объема потребления на 1 человека.



Динара Халдарова