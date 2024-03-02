Серая зона: где пройдет граница между Востоком и Западом? - Николай Сорокин

08:40 04.03.2024 Евросоюз "сломал" Орбана и провел решение о выделении Украине 50 млрд евро на 2024–2027 годы. Вроде бы так, вроде бы Украина получит оружия на 50 миллиардов, и уже три недели этому радуется вся соросовская пресса. Выясняется, что не совсем так.



"Согласованный пакет помощи Украине, который Евросоюз решил выделить, нужен для поддержки экономики страны, а не для закупки оружия для вооруженных сил", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, пойдут не на оружие, а на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане экономики потерпела крах", - пояснил Орбан. Он добавил, что без финансовой помощи украинцы не смогут получать пенсии и другие выплаты. Добавим от себя, даже в отхожее место сходить нормально не смогут, там не будет света, а в канализацию не сможет нормально подаваться вода. Но это так, к слову.



Глава Евросовета Шарль Мишель, пособачившись, по обыкновению, со своей подругой Урсулой, которая вот-вот останется без работы, так как ее срок истекает, а американцы не поддержали ее кандидатуру на пост генсека НАТО, сообщил об утверждении в ЕС долгосрочной программы бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро сроком до 2027 года, то есть по 12 с небольшим миллиардов в год для покрытия украинского бюджетного дефицита, причем траншами каждый год, а поскольку через год, так может случиться, адресата уже не будет, то этими 12–13 млрд все и ограничится. Толково придумано. Мишель уточнил, что это решение поддержали все 27 стран - участниц объединения.



Спикер Белого дома Джон Кирби, который почему-то непрерывно плачет (у него какое-то эмоциональное недержание, видимо, такой вид неврастении), комментируя это решение, заявил, что предоставляемый Евросоюзу пакет помощи не сможет стать заменой поддержки Киева со стороны США, и глаза у него под софитами заблестели от слез.



Таким образом, план намечался следующий. Все 50 млрд европомощи идут на экономику и социалку, ведь доходы украинского бюджета за два года упали практически в 5 раз, то есть стали сравнимы с доходами небольших африканских стран. А из 62 млрд, запрошенных Байденом у американского Конгресса, 16 млрд идут на то же самое, что и европейские средства, а остальные 46 - американским оборонным концернам и Пентагону для производства и поставки оружия.



Все выглядело мило и гладко, но внезапно образовались два фактора, которые поставили всю эту систему с ног на голову. Назовем первый фактором "О" от хорошего, но подзабытого русского слова "очковтирательство", а второй - фактором "Р", намекая на реализм в планировании, а также на то, что деньги, к сожалению, не только портят людей, но их бесконтрольное использование "по щелчку" делает даже наиболее развитых из них аутистами, не способными к адекватным оценкам происходящего и не видящими дальше своего носа. Какие там многоходовки, если они не понимают, что́ будет непосредственно после завершения первого же "гениального" хода, как правило, лошадью.



Фактор "О" состоит буквально в следующем. У США и тем более других стран западной коалиции нет необходимого сегодня Украине оружия в нужных объемах. За два года войны из ангаров, эллингов, складов, схронов и непосредственно из боевых частей было взято то, что может быть использовано против русской армии. Безусловно, много всего осталось, но тут наступает неприятное для Запада явление: то, что осталось, по тем или иным причинам либо нежелательно, либо вообще невозможно поставить на Украину. И на это имеются две группы причин. Во-первых, поставка ряда имеющихся у НАТО вооружений может спровоцировать настоящую войну с Россией, а они к этому совсем не готовы, да и едва ли хоть когда-то будут готовы. Например, возьмем пресловутые F-16, о которых сегодня не говорит только ленивый. На Украине нет или почти нет аэродромов, где эти ударные самолеты могли бы базироваться. Именно поэтому наши Воздушно-космические силы (ВКС) и перепахивают который раз аэродром в Константиновке (он единственный ограниченно годен для западных машин).



Таким образом, F-16 будут преимущественно базироваться на аэродромах третьих стран. Для этого, например, в Молдавии уже несколько месяцев лихорадочно перестраиваются местные аэродромы - создается инфраструктура под F-16. Но одной Молдавии для нормальной работы по всей линии соприкосновения недостаточно. Венгрия решительно отвергла все предложения, поэтому остаются только Польша и "Вымираты". Проблема в том, что если на Молдавию всем "фиолетово", то в случае с Польшей или Литвой - это война, Россия будет непосредственно наносить удары по аэродромам базирования вражеских бортов, то есть атаковать страны НАТО. И они об этом отлично информированы. Именно поэтому окончательного решения по авиации не принято до сих пор. На это накладывается еще одна причина - ее малочисленность и связанный с этим бесславный конец, что немедленно скажется на доходах американских авиапроизводителей, и в первую очередь, легендарной группы General Dynamics, точно так же, как уже сказался погром "легендарных" и "неуязвимых" комплексов "Пэтриот" на продажах компаний Raytheon, Lockheed Martin и Boeing. Все НАТО сможет предоставить ВСУ (при максимальном напряжении и очень не сразу) максимум пятьдесят самолетов F-16, устаревших настолько, насколько вообще может устареть самолет, то есть версии 1990-х, так называемой модели Block 40/42.



Вторая причина состоит в невозможности поставок современной техники, особенно современной электроники, роботов, оптических и инфракрасных систем, сплавов, углеродистых материалов, установок на новых физических принципах. Американцам и англичанам прекрасно известно, что все, отправляемое на фронт, рано или поздно попадает в руки русских инженеров, которые в итоге сэкономят миллиарды долларов на изучении наиболее передовых западных разработок, и если сочтут нужным, то довольно быстро внедрят их у себя. Все самое ценное будет захвачено (либо куплено у украинцев) русскими, внимательно изучено на различных полигонах, в Кубинке, в Монино, на Уралвагонзаводе, под Астраханью и так далее, против этих "девайсов" будут рано или поздно найдены меры и системы противодействия, а при необходимости их просто скопируют. Поэтому поставлять на Украину им можно только откровенное старье и, по большому счету, хлам. Основная же часть того, что сегодня производят оборонные компании Америки и Европы - это современный хайтек, сплошь нафаршированный запретными для поставок на российско-украинский фронт компонентами. И фактически сегодня предложено организовать новые цеха и целые предприятия для сборки устаревших, с точки зрения того же Пентагона, вооружений. Нужно ли это оборонным концернам?



С одной стороны, да, деньги есть деньги, и они, как известно, не пахнут - какая разница, что производить? Хоть луки со стрелами, если за это платят. С другой стороны, большинство представителей реальной политической элиты, та часть deep state, которая связана не с финансами, а с реальной экономикой, так называемые производственники, люди, связанные с конкретным рынком, а не эмиссией, хорошо понимают, что война может продлиться недолго, допустим, год, Украина будет разгромлена, и те гигантские вложения в производство сотен тысяч 155-мм артстволов и боеприпасов вкупе с тысячами "Абрамсов" М1 допотопных модификаций окажутся причиной их разорения, эта продукция в таких количествах будет попросту не востребована ни Пентагоном, ни другими странами. Если, не приведи господи, Америка задумает воевать с Россией, то это будет совсем другая война, никаких танковых прорывов и артдуэлей; ну а в других местах подобная война может начаться, пожалуй, только между Индией и Пакистаном, но это крайне маловероятно.



Именно поэтому, а вовсе не из-за мифического "крайнего изоляционизма", как это подает администрация Байдена, консервативные республиканцы по сговору с Пентагоном, интересы которого они всегда и лоббировали, уже два с лишним месяца и саботируют выделение помощи Украине. Все просто: оружия в тех количествах, которое просит Зеленский, физически нет, все отдали, все выскребли, то, что осталось, на Украину посылать нельзя ни при каких обстоятельствах, тем более есть еще как минимум Израиль, хуситы и, самое главное, Тайвань. Но признаться в этом - показать свою крайнюю слабость и уязвимость, а также обнажить масштабы былой коррупции. Поэтому сделаем так: прикроемся Конгрессом и скажем, что оружие в нужных объемах не поставляется только потому, что Конгресс не выделяет денег. Там дальше посмотрим, если русские будут побеждать - вообще ничего не выделим, если возникнет шанс, то перестроим ряд производств и начнем потихоньку подбрасывать. Но ясной стратегии по оружию у Запада нет до сих пор, разброд и шатания, ступор. И сплошное очковтирательство.



Только при этом не надо думать, что оружие и боеприпасы совсем не поставляются американцами и европейцами. Все, что можно на существующих линиях производить и передавать, производится и передается, и никакой Конгресс (для многих открытие) этому не мешает. Проблема в том, что вээсушникам нужно во много раз больше.



Теперь фактор "Р" - real politics. Планы англосаксов и их колониальных шавок опрокидывает русская армия. Напомню только, что группировка "Центр" в последнюю неделю освободила город Авдеевку в ДНР и продолжила движение в западном направлении; освобождена Победа, войска зашли в Работино, которым так гордились генералы ВСУ, армия охватывает в клещи Купянск и Угледар, освобождено Ласточкино, на юге зачищены пресловутые Крынки. Началась, по сути, эвакуация Харькова, цены на недвижимость во втором по величине городе Украины рухнули более чем наполовину. Очевидно, что Харьков готовят к сдаче, не сразу, конечно, но всем специалистам понятно, что всерьез защищать его просто не хватит сил. На днях стало известно, что в Харькове активизировались пророссийские партизаны. За два дня они оставили более пятисот надписей "Россия" на автомобилях, а это значит, что СБУ ослабила доминирование в городе и не может уже, как раньше, контролировать каждого неблагонадежного гражданина (заметим, что харьковская СБУ считалась сильнейшей на Украине).



Кроме того, на днях полуофициально подтвердилось то, о чем мы многократно говорили. Россия в ходе Спецоперации достигнет задач, о которых говорил президент, а для этого абсолютно безальтернативным мероприятием явится создание буферной зоны, которая станет страховать страну от всякого рода враждебных поползновений. Только тогда задачи можно будет считать выполненными, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщивший о своем обсуждении с президентом хода СВО в интервью.



В частности, в состав новых российских территорий, по убеждению политика, должны войти Киев и Одесса. Заявление, казалось бы, вполне естественное, нам это давно понятно, мы об этом постоянно говорим, куда без этих городов и территорий, но на таком уровне оно действительно носит сенсационный характер. Про Одессу Владимир Владимирович Путин уже говорил, а про Киев высшая власть до сих пор никаких заявлений не делала.



"Мы заждались Одессу в Российской Федерации… Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят, - это наш российский, русский город", - заявил Дмитрий Медведев в подробном интервью. Он однозначно указал, что "это должен быть и Киев - если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам: Киев - русский город, и оттуда исходит интернациональная угроза существованию Российской Федерации".



Вообще, концепция "санитарной зоны" на территории бывшей Украины впервые прозвучала в марте 2023-го - говорилось об "обеспечении невозможности применения дальнобойного оружия на расстоянии 70–100 км". Однако с тех пор киевскому режиму были переданы различные боевые системы с дальностью до 300–400 км и, возможно, больше. О необходимости "санитарной зоны" заявил президент Путин в связи с необходимостью защитить от обстрелов города, военные объекты, "старую" и "новую" российскую территорию, включая русский Крым.



Теперь что касается вышеупомянутого "защитного кордона" для нейтрализации украинских и общезападных угроз нашей территории в заявлениях профессиональных разведчиков и вполне серьезных военных специалистов из США, в том числе из ISW (Американского института изучения войны). Этот институт знаменит тем, что им управляет семья Виктории Нуланд через жену ее деверя; эта некоммерческая организация имеет немалый годовой бюджет: почти два миллиона долларов США.



Когда-то юная Виктория в рамках восьмимесячного турне по мировому океану в обществе советских матросов и рыбаков не только обрела устойчивое понимание структуры русского языка и обогатилась ранее неведомыми ей морфемами, но и научилась, как и все рыбаки, в десятки раз преувеличивать свой улов, типа, вот такенная рыбеха. Например, она на днях заявила, что Соединенные Штаты введут "сокрушительный пакет" санкций против России, который будет включать в себя "сотни, сотни и сотни" новых ограничений.



Так вот, по данным экспертов ISW им. Вики Нуланд, Москва начнет с построения буферной зоны в Харьковской области - формально для защиты Белгорода. Кроме того, "русская демилитаризованная зона" постарается охватить Харьков и Харьковскую область, Чернигов и Черниговскую область, Полтаву с областью, Одессу и Одесскую область, Николаев с областью, а также Сумы и Сумскую область. "Новые границы России поразят всех в 2025–2026 годах".



В свою очередь, американская частная разведывательно-аналитическая компания "Стратфор" предупредила, что "русский поход сотрет с лица земли 40–90% Одессы и Киева", так как заходить во вражеские города с приказом "не поддаваться на провокации и быть предельно вежливыми" армия РФ не будет".



Не надо быть крупным аналитиком, достаточно обыкновенного здравого смысла чтобы понять, какие области войдут в "буферную зону". Для этого (для многих на Западе это открытие, они никогда не делали такого) достаточно посмотреть на карту и оценить, откуда уже имеется угроза нашим сегодняшним и будущим регионам, откуда она может быть спроецирована, посчитать дальности уже имеющихся и ожидающихся вооружений - все эти данные есть в открытом доступе.



Даже Арестовичу ясно, что Одесса, Херсон и Николаев с их областями, дающие Украине выход к Черному морю, возможность использования морских дронов против флота, Крыма, Севастополя и моста, не смогут остаться в составе Украины. Но главное, конечно, не это, а то, что там живут наши люди, живут, как в концлагере; но мы сейчас о другом. Контроль над этими территориями, помимо всего прочего, исключит возможность запуска ракет: от переделанных в аппараты "поверхность-поверхность" С-200 и "Нептунов" до "Хаймарсов", "Штормов" и столь желанных Зеленским "Таурусов", способных достать не только до Крыма, но и до Анапы, Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону.



Ракетные площадки в Сумской области напрямую угрожают нашим Смоленской, Брянской, Курской областям, а если будут поставлены системы с дальностью 500 км - то огромной территории от Орла до Тамбова, от Воронежа до Владимира.



Харьковская область - это локация, из которой идут непрерывные атаки на Белгород, также сейчас она является транспортно-логистическим хабом и террористическим плацдармом для ВСУ с их БПЛА, ракетными системами, перманентным проникновением ДРГ.



Черниговская область прилегает к Белоруссии, нашему союзнику, оттуда теоретически простреливаются все крупнейшие белорусские города.



Киев, мать городов русских, наша древняя метрополия, действительно является не только фактическим центром управления украинской экономикой и армией, логистическим центром огромной территории, но и имеет первостепенное политическое значение. Конечно, в истории случалось эвакуироваться столицам, например, Москве, но в сегодняшних условиях потеря Киева как минимум дестабилизирует оставшихся комбатантов ВСУ и региональные власти. К тому же в рамках денацификации просто невозможно оставить Киев под контролем бандеровцев.



Разумеется, в буферную зону попадает и все Приднестровье. Западные СМИ сообщили, что Санду дала добро на военное решение приднестровского вопроса войсками Украины. Это может стать еще одной серьезной точкой напряжения и очередным шагом по скатыванию к Третьей мировой войне, особенно учитывая планы Запада использовать Молдавию как базу для ударных самолетов против России.



Недавно появились сенсационные данные о том, что Приднестровье может обратиться к Москве с просьбой о вхождении в состав России. Об этом заявил приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба, находящийся, по некоторым данным, в Румынии. По словам Чорбы, съезд в Тирасполе планирует обратиться к Москве с просьбой о принятии Приднестровья в состав РФ. Об этом пишут во многих телеграм-каналах.



Напомним, помимо этнического и геополитического факторов: в Приднестровье находится крупнейший в Европе склад советских снарядов, подходящих и для техники ВС РФ, и для остатков советской техники на Украине. Накопленный объем боеприпасов составляет примерно две с половиной тысячи железнодорожных вагонов. Это стало бы ценным призом для ВСУ и, разумеется, в случае начала на этом направлении украинской агрессии склад будет немедленно подорван.



Исходя из всех вышеперечисленных фактов мы и утверждаем, что факторы "О" и "Р" разрушили планы коллективного Запада. На Украине впервые за два года проведены официальные замеры общественного мнения: 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией, - свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Так, согласно опросу, с мая 2022 года по февраль 2024 года число сторонников дипломатического урегулирования конфликта выросло с 59% до 72%. В институте считают, что граждане Украины остаются открытыми к мирным переговорам с Россией. Опрос проводился с помощью телефонного интервью 5–10 февраля, в нем приняли участие 1 202 человека.



Тоже, между прочим, сенсационный результат.



И вот тут на днях внезапно выяснилось, что США в месяц производят оружия столько, сколько в РФ способны сделать за один день. Об этом обалдевшим американским избирателям сообщил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. По его данным, Штаты в месяц производят около 30 тыс. артиллерийских снарядов. "Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25 тыс. артиллерийских снарядов в день", - сказал он.



Дэвид в свойственной ему свободной манере обращения с цифрами, хотя и очень близко к реальным статистическим показателям, заявил, что на Украине проживает около 28 миллионов человек, а в России, для сравнения, 160 миллионов человек.



"Итак, этого левиафана в Восточной Европе, нам почему-то говорят, украинцы могут победить. Ну, опять же, что такое победа? Теперь мы знаем, что отбросить Россию к границам 1991 года - это абсурд. Никто, даже ближайшее окружение кабинета Зеленского, не приводит больше таких аргументов", - отметил он. По-моему, к этому больше добавить просто нечего. Источник - Завтра

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