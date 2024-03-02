2+2=8?.. Замглаву минэкологии Киргизии Раимкулову уличили в невежестве

08:44 04.03.2024

Депутат Эрбаев подверг критике знания замминистра экологии Раимкуловой

Что означает PM 2.5 и РМ 10, спросил депутат Алишер Эрбаев ("Бутун Кыргызстан") у заместителя министра природных ресурсов, экологии и технадзора Асель Раимкуловой.



Депутаты комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию рассмотрели проект закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об охране атмосферного воздуха".



"Это маленькие частицы, пыль. Мелкодисперские вещества. Если 2.5, то меньше волоса, не видные глазу", - ответила замминистра.



"Вот ответ заместителя министра экологии. Надо дать оценку", - сказал Алишер Эрбаев и заявил, что законопроекты министерства сырые.



Заведующая отделом наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Кыргызгидромета Бегаим Алипова ответила, что РМ 2.5, РМ 1, РМ 10 - это мелкодисперсные твердые вещества.



"1, 2.5, 10 - это размер. РМ 10 - это твердые вещества, которые составляет 10 микронов и более. Микрон - это наночастицы, единицы измерения. РМ содержат разные загрязнители, это зависит от ресурсов, источников и так далее", - ответила Алипова.



"Правильный ответ. Расскажите о диапазонах", - обратился Эрбаев.



Алипова рассказала, что каждая страна сама решает, по какой формуле, по какой методике работать. "Есть формула по загрязнителям, которые есть в этой стране. Обычно это 5 загрязнителей. Можно и по одному, можно и по пяти, тогда это усредненный вариант", - объяснила она.



Эрбаев согласился с ней. Он рассказал, что ознакомился с показателями разных стран, и диапазоны различаются.



Алишер Эрбаев обратился к замминистра Асель Раимкуловой: "Вы будете выступать на заседании парламента. Как замминистра экологии вам следует знать, что такое РМ 2.5 и РМ 10, диапазоны, параметры. Если вы не будете знать, то завтра вы опозоритесь".



Также Эрбаев напомнил, что 28 ноября Асель Раимкулова дала пресс-конференцию: "На этой пресс-конференции вы сказали, что в рамках программы улучшения качества воздуха от Всемирного банка Кыргызстан получит 50 млн долларов кредита. На 600 тыс. долларов планировалось оборудовать лаборатории. Работа идет?".



По словам замминистра, соглашение поступило в Жогорку Кенеш на ратификацию.



"Вам нужно было сперва провести соглашение в парламенте, и затем говорить о таких вещах, не играя на публике", - заявил депутат.