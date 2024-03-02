150 "активистов" договорились бороться за независимость Техаса

08:49 04.03.2024

Над референдумом о независимости Техаса пообещали работать 150 политиков

DMS: Более 150 политиков Техаса обещают работать над референдумом о независимости штата



Tекст: Дмитрий Зубарев



Более 150 политиков Техаса подписали документ, обязующий ставить интересы штата превыше интересов любой нации или политического образования, в документе содержится и обещание в случае избрания продвигать закон о референдуме о независимости Техаса, сообщает издание Dallas Morning News.

Как говорится в публикации издания, обязательство требует от кандидатов пообещать, что в случае избрания они будут ставить интересы Техаса выше любых других интересов, а кандидаты обязуются продвигать закон о проведении референдума для техасцев, чтобы утвердить статус Техаса как независимого государства, если жители будут в этом заинтересованы, передает РИА "Новости".



Dallas Morning News сообщает, что на текущий момент документ подписали более 150 политиков.



Издание также подчеркивает, что такую риторику якобы "широко поддерживают крайне правые", а среди подписантов документа кандидаты в Палату представителей Митч Литтл и Дарен Мейс.



Ранее экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.