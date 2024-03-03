Прокачка российского газа через Украину достигла рекорда. Смысл войны?

14:10 04.03.2024

Эксперт пояснил рекордную прокачку российского газа через Украину



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Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал новость о том, что среднесуточный объем прокачки российского газа в Европу через территорию Украины в феврале 2024 года достиг максимума с ноября 2022 года - 42,2 млн кубометров. По сравнению с февралем 2023 года среднесуточный объем украинского транзита вырос на 21,3%.



По мнению эксперта, такое рекордные суточные поставки газа через территорию Украины вызваны рядом факторов.



"Связано это, во-первых, с более холодной зимой, чем в 2023 году (хотя она все равно теплая, если сравнивать со средними температурами за последние 5−10 лет). Во-вторых, увеличился спрос на российский трубопроводный газ. За сжиженный природный газ (СПГ) стала конкурировать Азия, часть ушла на азиатские рынки. В-третьих, на это влияет снижение цен. В феврале цена за тысячу кубометров газа составляла примерно $270. Низкие цены как раз могут позволить европейцам отталкиваться от минимума потребления и наращивать его. Им нужен и российский газ, и СПГ. В-четвертых, газ в подземные хранилища был закачен по более высоким ценам. Покупался он за $350−400 долларов за тысячу кубометров, а сейчас цены $250−270 долларов за тысячу кубометров", - отметил Юшков.



По его словам, компаниям часто проще купить дешевый газ и потреблять его, чем доставать из подземных хранилищ и продавать дешевле, чем он был приобретен в прошлом году.



"Когда Украина перекрыла южный маршрут через Сохрановку и предлагала перекинуть все объемы, которые шли по южному маршруту, на северный маршрут через газоизмерительную станцию „Суджа", „Газпром" сразу заявил, что у него на границе есть техническая возможность подавать те самые 42,2−42,4 млн кубометров в сутки. Поэтому февральский показатель - это и есть максимум, больше мы качать не можем. По данным „Газпрома", он в свое время оптимизировал мощность газотранспортной системы на подходе к границе Украины. Мы фактически вышли на максимум", - рассказал он НСН.



Напомним, в конце 2023 года президент России Владимир Путин рассказал, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и до сих пор потребляет его.