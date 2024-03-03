Национализация или "переприватизация" России, - В.Мальцев

15:07 04.03.2024 3 марта 2024

в чью пользу государство изымает крупных предприятий

Владислав Мальцев



26 февраля Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии из "чужого незаконного владения" акций АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Текст решения суда на интернет-портале "Электронное правосудие" не опубликован, так как решение принято в закрытом судебном порядке (с этим мы столкнемся в дальнейшем еще не раз). Поэтому в том числе мотивировка иска Генпрокуратуры не очень понятна.



Синхронно с этим, как сообщил 26 февраля источник ТАСС в правоохранительных органах, "Юрий Антипов – владелец Челябинского электрометаллургического комбината – задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве". Позже источник Интерфакса сообщил, что Антипов "был допрошен, ему вручена подписка о невыезде".



События развивались быстро. 2 февраля Генеральной прокуратуры подала иск, а уже 6 и 9 февраля Арбитражный суд Свердловской области предпринял обеспечительные меры, наложив арест на движимое и недвижимое имущество и акции АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и АО "Кузнецкие ферросплавы". 20 февраля Арбитражный суд Свердловской области отказал в передаче дела в суд общей юрисдикции, а 21 февраля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) вернул жалобу, поданную АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" на определение Арбитражного суда Свердловской области.



Стоит отметить, что так называемая "группа ЧЭМК", включающая три упомянутых металлургических комбината, обеспечила в последнем "доковидном" 2019 году около 75% производства ферросплавов (сплавы железа с кремнием, марганцем, хромом и т.д., используются при выплавке стали) в России. Иногда всю эту цифру относят только к головному комбинату в Челябинске (собственно ЧЭМК), что не совсем точно.



По официальным данным за 2022 год (более свежие пока не опубликованы), выручка АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" составила 106 млрд 903,14 млн руб, чистая прибыль – 14 млрд 722,56 млн руб. Соответственно, у АО "Серовский завод ферросплавов" – выручка 38 млрд 577,30 млн руб и чистая прибыль 3 млрд 788,38 млн руб, у АО "Кузнецкие ферросплавы" – выручка 45 млрд 17,45 млн руб и чистая прибыль 2 млрд 709,83 млн руб. Суммарно у трех предприятий выручка за 2022 год составила 190 млрд 497,89 млн руб, чистая прибыль – 21 млрд 220,77 млн руб.

Для понимания масштаба цифр, все доходы самого Челябинска, города с населением 1,18 млн чел на 1 января 2023 года, составили в 2022 году 53 млрд 823,38 млн руб.

Практически синхронно, 8, 14 и 16 февраля Арбитражный суд Ивановской области предпринял по иску Генеральной прокуратуры (дата подачи иска в судебных решениях не упомянуты) обеспечительные меры, наложив арест на движимое и недвижимое имущество и акции ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", АО "ИЗТС" и ООО "Станки и инструмент". В этом случае причиной подачи иска в определении суда уже упомянуты "исковые требования (об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения) обоснованы нарушением установленной процедуры отчуждения государственного имущества в частную собственность при проведении приватизации государственного предприятия "ИЗТС" и, соответственно, выбытием имущества из собственности Российской Федерации помимо ее воли".

Ивановский завод тяжелого станкостроения – одно из крупнейших еще советских станкостроительных предприятий. Тут стоит пояснить, что один из цехов завода сгорел еще в 2008 году и с тех пор стоит в руинах, а прочий завод был затем разделен буквально по цехам между старым собственником в лице Владимира Бажанова (к которому сейчас подала иск Генпрокуратура) и московским металлургическим холдингом ООО "Стан".

Процитирую статью из "МК-Дон" от 7 июня 2019 года: "В конце октября 2014 года СТАН объявила о том, что в группу вошел "Ивановский завод тяжелого станкостроения". Все происходило по отработанной схеме. С директором и контролирующим акционером предприятия Владимиром Бажановым были заключены договоры о выкупе и аренде части активов ОАО "ИЗТС". Сумма сделки, по словам самого Бажанова, составила 174 млн рублей... После этого СТАН "зашел" на предприятие через специально созданное ООО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" и стал использовать всю документацию и имущество завода: как выкупленное у Бажанова, так и нет. Бажанов, с которым окончательно не расплатились до сих пор, публично называет владельцев СТАНА рейдерами и судится с бывшими партнерами. В какой-то момент ему вроде бы удалось договориться о том, что СТАН выкупит оставшиеся активы за 520 млн рублей. Однако выполнена эта договоренность была лишь частично, на сумму 180 млн рублей". (Стоит уточнить, что входящая в состав ООО "Стан" часть завода называется ООО "Ивановский станкостроительный завод".)

По официальным данным за 2022 год (более свежие пока не опубликованы), выручка ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" составила 14,26 млн руб, чистая прибыль – 1,90 млн руб. Соответственно, у АО "ИЗТС" – выручка 45,52 млн руб и чистая прибыль минус 15 тыс руб (отрицательная), ООО "Станки и инструмент" – выручка 22,78 млн руб и чистая прибыль минус 28,49 млн руб (отрицательная). Суммарно у трех компаний (если быть точным, трех юридических лиц, владеющих разными правами на одно и то же предприятие – у одного права непосредственно на производящие мощности, у другого на интеллектуальную собственность и т.д.) выручка за 2022 год составила 82,56 млн руб, чистая прибыль – минус 26,60 млн руб. (отрицательная). В общем, в отличие от процветающей "группы ЧЭМК", тут все печально.

Ранее аналогичные действия прокуратура разных урвоней предприняла по отношению к ряду крупных предприятий, занимающих стратегические позиции в ряде областей. Рассмотрим эти иски в обратной хронологической последовательности.

31 июля 2023 года Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Пермского края иск об изъятии "из чужого незаконного владения" акций АО "Метафракс кемикалс". Суд 1 августа 2023 года частично, а 4 августа полностью удовлетворил требование об обеспечительных мерах, наложив арест на все движимое и недвижимое имущество и акции, а 8 сентября 2023 года полностью удовлетворил иск об "истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества" в виде акций одного из крупнейших производителей формалина и метанола в России.

По официальным данным за 2022 год (более свежие пока не опубликованы), у АО "Метафракс кемикалс" выручка составила 39 млрд 984,63 млн руб, а чистая прибыль – 13 млрд 731,67 млн руб.

В этом случае в определении суда были указаны и обоснования, наиболее развернуто в решении суда от 8 сентября 2023 года (полный текст изготовлен 12 сентября): "Генеральной прокуратурой РФ выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившиеся в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО "Метафракс Кемикалс (ранее – Губахинский химический завод, ГПО "Метанол"), представляющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в результате череды целенаправленных, последовательных и взаимосвязанных действий должностных лиц органов государственной власти, подведомственных им учреждений и ответчиков, а именно по акционированию государственного предприятия в нарушение (список законов), в силу которых приватизация предприятий по производству ядовитых веществ – запрещена. Российская Федерация, как собственник Губахинского ПО "Метанол", приватизацию не проводила, сделку по акционированию имущественного комплекса не заключала, права по владению, пользованию, распоряжению имуществом не передавала, в связи с чем совершенная Областным комитетом в 1992 году сделка по передаче имущественного комплекса завода в уставный капитал акционерного общества и последующее распоряжение акциями предприятия ничтожны в силу закона".



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После неудачного обжалования в октябре – ноябре 2023 года решения Арбитражного суда Пермского края в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде (Пермь) АО "Метахолдинг", которое является основным владельцем арестованных акций предприятия, подало в Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург). Арбитражный суд Уральского округа 16 января 2024 года принял жалобу, но заседание по ней пока не назначал. Пока же суд да дело, с 1 февраля 2024 года предприятием управляет АО "Росхим" (до 16 августа 2023 года – АО "Русский водород"), которому ранее 2 августа 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин без конкурса передал в доверительное управление изъятые в пользу государства акции АО "Башкирская содовая компания".

Отдельно в данной истории интересно то, что текущие владельцы предприятия вообще не имели отношения к оспариваемой Генпрокуратурой приватизации предприятия, а приобрели "Метафракс кемикалс" у миллиардера Дмитрия Рыболовлева. "В начале 1990-х годов связанные с Дмитрием Рыболовлевым структуры участвовали в приватизации предприятий в Пермской области на основании законных решений органов власти. Одно из таких предприятий – ОАО "Метафракс", пакет акций которого спустя несколько лет был продан Дмитрием Рыболовлевым сторонним структурам. Уже более 25 лет ни сам Дмитрий Рыболовлев, ни его компании не имеют никакого отношения к владению или управлению ОАО "Метафракс", – сообщили 7 августа 2023 года РБК и "Коммерсанту" в пресс-службе Рыболовлева. Но тут иной аспект. Как указано в решении Арбитражного суда Пермского края от 8 сентября 2023 года (полный текст изготовлен 12 сентября): "Кроме того, истец отмечает, что в результате последовавших ничтожных сделок над государственным предприятием, представляющим стратегическое значение с 2007 г. незаконно установлен контроль группы лиц с участием иностранных компаний. В настоящее время 96,1% акций АО "Метафракс Кемикалс" находится под контролем иностранной компании "Сорси Инвестментс Траст" (США), которой принадлежит ответчик АО "Метахолдинг".

31 июля 2023 года Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края иск "о применении последствий недействительности ничтожной сделки… купли-продажи" и "взыскании в доход Российской Федерации доли в уставном капитале" фирм, владеющих акциями ООО "Дальнегорский ГОК". Арбитражный суд Приморского края 7 августа 2023 года удовлетворил требование об обеспечительных мерах, наложив арест на все движимое и недвижимое имущество и акции единственного производителя борной кислоты в России, а 27 сентября 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в доход государства акции ООО "Дальнегорский ГОК". 3 ноября 2023 года от Генпрокуратуры поступило заявление об обращении решения суда к немедленному исполнению.

По официальным данным за 2022 год (более свежие пока не опубликованы), выручка ООО "Дальнегорский ГОК" составила 4 млрд 310,42 млн руб, а чистая прибыль – минус 535,25 млн руб (отрицательная).

Мотивировка в данном случае несколько иная. Как сказано, например, в постановлении Пятого Пятом арбитражном апелляционном суде (Владивосток) от 12 января 2024 года: "Приложенные материалы проверок содержат… описание выявленных контролирующими органами обстоятельств установления иностранного контроля над ООО "Дальнегорский ГОК" в 2019 году, которые и были положены изначально в обоснование иска по данному делу".

После неудачного обжалования в октябре – декабре 2023 года решения Арбитражного суда Приморского края в Пятом арбитражном апелляционном суде (Владивосток) владельцы предприятия обратились с кассационной жалобой в Арбитражный суд Дальневосточного округа (Хабаровск). Суд 31 января 2024 года принял жалобу, но, насколько известно, заседание по ней пока не назначал.

Похожая история в другом регионе. 20 марта 2023 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск прокуратуры Ленинградской области (дата подачи иска не указана) к ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", приняв обеспечительные меры, выразившиеся в данном случае в запрете торговли акциями предприятия. Стоит отметить, что уже начиная с первого заседания часть проходила в закрытом режиме и решения суда не публиковались на интернет-портале "Электронное правосудие". Поэтому, например, неизвестно, какие еще обеспечительные меры предпринял суд 4 и 13 апреля 2023 года, а также в каких формулировках и в каком объеме суд удовлетворил 10 мая 2023 года иск прокуратуры Ленинградской области (на интернет-портале "Электронное правосудие" по поводу решения указано "удовлетворить иск полностью или частично"), предписав на заседании 15 июня 2023 года обратить решение к немедленному исполнению.

Внимание прокуроры Ленинградской области привлекла в том то, что числе 45,48% акций целлюлозно-бумажными комбината владеет зарегистрированная на Кипре компания Dagaskar Developments Limited. Но это – хорошо известный офшор, используемый уже десятилетиями для безопасного владения и вывода дивидендов российскими предпринимателями, в частности, владельцами крупного химического холдинга АО "Метахим". "Это нормальная финансовая деятельность, с Росфинмониторингом у нас никогда не было никаких вопросов. Dagaskar Development – это компания нашего собственника и естественно, что мы переводим им дивиденды в конце отчетных периодов", – рассказывал 47News в 2009 году, когда у прокуратуры возникли вопросы по поводу офшора, генеральный директор ООО "УК "Севзаппром" Александр Утевский.

20 июня 2023 года апелляционные жалобы к ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат" и компаний, во владении которой находятся акции предприятия, на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург). Однако на заседаниях, прошедших 12 и 13 июля, 15, 18, 23 и 24 августа (все – в закрытом порядке без публикации решений), Тринадцатый арбитражный апелляционный суд жалобы отклонил.

Далее процесс перешел в суд вышестоящей инстанции – Арбитражный суд Северо-Западного округа, принявший 14 и 19 сентября 2023 года первые апелляционные жалобы к рассмотрению. Однако, по итогу ряда заседаний 23 ноября 2023 года Арбитражный суд Северо-Западного округа, как Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, оставили в силе решения суда нижестоящих инстанций.

Насколько известно, после признания сделок по продаже акций ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат" ничтожными они поступят на счет Федерального агентства по управлению госимуществом. А вот что с ними будет дальше – вопрос.

По официальным данным за 2022 год (более свежие пока не опубликованы), выручка ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат" составила 9 млрд 736,76 млн руб, а чистая прибыль – 53,95 млн руб. Предприятие является одним из крупнейших производителей туалетной бумаги, салфеток и промышленной целлюлозы в России.

17 мая 2022 года Арбитражный суд Алтайского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об истребовании в собственность Российской Федерации акций АО "Кучуксульфат" с уже привычной по последующим аналогичным процессам аргументацией "Исковые требования Генеральной прокуратуры… мотивированы тем, что Госкомимуществом России как уполномоченным на тот момент федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, решение о приватизации Кучукского сульфатного завода не принималось; соответствующая заявка в указанный орган не поступала; инициатива в проведении приватизации упомянутого завода от него не исходила; план приватизации данным органом не утверждался… Действия по отчуждению имущества названных предприятий не соответствовали требованиям законодательства, поскольку были совершены на основании решений лиц, не имевших права отчуждать это имущество самостоятельно. Решение о приватизации Кучукского сульфатного завода Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации не принимала". Дальше была процедура обжалования решения в вышестоящих инстанциях – Седьмом арбитражном апелляционном суде, Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, Верховном суде Российской Федерации – но все они апелляции отклонили. Финальную точку 11 января 2023 года поставил Верховный суд.

По официальным данным за 2021 год (более свежие пока не опубликованы), выручка АО "Кучуксульфат" составила 5 млрд 867,56 млн руб, а чистая прибыль – 1 млрд 154,71 млн руб. Предприятие является единственным крупнейших производителем природного сульфата натрия в России.

"Значение ОАО "Кучуксульфат" не только для Благовещенского района, но и для Алтайского края очень трудно переоценить. На местном уровне это градообразующее предприятие… Во все времена, даже в тяжелые 90-е годы прошлого века, "Кучуксульфат" отличался стабильностью уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд", – рассказывал в 2012 году журналистам руководитель отделения Пенсионного фонда России по Благовещенскому району Алтайского края Александр Шаповалов

9 июня 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение №1510-р р "Об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций АО "Кучуксульфат" путем проведения продажи в электронной форме единым лотом". 20 сентября 2023 года предприятие было выставлено на электронные торги и 26 октября 2023 года приобретено по начальной цене 10 млрд 360,00 млн руб АО "Росхим".

Вид торгов у данного аукциона обозначен четко: "Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества". Вот этим и закончилось изъятие предприятия у предыдущего собственника.

То есть в одном случае государство, возвращая себе предприятия, после прохождения этапов апелляционных жалоб то продает их (как АО "Кучуксульфат"), то просто без всякого конкурса отдает в управление (как АО "Метафракс кемикалс") АО "Росхим". Источник - завтра

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