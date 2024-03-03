Россия объявила экс-посла Украины в Казахстане Врублевского в международный розыск

17:44 04.03.2024

Московский суд санкционировал заочный арест в отношении бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского в рамках уголовного дела, возбужденного после его призывов убивать по всему миру как можно больше русских. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, украинский дипломат объявлен в федеральный и международный розыск.



"Органом предварительного следствия в рамках расследования уголовного дела в отношении Врублевского Петра Юрьевича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), вынесено постановление об объявлении украинского дипломата в федеральный, а затем международный розыск.



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Кроме того, суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.



Как указано в базе данных Басманного суда Москвы, принявшего решение о заочном аресте украинского экс-посла, соответствующее постановление пока не обжаловано. Информация о Петре Врублевском также указана в базе розыска МВД РФ, убедился корреспондент ТАСС.



Вместе с тем в судебной инстанции и российских правоохранительных органах не уточняются детали об уголовном деле в отношении бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане.



Росфинмониторинг в начале февраля внес его в перечень террористов и экстремистов. Как установил следствие, в августе 2022 года в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских.



Петр Врублевский (слева)

Фото t.me/pressmfakz

После этого в МИД Казахстана состоялась его встреча заместителем министра иностранных дел Ермухамбетом Конуспаевым, дипломату из Украины был выражен протест в связи с его высказываниями о русских, а официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров тогда отметил, что украинский политик принес извинения МИД Казахстана за свои высказывания. Однако он не был выдворен из страны, а уехал в отпуск. Позднее Врублевского сняли с должности.



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в свою очередь поручил ведомству дать юридическую оценку экстремистским высказываниям политика, а также проверить экс-посла и казахстанского блогера на причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России.



По данным СК, действия Врублевского направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства граждан России по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации с угрозой применения насилия. Санкция вменяемой украинскому дипломату статьи УК РФ за возбуждение ненависти либо вражды предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.