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    Казахстан   | 
Алма-Ату качнуло на 5 баллов
18:14 04.03.2024

https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1930927570.html
АЛМА-АТА, 4 мар - РИА Новости. В городе Алма-Ата в Казахстане произошло сильное землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.
Утром местные жители ощутили сильные толчки. Сразу сработала сирена оповещения, люди высыпали на улицу.
Как отмечает корреспондент, на телефон жителям Алма-Аты пришло оповещение о землетрясении.
По информации МЧС Казахстана, подземные толчки зарегистрировали в 11:22 по алматинскому времени (9:22 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к югу от Алма-Аты на глубине десять километров. Магнитуда составила 6,1.
В самой Алма-Ате и области ощущались толчки в пять баллов, в Жетысуской области (Талдыкорган) - два балла, добавили в ведомстве.

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Жители и гости города покинули свои дома и рабочие месте. Кроме того, учителя попросили забрать учеников со школы.

Сразу после сильного землетрясения в городе развернули 384 пункта приема пострадавших: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и 5 стадионах. Сегодня, по сообщению акимата, сразу после землетрясения в пункты приема населения обратились 1132 человека.

Затем произошло еще два афтершока и горожане начали делиться фотофактами и видео последствий землетрясения: где-то обвалился потолок, разбилось стекло, пошли трещинами стены.

Как сообщили в Управления урбанистики и городского планирования, в основном повреждения касаются элементов отделочных материалов - навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.

При эти уточняется, что повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов и самого материала.

Для проведения всесторонней проверки созданы специальные рабочие группы.

Стоит отметить, что после сильного землетрясения южная столица погрузилась в 10-балльные пробки, а цены на такси взлетели.

Пробки образовались почти по всему мегаполису и при выезде из него.

Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы

"На ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания", - говорится в заключении специалистов.

Проанализировав оперативные сейсмические данные, комиссия отметила стабильность на Алматинском прогностическом полигоне.

Специалисты отметили, что землетрясение, зафиксированное в 11:22, ощутимостью в 5 баллов, было основным толчком с последующими афтершоками.

Часть ж/д моста обрушилась в Туркестанской области

В Казнете распространили видео, на кадрах которого часть железнодорожного моста рушится, когда по нему проезжает грузовой поезд. К счастью, в момент обрушения автомобилей под мостом не было.

Очевидцы смогли зафиксировать эпизод с двух сторон.

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" прокомментировали инцидент, уточнив, что это произошло днем 3 марта 2024 года.

https://www.zakon.kz/sobytiia/6426487-zemletryasenie-v-almaty-obrushenie-mosta-v-turkestane-koshanov-i-bektenov-s-vizitom-v-rossii-glavnoe-za-den.html

Источник - ria.ru
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