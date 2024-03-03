Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы

18:16 04.03.2024

4 марта 2024 года "Казселезащита" МЧС РК провела аэровизуальное обследование в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, сотрудники "Казселезащиты" на вертолете "Казавиаспас" облетели бассейны рек Центральной части хребта Иле-Алатау, от бассейна реки Каскелен до реки Талгар.



"По предварительным результатам в верховьях бассейнов рек Киши Алматы, Улкен Алматы наблюдаются сходы не значительных лавин. В бассейне реки Талгар объемы сошедших лавин составили до 300 кубометров. Все лавины остановились на склоне гор. Сходов снежных лавин со значительными объемами не зафиксировано. Угрозы снежных лавин объектам не выявлено", – говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что моренные озера находятся в зимнем режиме, под покровом снега и льда.



"Разрушений на ледниках и льда на акватории озер не выявлено. Расходы воды в пределах нормы, без изменений. Высота снега в высокогорье составляет от одного метра и более. На перемычках озер и в нижнем бьефе сооружений видимых признаков фильтрации не выявлено. Следов обвалов и сходов оползней не выявлено", – пояснили в МЧС.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.



Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.



Диана Абдуллаева