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Почему сирены сработали, когда толчки уже закончились, рассказали в ДЧС Алматы
18:20 04.03.2024

На брифинге ДЧС Алматы журналисты спросили, почему сирены сработали когда толчки уже закончились, передает корреспондент NUR.KZ. Начальник Департамента Алматы по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев во время брифинга отметил, что сирена была запущена не после, а во время землетрясения.

"Сирена запускается чтобы привлечь внимание жителей. Это знак "Внимание всем!". После следовали речевое оповещение населения, а также перехват радио телеканалов. Сирены нужны чтобы человек обратил внимание на речевую речь или на информацию по радио и на телеканалах", - сообщил Нурлан Атыгаев. Также журналисты спросили, можно ли включать сирены до землетрясения. Сотрудники ДЧС отметили, что сейсмическое событие находилось не так далеко от Алматы.

Толчки быстро дошли до Алматы. При этом в ДЧС отметили, сейчас идет работа по установке push-уведомлений для алматинцев. Сильное землетрясение в Алматы Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок. По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий. Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет. При этом в ведомстве прокомментировали имеющиеся последствия. Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения.

Также их отменили во всех вузах города. Метрополитен приостановил работу. Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы. Также мы подсчитали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане. Читайте больше: https://www.nur.kz/society/2064396-pochemu-sireny-srabotali-kogda-tolchki-uzhe-zakonchilis-rasskazali-v-dchs-almaty/

Ольга Ливицкая

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709565600


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