"Невидимый легион" джихада угрожает Европе, - В.Прохватилов

19:30 04.03.2024 04.03.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Под видом беженцев Старый свет наполняют приверженцы радикальных религиозных воззрений



Американский консервативный портал The American Thinker на днях опубликовал статью Will Islam take over Europe? ("Захватит ли ислам Европу?"), в которой анализирует угрозу исламизации Старого Света.



"Даже если вся миграция в Европу прекратится раз и навсегда (так называемый сценарий "нулевой миграции"), то, согласно докладу центра Пью за 2017 год, мусульманское население Европы к 2050 году все равно вырастет с нынешнего уровня в 4,9% до 7,4%. Это связано с тем, что мусульмане значительно моложе (в среднем на 13 лет) и у них выше рождаемость (в среднем на одного ребенка больше в каждой семье), чем у других европейцев", – пишет издание.



Этот сценарий не учитывает приток мигрантов-мусульман. Второй "средний" миграционный сценарий предполагает, что бесконтрольный приток беженцев прекратится, но средний уровень "регулярной" миграции в Европу сохранится (подразумеваются лица, приезжающие не в поисках убежища). При таком раскладе мусульмане могут составить к 2050 году до 11,2% населения Европы.



Наконец, сценарий "высокой" миграции предрекает, что приток беженцев-мусульман в Европу будет продолжаться неопределенно долго в дополнение к "регулярной" миграции.



В этом сценарии мусульмане могут составить к 2050 году 14% населения Европы – это почти втрое больше, чем сейчас.



В конце прошлого года бывший глава германской контрразведки Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Ханс-Георг Маассен в интервью австрийскому телеканалу FPÖ TV. заявил, что Европа сталкивается с беспрецедентным кризисом из-за массовой иммиграции, что ислам вполне готов завоевать Европу и что Германия и Австрия могут многое сделать, чтобы остановить кризис, но предпочитают не делать этого.



"К нам приближается совершенно другая культура. Мы к этому совершенно не готовы, так как не способны решать конфликты даже силовым путем, как это делают семейные кланы в арабских государствах. Эти люди решают конфликты насилием, тогда как люди в Центральной Европе думают, что это можно сделать только через суд", - сказал Маассен, возглавлявший BfV с 2012 по 2018 год.



"Европейцы поддадутся исламу. С одной стороны, потому что они неспособны даже предвидеть приближение этого конфликта, а с другой, потому что они неспособны разрешать конфликты подобным образом", – отметил Маассен, заявив, что "конечным результатом будет постепенное разрушение нашей европейской культуры".



"Предупреждения Маассена могут стать пророческими, поскольку Европа быстро претерпевает демографические изменения. Pew Research уже отметил, что мусульманское население Европы может утроиться к 2050 году и достичь 76 миллионов человек. В более долгосрочной перспективе PSU Research Review (аналитичесмкицй центр Университета Принца Султана, Саудовская Аравия) предсказывает мусульманское большинство к 2200 году, в то время как в некоторых странах ЕС, таких как Греция, Ирландия, Франция, Бельгия и Великобритания, более трех четвертей населения будут мусульманами", – пишет венгерское издание Remix News.



В одном из отчетов германской контрразведки сказано, что резкий рост экстремистских настроений среди европейских мусульман напрямую связан с деятельностью "главной вербовочной базы джихадистов, а также катализатором усилий по вербовке джихадистов" – транснациональной исламистской группировки "Таблиги Джамаат"* (ТД) (запрещена в России).



Отмечается, что главной целью ТД является "исламизация общества принимающих стран": "Целью всей деятельности ТД является достижение преобразования общества, сформированного западными ценностями, в исламскую форму общества".



ТД был основан в 1927 году в местечке Меват, неподалеку от Дели, богословом Моуланой Мухаммадом Ильясом Кандехлеви (1885–1944). Отличительные особенности его учения – пуританство и нетерпимость к представителям других течений в исламе.



Методика пробуждения мусульманского сознания в массах путем проповедования религиозных идей не имеющими духовного сана странствующими миссионерами (таблигами) возымела немалый успех. Объединяясь в группы (джамаат) численностью около десяти человек, они после простейшего обучения отправлялись вести пропагандистскую работу по принципу "от двери к двери". Общаясь с необразованными мусульманами, Ильяс читал им выдержки из Корана, подчеркивавшие приоритет практики (амал) и добродетели (фадаил) над глубоким пониманием основ веры (илм) и нюансов исламских законов (масаил). Этот подход показал высокую эффективность, и к моменту смерти Ильяса в 1944 году ТД распространился по всей Индии.



После раздела Индии британцами ТД быстро укрепил свои позиции в мусульманском Пакистане, и его штаб-квартира переехала из Низамуддина в окрестностях Дели в пакистанский Райвинд.



Здесь с ТД стали работать "британские ученые", то бишь офицеры МИ-6, как рассказал в интервью нашему изданию президент Парижской академии геополитики Али Растбин. Он отмечает, что джихад был превращен в инструмент политической борьбы еще Лоуренсом Аравийским, а позднее британцы по тем же лекалам "скорректировали" "Таблиги Джамаат".



С подачи британских спецслужб ТД превратился в международное движение, а также сосредоточил усилия на обращении в ислам немусульман.



""Таблиги Джамаат" всегда придерживался радикальной интерпретации суннитского ислама, но за последние два десятилетия он радикализировался до такой степени, что теперь стал движущей силой исламского экстремизма и крупнейшим агентством по вербовке террористов во всем мире. Для большинства молодых мусульманских экстремистов вступление в "Таблиги Джамаат" является первым шагом на пути к экстремизму… 80 процентов исламистских экстремистов во Франции происходят из рядов Таблиги, что побудило офицеров французской разведки называть "Таблиги Джамаат" "прихожей фундаментализма", – отмечает Алекс Алексиев, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, много лет работавший старшим аналитиком и руководителем направления национальной безопасности RAND Corporation.



Серьезными конкурентами ТД в Европе являются салафиты. В Германии они до 2016 года демонстрировали бурную деятельность в публичном пространстве. Бородатые мужчины в шароварах и длинных кафтанах на площадях немецких городов раздавали Коран в немецком переводе, проповедуя радикальную версию ислама. Новых сторонников салафиты вербовали на так называемых "семинарах ислама". Новообращенные мусульмане даже свободное время проводили в кругу салафитов – на организованных ими пикниках или футбольных матчах.



В 2016 году Министерство внутренних дел Германии запретило организацию "Истинная религия", которая организовывала раздачу Корана на улицах. Радикальные салафиты теперь практически не видны в публичном пространстве в Германии, однако они не исчезли. "Большая часть их деятельности происходит незаметно для общества", – говорит Каан Орхон, консультант центра "Хайят", занимающегося дерадикализацией исламистов.



"Новые сторонники все чаще рекрутируются через личные контакты, общение происходит в мессенджерах WhatsApp и Telegram", – говорит Орхон. Из-за этого полиции и спецслужбам стало труднее следить за деятельностью салафитов. "Салафизм нацелен на увеличение числа сторонников", – поясняет DW глава ведомства по охране конституции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Буркхард Фрайер.



"Конечно, не каждый салафит автоматически является террористом, но каждый исламистский террорист в Германии был салафитом". Эти слова в беседах с DW произносят самые различные люди, работающие с радикальными исламистами – сотрудники ведомства по охране конституции, консультанты центра дерадикализации или отдела по интеграции при городской администрации Бонна, который считается одним из оплотов салафизма в Северном Рейне-Вестфалии.



В декабре 2017 года президент BfV Ханс-Георг Маассен заявил о том, что в Германии насчитывается 11 тысяч салафитов как о ​​"рекордном максимуме". В 2013 году, по данным германской контрразведки, в стране было 5500 салафитов. Это означает, что их число в Германии за пять лет удвоилось.



Во Франции ситуация гораздо хуже.



По данным французских спецслужб, за последние 15 лет количество салафитов выросло с 5000 до 50 000. В июне 2019 года Национальное собрание Франции обнародовало доклад о проникновении исламистов в учреждения госсектора.



Среди французских государственных служащих оказалось 21 039 человек, находящихся на учете спецслужб. Из них 1500 лиц по своему роду деятельности представляют особую опасность (полицейские, сотрудники авиакомпаний авиа- и транспортных компаний и т. д.).



Еще более грозной силой исламистов в Европе является огромная сеть из сотен мечетей, построенных на средства Турции и находящихся под единым управлением Турецко-исламского союза по вопросам религии (DITIB). Мечети и инфраструктура DITIB есть практически в каждом хоть сколько-нибудь значимом немецком городе, от Берлина до Аахена. Такие мечети сегодня есть практически в каждой стране Евросоюза. Намазы и проповеди в этих мечетях, как правило, ведутся на турецком языке, либо на доминирующем языке конкретной общины. Крупнейшие из этих мечетей открывал лично президент Турции Эрдоган.



У Турции в Старом Свете есть и прекрасно организованная боевая сила, способная при необходимости заменить полицейские структуры стран Европы и организовать поддержание правопорядка, если существующие европейские институты по тем или иным причинам перестанут справляться со своим и обязанностями. Речь идет о пантюркистском ультраправом движении "Бозкурт", или "Серые волки".



"Разветвленная сеть мечетей, объединенных единым управлением, вкупе с хорошо вооруженными отрядами движения националистического толка ["Серые волки"] вполне способна в условиях глобального геополитического кризиса в Европе претендовать на то, чтобы поэтапно сконцентрировать в своих руках власть на всех уровнях как минимум в отдельно взятых странах, прежде всего в Германии, Бельгии и Нидерландах, где позиции DITIB и турецких общин чрезвычайно сильны. А значит, и составить серьезную конкуренцию англосаксонскому или любому другому проекту европейского протектората, если таковой когда-нибудь начнет претворяться в жизнь", – отмечают аналитики российского Института Ближнего Востока.



Осенью 2020 года во Франции пусть и запоздало, но включили группировку "Серые волки" в список запрещенных.



В германском бундестаге давно раздаются призывы запретить деятельность "Серых волков", численность которых в стране достигла 11 тысяч, но спецслужбы ФРГ выступают против такого решения. Но, в отличие от Франции, Германия, вероятно, не будет их запрещать. В ноябре 2023 года в бундестаге вновь призвали запретить эту группировку, но в спецслужбах ФРГ отказались это сделать, сославшись на некие юридические препятствия.



Ханс-Георг Маассен считает, что европейские политики активно разрешают массовую иммиграцию, потому что они "хотят другого населения... Чем более разнородно население, тем менее оно способно выражать свою позицию... Чем больше политики привлекают иммигрантов из других стран по своему усмотрению и предоставляют им гражданство, тем больше это влияет на результаты выборов. Эти мигранты затем голосуют иначе, чем местные жители. Массовая иммиграция – это иностранная колонизация нашей земли".



По словам бывшего главы немецкой контрразведки, "такие страны, как Германия и Австрия, имеют инструменты, необходимые для прекращения иммиграции, но они делают сознательный выбор не делать этого".



Заметим, что точно так же ведут себя демократы в США, которые сознательно попустительствуют бесконтрольной миграции в США через южные границы страны.



В 2012 году в президентство лидера демократов Барака Обамы ЦРУ и АНБ поручили, как мы писали, ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consulting Group взять под свой контроль политические процессы и деятельность правительств Франции и Германии. Вскоре после этого McKinsey и Boston Consalting Group стали практически монопольными консультантами правительства Франции в оборонной, климатической и миграционной (!) политике.



Эта ситуация не изменилась и поныне. Послушно следуя в фарватере заокеанских глобалистов, Старый Свет идет полным ходом к демографическому сдвигу и исчезновению европейской культуры в ходе планируемой извне исламизации Европы. Источник - fondsk.ru

