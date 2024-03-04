Танкерная война - как пролог к вооруженному конфликту с Ираном? Америка поджигает Ближний Восток - ФСК

19:31 04.03.2024 04.03.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Уничтожение Газы и "больной на голову" Нетаньяху есть не более чем хорошо заточенные инструменты для усмирения Ирана, который стал камнем преткновения США на всем Ближнем и Средней Востоке. Потерявший после Афганистана уверенность в эффективности использования своих рейнджеров в этом "стратегически ускользающем" из рук регионе мира, Вашингтон проявляет все большую изобретательность в том, чтобы не разжать свои щупальцы, до сих пор сжимающие нефтепромыслы Сирии и Ирака. В этой связи нет ничего неожиданного в новости американского "Ассошиэйтед Пресс": "Министерство юстиции США объявило, что оно конфисковало более 500 000 баррелей иранского топлива, подпадающего под международные санкции, которое, по словам официальных лиц, было незаконно ввезено для финансирования военизированных формирований страны. Кроме того, прокуратура объявила об уголовных обвинениях, связанных с продажей сырой нефти покупателям в Китае, России и Сирии".



Речь идет о нефтеналивном судне Suez Rajan с иранской нефтью для Китая, "конфискованном" США в апреле прошлого года и слившем нефть у берегов Техаса на американца MR Euphrates. С точки зрения Минюста США это абсолютно законно. И, конечно, абсолютно незаконно то, что 11 января Suez Rajan, переименованный американцами в St Nikolas, с вертолета взяли на абордаж в Ормузском проливе "некие вооруженные люди, после чего судно изменило курс и направилось к иранскому порту Джаск". В тот же день иранские СМИ сообщили, что танкер с нефтью был "арестован ВМС Ирана по решению суда". То есть вернулся к прежним хозяевам.



"Глаз за глаз" – по такому принципу "танкерная война" США с Ираном идет с 2019 года. Она приводит в бешенство американцев еще и потому, что даже если те своими авианосцами нашпигуют весь Ормузский пролив, это не остановит быстроходные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), вооруженные ракетами с лазерным наведением и оснащенные системами противовоздушной обороны. Справиться со стратегической задачей наведения порядка по-американски в крупнейшем в мире нефтегазоносном бассейне Вашингтону не удается. Из-за Ирана прежде всего. Теперь США постараются добиться этого руками израильтян. И Газа – только первый шаг к достижению цели.



Бешеный натиск Тель-Авива на палестинцев не есть выбор израильтян, и вызывающая гнев арабов музыкальная Nature Party у самой границы с Газой еще ждет своего журналиста-расследователя, но то, как действует ЦАХАЛ, вне всяких сомнений выдает истину: вся операция была просчитана до мелочей. Что она дает американцам – не вопрос. Натравив Израиль на Газу, американцы поднимают бурю гнева у "Кудс", элитного подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции, осуществляющего специальные операции за пределами Ирана, работающего сегодня в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене и поддерживающего всех антиамериканских ополченцев региона, союзных Ирану. Поэтому после зачистки собственного тыла в Газе и на Правом берегу Иордана Израилю не надо будет даже объявлять войну главному противнику США в регионе. Она уже идет. Директор ФБР Кристофер Рэй так демонстрирует ее "зубы": "Иран представляет постоянную угрозу Соединенным Штатам - пытается убивать американцев прямо здесь, в пределах наших границ, проводит кибератаку на детскую больницу, поддерживает террористов по всему миру и многое другое. Все преступления Ирана стоят денег. И ФБР по-прежнему будет привержено обеспечению соблюдения санкций США, которые не позволяют деньгам поступать в его казну".



...28 января беспилотник-комикадзе, запущенный теми, кого президент Джо Байден тут же идентифицировал как "радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном, врезался в башню 22, жилой блок на военной базе США в Иордании недалеко от сирийской границы, сообщил The American Conservative. Трое американских военнослужащих убиты, более сорока получили ранения. Сразу имеем в виду: с 17 октября, после по меньшей мере 165 нападений поддерживаемых Ираном ополченцев на силы США в регионе, это первое нападение, в результате которого погибли американские военнослужащие. При этом Вашингтон открыто угрожал, что нанесет удар по целям в самом Иране, если в результате нападения поддерживаемых Тегераном ополченцев погибнут американские военнослужащие.



Уже на утро "ударь по Ирану сейчас. Ударь по нему сильно" потребовал сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Арканзасец Том Коттон добавил, что Байден был бы "трусом, недостойным быть главнокомандующим", если бы он этого не сделал. Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл призвал нанести "непосильные издержки... не только для ставленников террористов на передовой, но и для их иранских спонсоров". Но...



Этот удар по американской базе никак не изменил оценку американской разведки о том, что Иран не намерен начинать более широкую войну с нападения в Иордании. Очень похоже на то, что разведывательное сообщество Соединенных Штатов (IC) просто-напросто трусит. При том что IC заранее предупреждали о высоком риске атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке и на базу Эт-Танф на сирийско-иорданской границе как на брифингах для законодателей в конгрессе, так и негласно, ответить ударом на удар с помощью оставшихся 900 военнослужащих в Сирии и 2500 военнослужащих в Ираке? Америка пережила те времена, когда "морские котики" и "рейнджеры" наводили быстро порядок – теперь они сами представляют собой легкую мишень. Представителей Пентагона и разведки США с октября прошлого года беспокоила возможность атак беспилотников иранского производства, как это и произошло в Иордании.



Известно, что шиитские группировки используют беспилотники иранского производства, которые трудно обнаружить из-за их размера и других конструктивных особенностей, которые заставляют Пентагон признавать несовершенство собственных систем противовоздушной обороны, установленных на военных объектах США на Ближнем Востоке. В частности, военная база в районе Эт-Танф не была оснащена средствами, способными отражать такую угрозу. Но если коснуться главного вопроса, то следует говорить о том, что Иран добился гораздо более прочных связей с Китаем и Россией. И теперь, даже если война с Ираном не приведет к риску втягивания США в вооруженный конфликт с Россией и Китаем, она рискует обрушить неустойчивое равновесие в регионе и втянуть в нее страны от Ливана и Йемена до Ирака, Сирии и далее за горизонт. То, чего Вашингтону до сих пор удается избежать на Украине, не сработает в регионе, накопившем огромный потенциал ненависти к американским воякам. Генеральный секретарь "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла заявил по поводу атаки на Эт-Танф, что США и их партнеры неправильно понимают отношения между Ираном и ополченцами, поскольку "к Оси сопротивления присоединяются хозяева, которые самостоятельно принимают свои решения, а не слуги, которые слепо подчиняются приказам".



Но даже не это заставляет Белый дом и президента Байдена переминаться с ноги на ногу, отвечая на вопросы своих же журналистов, "считают ли США, что вызов брошен?". "Мне больше нечего сказать с точки зрения оценки разведданных о том, руководили ли лидеры в Иране этой атакой, – уклончиво ответила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. – Мы не видим, чтобы Иран хотел войны с Соединенными Штатами". "Я не думаю, что нам нужна более широкая война в регионе. Ближний Восток. Это не то, что я ищу", - заявил Байден.



То, что он ищет, не секрет. Это возможность разобраться с Ираном тем же способом, которым он заставил Россию напрячь всю экономику, чтобы перестроить ее на военные рельсы, ограничивая тем самым ее экономический рост. Киев оказался для этого самым подходящим инструментом.



Конечно, как заявил генерал Хоссейн Салами, глава иранской революционной гвардии, "Иран не ищет войны", но "решительно ответит" на любые" меры США против страны, ее интересов и граждан". Пентагон тоже настойчиво повторяет: "Мы не стремимся к более широкому конфликту с Ираном... Мы не хотим войны с Ираном". Но при этом делает все, чтобы этого захотели в Тель-Авиве. Источник - fondsk.ru

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