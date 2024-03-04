"Майдан-3": провокация войны Могут ли войска НАТО войти на Украину? - Валерий Панов

19:41 04.03.2024 04.03.2024

"Майдан-3": провокация войны

В Киеве официально объявили, что Зеленского могут свергнуть. То ли в марте, то ли в мае. Для чего будет организован "Майдан-3" или "Шатун-2". Заявление более чем странное. Все киевские госперевороты, лукаво поименованные "майданами", во-первых, имели четко выраженную русофобскую направленность. Во-вторых, цель "майданов" заключалась в том, чтобы пошагово привести страну в НАТО.



Сегодняшняя Украина - это, понятно, государство во главе с нацистским режимом, враждебным России. Оно стоит на пороге НАТО, вооружено по стандартам альянса и самим альянсом, ведет с Россией прокси-войну по планам альянса. Чего еще желать Западу? Что на что или кого на кого будут менять западники на этот раз? Какой смысл?



Украинцы, однако, в грядущий "майдан" поверили. В общественном сознании страны процесс смены власти настолько прочно связан с госпереворотами, что любые варианты "майдана" украинского обывателя вполне устраивают. Но на сей раз режим представляет обществу и второй вариант госпереворота под названием "Шатун". Шизофрения? Отнюдь. Электорат еще не забыл, как в бытность свою президентом П. Порошенко уже озвучивал "русский план "Шатун"" - 2016 г. Процесс должен был запустить персонально Владимир Путин, чтобы, так сказать, расшатать основы украинской государственности, выведя на улицы и площади недовольные ростом тарифов массы. Но Порошенко проявил "державную мудрость", а также высокую бдительность и вместе с СБУ сорвал "коварные планы Москвы".



Судя по тому, как нынешняя ситуация видится из Киева, "москали" берутся за старое и опять начнут "шатать" Украину. Хотя от "незалежности незалежной", иначе сказать трудно, практически остались воспоминания о декларациях 1990-х гг. о государственном суверенитете, и "шатать" там уже нечего. Но задача в другом: название указывает украинцам, измученным евроатлантическим выбором, источник их бед - Россию, которая, как заявлял недавно экс-президент Кучма, постоянно создавала стране препятствия на пути к "подлинной независимости".



Информацию о надвигающемся "майдано-шатуне" была вброшена в украинское инфорпространство тоже не кем-нибудь "с улицы", а комитетом по вопросам разведки при президенте Украины. Кто стоит за этой сенсацией "второй свежести" - ГУР или СБУ - сказать трудно, поскольку в разведкоме представлены обе спецслужбы: и разведка, и контрразведка.



Да и существенного значения это не имеет. Зеленский озвучивал версию о "майдане" еще в конце прошлого года и сейчас тоже вполне мог стать автором этой страшной "новости".



Он, вообще, последние пару месяцев "весь на нервах", так как после 20 мая заканчивается его президентская каденция. А выборов не будет. Он их отменил, точнее, не назначил, как минимум, до выборов в США. И надеется - пока в кресле президента США Байден, и у него есть шанс удержаться в своем. Теперь главный для него вопрос: останется ли он легитимным "лидером нации" по истечении пятилетнего срока пребывания на посту? И истерит он от неопределенности своего статуса в ближайшем будущем, потому как без президентского иммунитета придется отвечать за содеянные преступления против украинского и русского народов. А на тот случай, если вдруг не сложится "по закону" остаться при должности, придумывается внешняя угроза - то ли "майдан", то ли "шатун" - со стороны, естественно, "северного" соседа.



В условиях войны "до последнего украинца" также приходится констатировать, что ставленник Байдена президент Зеленский (как он и сам, по словам Путина) - нам предпочтительнее, чем разного рода Залужные, Арестовичи, Ермаки и пр. представители "элиты". В западной прессе муссируется с десяток имен вероятных претендентов на украинский "трон". Но лучше Зеленского им не найти. Он из той категории дельцов от политики, которых американцы называют полезными идиотами, тупо ведет страну по указанному США пути окончательного разрушения страны. Америка в преддверии поражения на Украине явно планирует оставить после себя выжженную землю, как оставляла другие оккупированные ею территории, откуда пришлось уходить.



Даже по оценкам Запада, обычно приукрашивающего положение на Украине, "незалежная" лежит на дне.



Согласно данным Всемирного банка, спецкомиссии ООН и Еврокомиссии, для послевоенного (?) восстановления экономики страны потребуется 486 млрд долл. Большинство экспертов вместе с тем уверены, что у этой цифры потерялся в конце ноль и Украине нужен не реаниматор, а гробовщик, поскольку ее экономика восстановлению не подлежит.



За годы "независимости" страна даже не вышла на уровень производства, существовавший в советской Украине в 1989-1990-х гг. А последние гвозди в гроб украинской промышленности вбило правительство Зеленского: рухнул автопром, авиапром и еще десятки крупных промпредприятий в различных отраслях.



Запад хотел сделать с Россией то же, что с Украиной, отметил президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию РФ 29 февраля. "По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались", - сказал он. Президент отметил, что "это сегодня уже абсолютно очевидная вещь". "Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно", - уточнил президент и, таким образом, дал полную характеристику состоянию современной Украины.



Как видим, Украина, выбрав еще в начале своей "независимости" путь, начертанный Западом, была заранее обречена на полную деградацию. И, назначив Зеленского "лидером всея Украины", американцы не ошиблись, как в случаях с Ющенко и Порошенко. За годы своего президентства Зеленский практически вернул население Украины к уровню жизни столетней давности, сдав страну в эксплуатацию Западу. В результате цены на продукты питания выросли от пяти до тридцати раз и выше, тарифы на жилищно-коммунальные услуги - в десять и пятнадцать раз, в то время как реальные доходы населения упали, минимум на, треть. "Еще до СВО было трудно понять, сколько людей на самом деле живет на Украине. Официально предполагалось, что это около 40 миллионов человек, но на самом деле их было около 33 миллионов человек, если не меньше, - сказал газете "Взгляд" экономист Иван Лизан. - С 2016 по 2019 годы украинцы лидировали по количеству разрешений на первичное проживание в Польше. Ежегодно, таким образом, "уходили" до 500 тысяч человек".



Не стоит забывать и о большом количестве беженцев, обосновавшихся в странах Европы. Получается, что на Украине осталось, - по самым оптимистичным оценкам, - от 25 до 27 млн человек. Столько, кстати, проживало там в 1920-х гг.



В то же время продолжается процесс продажи стратегических активов транснациональному бизнесу, который был запущен еще при Петре Порошенко. При Зеленском он получил дополнительный импульс. Опосредованно или напрямую в перечень украинских активов крупнейшей в мире транснациональной корпорации BlackRock (ее капитал больше двух бюджетов - ФРГ и Франции) входят бумаги следующих компаний: "Метинвест", ДТЭК (энергетика), МХП (сельское хозяйство), "Нафтогаз", "Украинские железные дороги", "Укравтодор" и "Укрэнерго". Как точно подметил лидер венгерской партии "Наша Родина" Ласло Торцкай, говоря о роли BlackRock в украинском кризисе: "Украина уже продана, и война все уничтожит".



Вдобавок после 24 февраля 2022 г. с возвращением Россией своих исторических территорий Украина потеряла полезных ископаемых общей стоимостью не менее 12,4 трлн долл., в том числе 63% угольных месторождений, 11% нефтяных, 20% газовых и 42% месторождений металлов. К этим потерям надо приплюсовать еще 5 (пять) млн га посевных земель. Не будем также забывать, что три крупные транснациональные корпорации, имеющие штаб-квартиры в США, - Cargill, Dupont и Monsanto. - купили 17 из 62 млн га украинских сельскохозяйственных земель, а это – почти треть всех пригодных для пахоты угодий. Также на Украине давно обосновались инвесторы из ряда других стран, в частности, владельцами агрохолдингов на Украине являются американская NCH Capital, французская AgroGеneration, немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) и т.д. общим числом до 50.



Все эти означают, что рассчитаться с западными кредиторами Украине уже нечем. А разве они, финансируя Украину, не предполагали, что для них вся эта история может закончиться колоссальными убытками? Думается, они просчитывали и риски, и возможные потери, но основная цель их вложений заключалась не в прибыли, а в уничтожении России. Простой пример. В марте 2022 г. представители Москвы и Киева подписали мирные соглашения в Стамбуле, осталось их ратифицировать и СВО будет прекращена, вооруженному противостоянию может наступить конец. Но в Киеве приезжает бывший премьер Британии Б. Джонсон и говорит Зеленскому, что надо продолжать войну против России. И по команде украинского главковерха ВСУ начинают широкомасштабные боевые действия. Понятно, Джонсон выступил не только от своего имени, но, прежде всего, от имени Вашингтона, где получил соответствующее распоряжение, и практически сыграл роль курьера. И Зеленский немедленно подчинился приказу из Белого дома.



Речь, заметим, шла о самом главном вопросе для любого государства - войне и мире, то есть о жизни и смерти граждан этого государства. И его руководитель, имея возможность одним росчерком пера прекратить войну, выбирает для своих соотечественников гибель на полях сражений.



Сегодня даже на Западе уже не скрывают ужасающие цифры безвозвратных потерь ВСУ - более 500 тыс. А общее число потерь, включая военных, ставших инвалидами, составляет более 700 тыс. чел. Поскольку война продолжается, то пока можно сказать, что на данный момент такова цена только одного решения Зеленского. Но цена, как вы понимаете, далеко не окончательная, скорее, промежуточная. Кроме того, в эту оценку не включены потери экономические, социальные, в том числе демографические, территориальные и т.д.



А сколько вообще было решений, принятых Зеленским во вред стране, вряд ли кто знает сегодня. Наверное, проще сказать, сколько было принято решений во благо народа. По нашим сведениям, за годы правления Зеленского - ни одного. Закономерным результатом его деятельности стала уничтоженная страна. По мнению западных экспертов, в частности, экономика Украины восстановлению не подлежит. От страны в целом реально остался один аватар, которым управляют американцы и прочие западники, которым США позволили похозяйничать на Украине, - это НАТО и ЕС. В общем, Зеленский по факту - слуга разных господ.



Недавно в Киеве побывали с визитами замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Бернс. Некоторые украинские аналитики поспешили заявить, что, дескать, посланцы Белого дома приезжали для того чтобы убедить Зеленского начать переговоры с Москвой. Они либо заблуждаются, либо просто лгут, уводя общественное мнение от проблем войны. Все как раз наоборот.



На фоне разговоров о готовящемся "майдане", где может принять участие оппозиция, если таковая обнаружится, визиты высокопоставленных американских чиновником следует расценивать как знак поддержки режима Зеленского в полном составе включительно с Залужным и прочими военными преступниками, Причем, прежде всего, как знак, адресованный не только украинской аудитории, но и в равной мере - европейской.



Никакого конфликта внутри режима нет и быть не может. Политическое пространство Украины Зеленский зачистил основательно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что визиты Нуланд в Киев, как правило, не приводят ни к чему хорошему, явно намекая на 2014 г., когда эта дама обносила "печенюшками" взбесившийся "майдан" в центре Киева, где вскоре иностранными наемниками были убиты десятки невинных людей. Их смерти припишут "кровавому режиму Януковича", что спровоцирует эскалацию противостояния и приведет к вооруженному госперевороту.



Любопытная деталь из того прошлого. В самый напряженный момент противостояния на "майдане" вице-президент США Джо Байден позвонил Януковичу и потребовал, чтобы тот убрал с улиц спецназ "Беркут", отменил принятые 16 января законы (в частности, о русском языке как региональном) и даже и не думал вводить режим чрезвычайного положения в стране. Вскоре президент Украины Янукович позвонил в Вашингтон, чтобы отчитаться о положении дел. И удостоился похвалы Байдена за выполнение указаний. Через пару месяцев киевский режим начал на Украине гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Что "хорошего" Запад готовит Украине уже сегодня?



Напомним в этой связи еще один штрих, смысл которого сегодня обретает чрезвычайную актуальность. В январе 2014 г. на сайте Белого дома была зарегистрирована петиция с просьбой к президенту США Бараку Обаме поддержать введение на Украину войск ООН, чтобы остановить кровопролитие на "майдане": "Мы, люди демократического мира, не можем оставаться в стороне от происходящего на Украине. Мы просим власти США помочь Украине... в столкновениях правоохранителей с демонстрантами погибли не менее 5 (пяти) человек… Гражданская война может начаться в любой момент. Мы просим ввести на Украину 5 тысяч военнослужащих ООН, чтобы остановить массовое кровопролитие, обеспечить мир и справедливость на Украине".



Сегодня уже не имеет значения, что петиция осталась нереализованной. Да и задачи такой не ставилось, поскольку тогда было важно показать "миру и граду", что мог быть рассмотрен вариант ввода на Украину миротворцев ООН, но нельзя исключать, что и НАТО. Можно сказать, что таким способом создавался повод для использования иностранных вооруженных формирований на Украине.



Решение зависело от позиции России, точнее, от степени ее вовлеченности в украинский конфликт. В то время казалось, что Москва непременно должна придти на помощь "братскому народу". Сейчас остается дивиться не только выдержке российского руководства, но и его дальновидности.



Могло произойти несанкционированное столкновение наших войск с натовскими, и неизвестно, к каким последствиям это привело бы тогда. Есть достаточно оснований полагать, что для России все могло закончиться не лучшим образом. Как показала грузинско-российская война 2008 г., ни страна, ни армия не были в достаточной мере готовы к противостоянию с военно-экономическим союзом западных стран. Россия учла ошибки и готовилась к событиям, которые, со всей очевидностью, могли развернуться на Украине. Другие плацдармы для наступления на Русский мир, - не только на Россию, - не просматривались. Именно Киеву, где уже тогда к власти пришли необандеровцы, предстояло продолжить эскалацию против России, которую Тбилиси не сумел довести до стадии масштабной войны с участием войск альянса. Грузинская армия была разбита за несколько дней.



И, разумеется, не по мановению волшебной палочки появились в русской армии современная техника, оружие и боеприпасы в достаточном количестве. Особенно ярко результаты этой подготовки видны на полях сражений, где наши войска не только не уступают прокси-войскам Североатлантического альянса, но и крепко бьют их на всех фронтах. После потери Авдеевки победа Киева стала очевидно невозможной, пишет Responsible Statecraft (США). И далее следует характерный для нынешних западных настроений посыл: многие российские сторонники жесткой линии уже публично задаются вопросом, как долго Путин будет терпеть массовое вооружение Украины альянсом НАТО, не нанося при этом прямого ответного удара по странам Североатлантического договора. Вывод издания звучит весьма актуально: "Если же ограниченное присутствие НАТО действительно приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству вооруженных сил США, тогда опасность эскалации конфликта вплоть до применения ядерного оружия (первоначально тактического и в ограниченных масштабах) резко возрастет, что поставит мир на грань ядерного Армагеддона". Отчего на Западе пошли такие разговоры?



Тему актуализировал до чрезвычайности президент Франции Эммануэль Макрон, когда 26 февраля на встрече с двумя десятками союзников в Елисейском дворце заявил, что страны НАТО обсуждали возможность отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Более того, Париж готов рискнуть и пойти в обход НАТО.



Нет, умирать за Украину никто из западников не собирается, для этого есть сами украинцы. А вот легализовать свое военное присутствие на постоянной основе под предлогом участия в "специальных операциях" на территории Украины, не вступая при этом непосредственно в боевые действия, - совсем другое дело.



"Сам факт желания ввести войска зафиксирован уже официально, неофициально они там находятся. Без этих инструкторов так называемых дальнобойные средства Украины не могли бы использоваться против российских городов, мы все это прекрасно понимаем. Тому есть масса доказательств, появляются все новые", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и РФ в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у США.



Натовцы уже и зашли бы нагло на Украину, но опасаются сразу же получить прилет с нашей стороны, как это дважды случилось с французами в Харькове, с англичанами и немцами в Одессе, со всеми вместе под Киевом и т.д. Но одно дело получить удар по советникам и наемникам и совсем другое по регулярным частям. Им нужен официальный повод. Лучший вариант: спровоцировать волнения в Киеве, чтобы ввести на помощь президенту и правительству войска из одной или нескольких стран альянса, с которыми Зеленский недавно подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Это - Британия, Германия, Франция, Дания, Италия. Текст документов не разглашается, но даже из тех кратких сообщений, что появляются в СМИ, можно сделать вывод о том, что подобный вариант событий возможен. Британцы, которые первыми из G7 подписали соглашение с Киевом, отмечают, в частности, что обязуются "предоставлять Украине всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, восстановления экономики и защиты украинских граждан". Похожие пункты могут быть в договоренностях Киева и с другими странами-подписантами.



Можно также предположить, что, именно таким образом, была подготовлена правовая основа для ввода войск НАТО. Очевидно, к заявлению президента Франции Макрона о возможности отправки на Украину сухопутных войск западных стран следует отнестись со всей серьезностью.



В Москве, конечно, предупредили, что "появление натовских интервентов на Украине может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны". Но никакие заявления со стороны России никогда не останавливали западных агрессоров. К тому же понятно, что операция альянса под кодовым наименованием "Майдан-3" готовится давно. Вспомним обращение к президенту США в 2014 г. на сайте Белого года. Еще тогда Вашингтон, похоже, прощупывал почву международных настроений. Реакция американских союзников была положительной.



В ноябре прошлого года Зеленский отмечал, что на Украине готовятся некие антиправительственные выступления, возможно, это очередной "майдан". А следом, в декабре, бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в одном из интервью заявил, что "Британия - первая в списке стран, приближающихся к решению помочь" украинским вооруженным силам отправкой "экспедиционных сил". Более того, отметим еще раз, сюжет с потенциальной отправкой официального контингента НАТО на Украину получил подтверждение. Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в конгрессе, сказал, что в случае поражения Украины НАТО придется воевать с Россией. В этом контексте президент Зеленский удобен России по нескольким причинам.



Так, он категорически отказывается от каких-либо мирных переговоров. Даже переговоров ради переговоров. И эта позиция для Москвы выгодна. Дело в том, что, с нашей точки зрения, нужная для РФ переговорная конфигурация еще не создана. Не освобождены до конца территории, не обеспечена безопасность, не создан выход к Приднестровью. Всего этого можно добиться либо военным путем, либо через капитуляцию киевского режима. Переговоры в лучшем случае осложнят ведение боевых действий, а в худшем приведут к необходимости их заморозки. При этом не дадут какой-либо значимый для Москвы результат.



С другой стороны, отказываться от переговоров Россия тоже не может - тогда она теряет имидж страны, всегда готовой решить кризис дипломатическим путем. И вот тут как раз бескомпромиссная позиция Зеленского дает Москве прекрасный повод переговоры не начинать. Отправлять всех тех, кто к ним призывает, в Киев, убеждать неадекватное руководство. А если руководство сменится на адекватное, то Москва потеряет возможность ссылаться на киевскую позицию.



Важно также, что Зеленский является серьезнейшим раздражителем для Запада. Украинский актер за последний год так поверил в себя, что всерьез считает свою персону центром всей разворачивающейся драмы. Не слушает ни режиссера, ни продюсера. Именно поэтому сейчас ряд восточноевропейских стран свободно предпринимает антиукраинские действия, а американский конгресс поставил выделение денег киевскому режиму в зависимость от уступок Байдена по миграционному вопросу. Если же в Киеве произойдет ребрендинг власти, то, возможно, новое руководство будет вести себя по установленным Западом правилам, что вызовет возрождение интереса к украинскому проекту.



Наконец, если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Собственно, власти это уже начали. Их поведение вкупе с нынешними, а также будущими военными поражениями киевского режима напомнит региональным "элитам" давнее украинское правило: вовремя предать - это не предать, а предвидеть.



И каждый сданный без боя город, каждое освобожденное таким образом село спасает жизни, как российских солдат, так и местных жителей. Будущих граждан Российской Федерации. Поэтому пусть Зеленский сидит подольше - вплоть до нашей победы - в президентском кресле, пребывая в полной уверенности, что Москва никаких "майданов" с "шатунами" устраивать ему не будет. Значит, не позовет НАТО на помощь. Впрочем, он будет действовать так, как распорядится Белый дом. Как ни смешно и грустно, но отметим, что сегодня европорядок, в немалой степени, оказался зависим от Зеленского. Москва же, что вполне очевидно, готова к любому развитию событий. Источник - столетие

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