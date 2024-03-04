Тайны семейства Ротшильдов. Зачем они постоянно лезут в Россию

19:42 04.03.2024 Андрей Соколов

04.03.2024

Тайны семейства Ротшильдов

На днях СМИ лаконично сообщили о кончине в возрасте 87 лет британского инвестиционного банкира, барона Джейкоба Ротшильда, прапрапраправнука основателя некогда самой могущественной финансовой династии Майера Амшеля Ротшильда. Все его должности, титулы и компании, которыми он владел, перечислять можно долго.



Он создал J. Rothschild Assurance Group, которая к 2023-му контролировала активы на сумму £168.2 млрд/$212,1 млрд), он был почетным президентом Института исследования еврейской политики, кавалером Большого креста ордена Британской империи, командором Королевского Викторианского ордена и почетным членом Британской академии. Кстати, среди его наград есть и российская - медаль Трехсотлетия Санкт-Петербурга, врученная ему в 2005 году.



Именно Джейкоб Ротшильд был главой могущественной лондонской ветви Ротшильдов с марта 1990 года - после смерти своего отца Натаниэля Майера Виктора Ротшильда, 3-го барона Ротшильда, экс-замдиректора контрразведки МИ-5, бывшего руководителя Central Policy Review Staff, который именовали мозговым центром британской политики.



История династии Ротшильдов - банкиров и общественных деятелей восходит к концу XVIII века. Предок династии Анхель Мозес Бауэр владел ювелирной мастерской. На эмблеме мастерской был изображен золотой римский орел на красном щите. Со временем мастерскую стали называть "Красный щит", и это название - Rothschield - принял в качестве фамилии его сын, Майер Амшель, который основал банк во Франкфурте-на-Майне. Дело продолжили пять его сыновей. Братья контролировали пять банков в крупнейших городах Европы: Париже, Лондоне, Вене, Неаполе, Франкфурте-на-Майне. Две ветви Ротшильдов - английская (от Натана) и французская (от Джеймса) - ведут свою историю до нашего времени. Основатель династии Майер Ротшильд тщательно организовывал браки по расчету, включая браки между двоюродными и троюродными родственниками, так что накопленное богатство осталось внутри семьи и служило общему делу.



В 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул. Ротшильды стали принадлежать высшему свету австрийского дворянства. Британская ветвь династии была принята при дворе королевы Виктории.



В Россию в качестве "смотрящего" от Ротшильдов был направлен тесно связанный с ними другой выходец из Германии - барон Штиглиц, поселившийся в Петербурге. Именно он при помощи клана Ротшильдов организовывал в Европе займы для царского правительства, разумеется под выгодные для магнатов проценты, а также скупал российские железные дороги - стратегически важные активы. В 1860 году Штиглиц по протекции печально знаменитого графа Нессельроде был назначен управляющим только что созданного Государственного имперского банка. А после этого он стал рекомендовать императору для заключения внешних займов банкирские дома Ротшильдов. За 15 лет этих займов было заключено на баснословную по тем временам сумму в 1 млрд рублей.



Один из Ротшильдов выведен в "Былом и думах" Герцена в эпизоде, озаглавленном: "Император Джеймс Ротшильд и банкир Николай Романов". Герцен описывает, как Ротшильд заставил правительство Николая I выплатить крупную сумму по "билетам московской сохранной казны", которые были получены под залог недвижимого имущества матери Герцена и которые Герцен обналичил у Ротшильда (уже тогда сбежавшие из России либералы кормились у европейских банкиров!). Николай, наложив арест на имущество Герцена, остановил и выплату по билетам, но после угроз Ротшильда устроить бойкот России со стороны международных финансовых институтов сдался и выплатил сумму полностью.



Считается, что с XIX века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире. В настоящее время клан Ротшильдов – закулисный владелец почти всей мировой финансовой системы, включающей ФРС США, Банк Англии и множество коммерческих банков по всему миру (в том числе небезызвестный Голдман Сакс).



На гербе Ротшильдов есть интересная деталь, которая заставляет задуматься. На нем изображено пять стрел, символизирующих, как объясняется, пять сыновей Майера Ротшильда. Но почему стрел? Ведь Ротшильды не были воинами, никто из них в армии не служил. Какое отношение имеют стрелы к банкирам и торговцам? А в описании герба есть прямая ссылка на Псалом 127: "Как стрелы в руках воина". Значит, да, воина! Значит, герб свидетельствует: Ротшильды "воевали". Но за что? Да опять же - за контроль над миром, за что же еще? А может, пять стрел, это - вовсе не пять братьев, а пять континентов, которые они вознамерились покорить, опутав их своей финансовой паутиной?



С почтением относился к Ротшильдам даже Гитлер, несмотря на свою ненависть к евреям. Впрочем, есть историки, которые считают, что именно Ротшильды и другие финансовые кланы Запада и привели нацистов к власти, чтобы противопоставить их растущему влиянию коммунистов. Когда после аншлюса Австрии эсэсовцы появились во дворце барона Ротшильда, чтобы предложить "следовать за ними", тот спокойно ответил, что он с радостью последует за ними, но прежде хотел бы поужинать. Штурмовики терпеливо ждали, пока лакеи подадут барону ужин, а затем он не спеша омоет ароматной водой пальцы и выкурит привычную сигару. Только после этого барон в сопровождении эсэсовцев покинул свой дворец. Сам всемогущий Герман Геринг отправил в Швейцарию специального уполномоченного, некоего Отто Вебера, чтобы сообщить цюрихскому представителю Ротшильдов условия нацистов. Барона Луи отпустят, сказал Вебер, если маршал Геринг лично получит за эту любезность 200 тыс. долл., а гитлеровская империя - все имущество австрийских Ротшильдов, включая сталелитейный завод в Витковице, в Чехословакии. Уполномоченные Ротшильдов в Цюрихе торговались упорно и торг затянулся. В ставке гестапо однажды явился сам Генрих Гиммлер, грозный рейхсфюрер СС. Целый час они торговались об условиях, но барон Ротшильд так и не уступил.



Некоторым версии о вовлеченности Ротшильдов в большую политику кажется досужими выдумками конспирологов. Не может, мол, серьезный бизнес быть вовлечен во всякого рода авантюрные политические затеи. Еще как может!



В истории этого могущественнейшего финансового клана есть и не такие, еще более невероятные тайны. Известно, что Виктора Ротшильда, например, наследника одного из пяти братьев семейства Ротшильдов, подозревали в тайных связях с… советской разведкой!



В 1932 году, когда он был еще в Англии студентом, Виктор тайно вступил в коммунистическую партию, о чем предпочел не рассказывать никому из своих родственников. Причиной тому стали антисемитские лозунги Гитлера, противовесом которому, как он полагал, мог быть коммунистический Советский Союз. Учась в Тринити-колледже, молодой Виктор Ротшильд подружился с работавшим в лаборатории Резерфорда советским ученым Петром Капицей. Вернувшись в Москву, тот дал ему весьма позитивную характеристику. В результате вскоре с ним сошелся агент советской разведки Ким Филби. Еще один друг и сокурсник Ротшильда - Гай Берджес, также агент советской разведки, - был финансовым советником в конторе, которая принадлежала матери Виктора Ротшильда. Но наиболее близкие отношения у Ротшильда сложились в Кембридже с Энтони Блантом, родственником королевы-матери Элизаветы. Энтони Блант тоже был коммунистом и опять же агентом НКВД, входя в состав знаменитой "кембриджской пятерки".



Ротшильд и его друзья являлись членами элитного кембриджского клуба интеллектуалов-марксистов "Апостолы", лидером которого был Энтони Блант. В августе 1934 года Виктор Ротшильд неожиданно получил билет на симфонический концерт и "рекомендательную" записку от Кима Филби. За несколько секунд до начала концерта в зрительном зале место рядом с ним занял высокий голубоглазый человек. Во время антракта они разговорились о музыке, незнакомец представился как Отто. На самом деле это был Теодор Малли, кадровый сотрудник иностранного отдела ОГПУ, его лучший вербовщик.



В 1937 году Виктор занял место своего умершего дяди в палате лордов, став лордом Ротшильдом. Нужно полагать, что он прекрасно знал, "кто есть кто" среди его друзей, что многие из них придерживались левых взглядов и поддерживали Советский Союз.



В самом начале войны Виктор Ротшильд проходил военную службу в Лондоне в секретной лаборатории в Портон-Дауне, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие. По работе он имел постоянные контакты в Форин Офисе, а также в английской разведке и в дешифровальной службе страны. При этом довольно часто встречался с руководителями национальных спецслужб и даже лично с Черчиллем.



Виктор Ротшильд проживал в центре Лондона в квартире, которую снимал на Бентинк-стрит. В сентябре 1940 года он и его беременная жена, опасаясь стать жертвами немецких бомбардировок, решили переселиться в свой загородный дом, а квартиру сдать старым друзьям по Кембриджу - Берджесу и Бланту. Этот, хорошо известный и престижный "дом Ротшильдов" посещали по старой привычке многие видные лондонцы. В их числе были министры и другие крупные чиновники, а также видные военные и высокопоставленные деятели разведки. О лучшем источнике информации советской разведке не приходилось и мечтать!



Но был ли Виктор Ротшильд на самом деле советским агентом? Скорее всего, он был "агентом влияния". У таких не берется подписка о добровольном сотрудничестве, ему не выдается ежемесячное денежное вознаграждение. Да и сколько НКВД могло заплатить Ротшильду!? Такие работают не за деньги, а за идею. Агент влияния может даже вообще и не догадываться, что он используется спецслужбами в интересах иностранного государства. Хотя в данной ситуации Виктор Ротшильд, конечно, не догадываться об этом не мог. А может, он, наоборот, использовал эти связи для британских спецслужб?



После бегства в СССР в 1951 году провалившихся Маклина и Берджеса Ротшильд стал медленно отходить от связи с советской разведкой, опасаясь разоблачения. Умер он в 1990 году в возрасте 80 лет, унеся все свои тайны в могилу.



Как пишет Татьяна Грачева, заведующая кафедрой Военной академии Генштаба ВС РФ, "идолом Ротшильдов всегда был золотой телец, которому они религиозно поклонялись.



С помощью денег и подкупа они поставили под контроль многие правительства и таким образом захватили политическую власть. Этой цели они добивались на протяжении теперь уже веков, оттачивая свои разрушительные методы, объединяя их в одну большую стратегию, хронология формирования которой всплывает из хронологии клана.



В 1815 году: пять братьев Ротшильдов работают над тем, чтобы обеспечить поставки золота армии Веллингтона (через Натана в Англии) и наполеоновской армии (через Якоба во Франции) и начинают свою политику финансирования обеих сторон в войнах. Это повторяется в каждой войне, включая гражданскую войну в США, где они финансировали одновременно армии Юга и Севера, Гражданскую войну в России, когда они финансировали и белых и красных, и Вторую мировую войну, когда они финансировали и Гитлера, и антигитлеровскую коалицию".



СМИ пишут, что Ротшильды возглавляют таинственные заседания Бильдербергского клуба, организуют госперевороты, снимают и назначают правительства. Даже само словосочетание "мировая закулиса" тесно ассоциируется именно с этим финансовым спрутом.



В Россию клан Ротшильдов вернулся после распада СССР. В 2002 году Джейкоб Ротшильд стал вместе с Михаилом Ходорковским одним из директоров ныне запрещенной в России организации Open Russia Foundation, следует из британского реестра юрлиц. Среди других директоров этой компании, созданной под предлогом развития проектов в области образования, науки и культуры в России и Восточной Европе, числились также экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. Спустя год, в октябре 2003 года, Ходорковского арестовали в аэропорту Новосибирска. Вскоре британская газета Sunday Times сообщила, что Ротшильд-старший оказался попечителем пакета акций Ходорковского в ЮКОСе. Ну, а поскольку Ходорковский является одним из самых яростных врагов нынешней власти в России, то нетрудно догадаться, чем занимались Ротшильды в нашей стране.



Как пишет газета "Завтра", впоследствии глава британской ветви транснационального клана продолжал финансировать ходорковские проекты. "Да что там, весь проект "Ходорковский" - это совместное детище Ротшильда и британских спецслужб", - считает газета.



Ведь известно, что именно клан Ротшильдов считается одним из главных зачинщиков крупных мировых конфликтов с 1991 года. На его деньги, как утверждают СМИ, были проспонсированы "цветные революции" в Африке, Грузии, Кыргызстане, на Ближнем Востоке, Украине и других странах.



Считают, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон – детище французского клана семейства Ротшильдов. До того, как стать политиком, он работал в их банке. Причем Макрон был не первым "назначенцем" Ротшильдов за шесть десятилетий существования Пятой Республики. Первым их "проектом" на высшем государственном посту был премьер-министр, а впоследствии президент Франции Жорж Помпиду, тоже проходивший службу у Ротшильдов. Ну, а Макрон отличился сейчас тем, что не исключил ввода на Украину войск НАТО. Некоторые считают, что из этого решения уши Ротшильдов отчетливо торчат.



После кончины Джейкоба Ротшильда его место займет наследник, который продолжит вести дела "в конфликте с Россией". Такое мнение в интервью "Газете.ру" высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он также добавил, что ждать чего-либо хорошего России от преемника барона не стоит. Источник - столетие

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