КазФемида. Гражданина России китаеведа Сыроежкина не освободили по УДО

20:33 04.03.2024

Китаевед Сыроежкин после отказа в УДО: Все благие начинания Токаева саботируются



Известный казахстанский китаевед Константин Сыроежкин, осужденный по обвинению в государственной измене, после отказа ему в условно-досрочном освобождении (УДО), заявил о том, что все благие начинания президента Касым-Жомарта Токаева саботируются, сообщает КазТАГ со ссылкой на Zona KZ.

"Все благие начинания президента К. К. Токаева либо блокируются (саботируются), либо реализуются с точностью до наоборот", - написал Сыроежкин в своем письме в редакцию интернет-газеты.



После отказа в УДО он обратился к генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой дать оценку законности вынесенных судом Конаева и Алматинским областным судом постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств осужденных об их УДО, а также оценку участвующих в рассмотрении дел прокуроров и соотношению их решений Конституции и закону "О прокуратуре".



Напомним, 7 октября 2019 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Сыроежкин был признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.



15 октября 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что группа политологов различных стран СНГ обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву, российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в освобождении Сыроежкина.



Сыроежкин с 2006 года был главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В числе его книг: "Казахи в Китае: очерки социально-экономического и культурного развития", "Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях", "Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому партнерству", "Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии".



Впервые о том, что Сыроежкин перестал выходить на связь с коллегами и близкими, стало известно 5 мая 2019 года. 16 мая стало известно, что он арестован по подозрению в госизмене.



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