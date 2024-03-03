Евросоюз сам решил отказаться от украинского транзита российского газа с 2025 года

21:52 04.03.2024

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Евросоюз откажется от украинского транзита газа из России с 2025 года. Также ЕС изучает возможность использования украинских хранилищ для хранения своих газовых запасов. При этом еврокомиссар отметила, что ЕС не поддерживает запрет на закупки российского СПГ.



"Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа c Россией, но мы изучаем возможность использования украинского газа и украинской газотранспортной системы, газохранилищ для хранения газа. Европейские компании уже использовали украинские газохранилища в прошлом году",- сказала госпожа Симсон по итогам заседания Совета ЕС по энергетике (цитата по ТАСС).



По словам Кадри Симсон, доля России в поставках газа в ЕС в 2023 году снизилась с 22% до 15%. В прошлом году через Украину в Евросоюз было поставлено 14 млрд куб. м российского газа, еще 18 млрд куб. м - в виде СПГ. "Конечно, самой эффективной мерой, чтобы избавиться от российского газа, стало бы распространение санкций на поставки СПГ и всего трубопроводного газа из России. Но пока этому нет единогласной поддержки со стороны глав государств ЕС",- уточнила еврокомиссар.



Cегодня, 4 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова продлить транзит российского газа, но при условии соответствующего запроса от Евросоюза или посредничества стран-членов объединения. При этом возможность переговоров по этому вопросу напрямую с Россией он исключил.



Договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" был подписан 30 декабря 2019 года. Он предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м - в течение следующих четырех лет. Договор истекает 31 декабря 2024-го. В 2023 году транзит российского газа через ГТС Украины снизился на 28,4% к уровню 2022 года - до 14,6 млрд куб. м. В январе текущего года правительство Украины сообщило, что не намерено продлевать контракт. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия готова обсуждать альтернативные маршруты поставок газа в ЕС.



Российский газ транзитом через Украину получают Австрия, Словакия, Чехия и Италия. Еврокомиссия считает, что компенсировать возможный дефицит газа в случае отказа Украины от транзита можно будет за счет альтернативных маршрутов и увеличения пропускной способности других газопроводов, в том числе "Турецкого потока". Как писал Bloomberg, в ЕК убеждены, что даже наиболее зависимые от российского газа страны, включая Австрию и Словакию, будут обеспечены поставками.



Почему снижается зависимость Европы от газа из России - в материале "Ъ" "Спрос сокращает не погода".



Лусине Баласян