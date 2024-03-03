Что происходит в эвакопунктах Алматы после землетрясения

00:02 05.03.2024

Алматинцы пережили очередное землетрясение. Сразу после толчков многие горожане отправились в пункты приема пострадавших. Как в точках сбора встречают и размещают людей, в материале Zakon.kz.



