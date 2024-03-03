 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.03.2024
01:34  "Талибан" и терроризм: Опасный сосед Таджикистана может выйти на "тропу войны", - Фарид Ахмади
00:56  Хуситы утверждают, что поразили ракетами израильский и американский? корабли в Аравийском море
00:55  Сессия Китайского парламента. Депутатам могут раскрыть тайну исчезновения высших чиновников и секрет возрождения экономики страны
00:33  Как США сколачивают антикитайские союзы в Юго-Восточной Азии
00:23  В Ашхабаде развалилась школа №135. Простояла 7 лет
00:14  Борис Акимов: Капитализм, прощай!
00:02  Что происходит в эвакопунктах Алматы после землетрясения

Понедельник, 04.03.2024
22:08  Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции
21:52  Евросоюз сам решил отказаться от украинского транзита российского газа с 2025 года
21:34  Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
20:50  Мог ли причиной землетрясения в Алматы стать жуткий Кеминский разлом, уже убивавший город в 1911-м?
20:33  КазФемида. Гражданина России китаеведа Сыроежкина не освободили по УДО
20:09  ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз
19:42  Тайны семейства Ротшильдов. Зачем они постоянно лезут в Россию
19:41  "Майдан-3": провокация войны Могут ли войска НАТО войти на Украину? - Валерий Панов
19:31  Танкерная война - как пролог к вооруженному конфликту с Ираном? Америка поджигает Ближний Восток - ФСК
19:30  "Невидимый легион" джихада угрожает Европе, - В.Прохватилов
18:20  Почему сирены сработали, когда толчки уже закончились, рассказали в ДЧС Алматы
18:16  Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы
18:14  Алма-Ату качнуло на 5 баллов
17:44  Россия объявила экс-посла Украины в Казахстане Врублевского в международный розыск
15:07  Национализация или "переприватизация" России, - В.Мальцев
14:10  Прокачка российского газа через Украину достигла рекорда. Смысл войны?
13:08  Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили 4 тыс. заключенных
08:49  150 "активистов" договорились бороться за независимость Техаса
08:44  2+2=8?.. Замглаву минэкологии Киргизии Раимкулову уличили в невежестве
08:40  Серая зона: где пройдет граница между Востоком и Западом? - Николай Сорокин
08:02  Новое водохранилище "Байдибек ата" выроют в Туркестанской области
07:59  Ашхабад пригласил Брюссель на "газовое танго", - В.Панфилова
07:53  Выходит в свет последний, случайно найденный, роман Габриэля Гарсиа Маркеса
01:19  "Цифра" на карте: какое будущее ждет "Игры будущего"
00:59  Патриарх РПЦ Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России
00:48  Какие древние праздники арийцев возродил Таджикистан?- Анна Мифтахова
00:44  Освобождение Болгарии. 3 марта 1878 г. был подписан мирный договор между Россией и Османской империей (уроки истории)
00:30  От нефти ждут исторический скачок
00:25  "Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали", - рецензия на книгу Дж.Поскетта
00:21  Китай зашел на второй круг. Пекин снова занялся примирением Москвы и Киева, - Къ
00:10  Как в Афганистане критикуют Пакистан и Таджикистан, - Лариса Шашок
00:03  Страны ОПЕК+ решили продлить добровольное снижение добычи нефти до конца июня
00:02  Иран избрал выборщиков аятоллы, - Эльнар Байназаров
00:01  На каком языке говорит История, - Александр Неклесса
00:00  Поздно пить "Джермук". Отношения России и Армении вступили в стадию полураспада, - С.Строкань
Воскресенье, 03.03.2024
20:02  Еще один Abrams и машина разминирования на базе "Abrams" уничтожены рос-бойцами под Авдеевкой
19:23  Эрдоган и Путин... весна, потом осень, так когда же зима? - Хосни Махали
19:19  "Ползучее наступление". Россия готовит почву для прорыва, - Кшиштоф Подгурский
18:32  Тимофей Бордачев: Шутки Макрона затянулись. Пора наказать шалуна
17:29  Потопленный хуситами британский сухогруз вез ядовитые удобрения. Красное море протухнет от сульфата аммония
14:52  Американский империализм - против прав человека, - В.Пироженко
12:49  Загадка рейса MH370: в десятилетней тайне исчезновения малайзийского "Боинга" появились новые доказательства
12:26  Задержан и обвинен в коррупции директор РГП "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов
11:13  Китайский фактор. Почему Россия является естественным союзником КНР, - Н.Вавилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Что происходит в эвакопунктах Алматы после землетрясения
00:02 05.03.2024

Алматинцы пережили очередное землетрясение. Сразу после толчков многие горожане отправились в пункты приема пострадавших. Как в точках сбора встречают и размещают людей, в материале Zakon.kz.



Сразу после сильного землетрясения в городе развернули 384 пункта приема пострадавших: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и 5 стадионах. Сегодня, по сообщению акимата, сразу после землетрясения в пункты приема населения обратились 1132 человека.

Один из таких пунктов находится в Доме школьников №2. Сюда первыми после сильных подземных толков пришли воспитанники детского центра "Dream Team". Воспитатели организованно вывели детей из учебных помещений и привели их в ближайший пункт сбора. Педагоги действовали быстро и оперативно, поэтому у детей не было времени переобуться в зимнюю обувь, и они пришли в эвакопункт в сменной.

Сотрудники временного пункта встретили детей горячим чаем. Наготове у персонала были медицинские аптечки.

Землетрясение не произвело особого впечатления на детей и никого не испугало. Собравшись в группу, дошколята хором пели песню "Не бойся, мама, я с тобой".

В другом эвакуационном пункте – школе № 55 – алматинцев собирают прямо в фойе учебного заведения. Преподаватели рассказали, что когда почувствовали толчки, всех школьников вывели во двор. После большую часть забрали родители. А в учебном заведении остались те школьники, которых родители или близкие еще не успели забрать.

Стоит отметить, что в школе нет паники. Преподаватели спокойно обсуждают организацию приема граждан на случай, если толчки повторятся. В это время дети переговариваются с родными по телефону. Некоторые коротают время, играя в настольные игры.

Находящаяся рядом художественная школа имени Кастеева не является пунктом приема пострадавших, но руководство учебного заведения заверило, что в случае экстренной ситуации готово предоставить убежище всем пострадавшим.

В пункте сбора, который находится в школе-гимназии № 46, преподаватели вывели всех школьников на улицу сразу после толчков.

Дети находились на свежем воздухе около часа, педагоги опасались более разрушительных толчков.

После некоторого времени замерзших школьников стали заводить в спортзал. Туда же начали приходить жители ближайших домов.

"Во время землетрясения я находилась дома. Как только толчки прошли, я собралась и побежала в ближайший пункт сбора. В школе меня приняли, проводили в спортзал, все организованно, без паники", – рассказала Карлыгаш Кулик.

Отметим, что все данные о пунктах сбора при ЧС в Алматы размещены на платформе 2ГИС. Также всю информацию о безопасных местах можно найти на официальных сайтах ДЧС города и районных акиматов.

Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.

Акимат просит не верить и не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.

Николай Ежелев

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709586120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: В непростые времена наш народ проявлял милосердие, доброту и ответственность
- Участники Школы аналитики презентовали итоговые доклады по достижению ЦУР
- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на минимизацию рисков при кредитовании и защиту прав заемщиков
- Проект "Қарызсыз қоғам" формирует новую финансовую культуру в обществе
- Отношения между этносами в Казахстане: равнодушие, переходящее в неприятие
- Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
- Инфляция в Республике Казахстан (Февраль 2024г.)
- Подписано Генеральное соглашение по улучшению условий труда в Казахстане
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  