В Ашхабаде развалилась школа №135. Простояла 7 лет

00:23 05.03.2024

В Ашхабаде из-за трещины сносят школу №135, построенную менее 7 лет назад



26 февраля 2024



В ашхабадском микрорайоне Парахат-7 из-за угрозы разрушения сносят школу №135, которую открыли к 1 сентября 2017 года, то есть менее семи лет назад. Об этом рассказывают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



По словам местных жителей, в конце 2020 года на фасаде здания образовалась трещина. После этого учеников с 1 по 4 классов перевели в другие школы, но старшеклассники продолжали учиться в здании школы до недавнего времени.



В Туркменистане сдача всех строительных объектов всегда бывает приурочена к какой-либо праздничной дате. Завершение строительства в срок является одним из важнейших требований к подрядчикам со стороны как экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, так и его сына, нынешнего главы государства Сердара Бердымухамедова, которые лично утверждают планы застройки столицы и архитектурные проекты зданий. Они регулярно требуют от членов правительства строго контролировать сроки строительства объектов.



Часто, стремясь уложиться в срок, застройщики жертвуют контролем качества возведения зданий и нарушают технологии строительства.



Ранее издание Turkmen news сообщило, что просела одна из эстакад у открытого в 2021 году торгово-развлекательного центра "Ашхабад". В 2017 году Радио "Азатлык" рассказало, что здание нового международного аэропорта в Ашхабаде начало давать осадку через несколько месяцев после открытия.