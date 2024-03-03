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Как США сколачивают антикитайские союзы в Юго-Восточной Азии
00:33 05.03.2024

Региональное бремя: как Штаты сколачивают антикитайские союзы в ЮВА
Кто помогает Вашингтону и что стало с американском подходом к безопасности

Анастасия Костина

США и их союзники пытаются выстраивать антикитайские союзы в Юго-Восточной Азии. С 4 по 6 марта проходит саммит АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) – Австралия. Канберра углубляет оборонные связи с соседними странами, ссылаясь на внешнюю угрозу безопасности со стороны КНР. В этом главным образом заинтересованы американцы, которые не в состоянии в одиночку контролировать весь регион. Как США пытаются сохранить свое доминирование в Азии - в материале "Известий".

Австралия настраивает АСЕАН против Китая

В последние месяцы Австралия активно работает над расширением связей в области морской безопасности. В частности, Канберра укрепляет сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

4–6 марта в Мельбурне премьер-министр Энтони Альбанезе принимает лидеров объединения на специальном саммите АСЕАН – Австралия. В 2024 году исполняется 50 лет с тех пор, как страна стала первым внешним партнером АСЕАН (сейчас среди полноправных партнеров - Россия, Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США, Япония, а также ЕС). Кроме того, АСЕАН - второй по величине двусторонний торговый партнер островного государства. При этом на общих и двусторонних встречах стороны обсудят не только торгово-экономическое сотрудничество, но и вопросы морской безопасности в регионе.

Основной угрозой между строк называется Китай, по крайней мере с позиции Канберры. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила на саммите: "Мы сталкиваемся с дестабилизирующими и провокационными действиями, включая небезопасное поведение на море и в воздухе". Она особо отметила происходящее в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе и в целом во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Китай - один из ключевых интересантов. В связи с этим глава МИД объявила о выделении $186,7 млн на проекты АСЕАН в области морской безопасности.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань оспаривают территории в Южно-Китайском море (все, кроме материкового Китая и Тайваня, который Пекин считает своей провинцией, а не полноценным соперником в регионе, входят в АСЕАН). В первую очередь это Парасельские острова и Спратли. Во-первых, они представляют интерес с точки зрения расширения военного присутствия в регионе, во-вторых, ЮКМ привлекательно экономически. Это торговый морской путь, через который ежегодно осуществляются перевозки на сумму $3 трлн. Также здесь есть огромные залежи углеводородов. Данные геологических служб стран разнятся, однако, например, по оценкам правительства США, на дне моря сосредоточено 11 млрд баррелей нефти и 5,4 трлн куб. м газа.

О намерении Австралии значительно усилить свой военный потенциал или влияние в регионе говорит и внутренняя политика страны. В апреле 2023 года власти объявили о крупнейшем пересмотре своих расходов на оборону со времен Второй мировой войны. Теперь среди главных приоритетов - ускорить закупку ударных ракет большой дальности и самим производить боеприпасы. В минобороны не представили конкретных оценок угроз нацбезопасности. Но в отчете говорилось, что соперничество между США и Китаем влияет на Азиатско-Тихоокеанский регион и имеет "потенциал конфликта". По мнению австралийского правительства, конкретно "утверждение суверенитета Китая над Южно-Китайским морем" угрожает глобальному порядку в АТР и поэтому негативно влияет на интересы Канберры. А США, по всей видимости, уже не в состоянии контролировать весь регион. В связи с этим в отчете было отмечено: "крупнейший оборонный союзник Австралии" утратил роль "однополярного лидера". Кроме того, несколько недель назад в правительстве заявили, что намерены удвоить надводный боевой флот с 11 до 26 единиц. Для этого планируется выделить еще $7,25 млрд.

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Кто помогает США сохранить свое доминирование в Азии

В регионе Юго-Восточной Азии наметился тренд на двустороннее сотрудничество на фоне усиливающихся споров США и Китая за геополитическое влияние в регионе. Изначально доминировал "американский" сценарий: после Второй мировой войны США начали реализовывать подход к обеспечению безопасности в Азии, известный как "ступицы и спицы" (hub and spokes), где в роли "ступицы" (центра) выступает Вашингтон, а в роли "спиц" - Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Австралия, Новой Зеландия и другие стороны.

- Эта система расходится во многом подобно велосипедному колесу: в двустороннем направлении от столиц Азиатско-Тихоокеанского региона до Вашингтона. Учитывая подъем Китая, США постепенно движутся к многосторонности, создав в последние годы альянсы QUAD и AUKUS. Это также побуждает "спицы" строить связи между собой, - отметила в беседе с "Известиями" доцент кафедры политологии Университета Вэньчжоу-Кин Чунцзюэн Нэнси Вэй.

Та же Австралия за пару дней до саммита подписала ряд соглашений об оборонном сотрудничестве с Филиппинами, главным "раздражителем" Китая в ЮКМ и наиболее активным игроком в территориальных спорах. Неделей ранее глава австралийского минобороны Ричард Марлес посетил Джакарту, где договорился со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто (скорее всего, будущим президентом) подписать важный оборонный пакт в ближайшие месяцы.

- Мы как члены АСЕАН считаем Китай то другом, то угрозой. Это зависит от ситуации, - отметила в беседе с "Известиями" преподаватель международных отношений Президентского университета в Индонезии Жан Франсуаз.

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Манила, в свою очередь, помимо Канберры, укрепляет сотрудничество с Токио. В июне 2023 года Филиппины, Япония и США провели свои первые совместные учения в районе Манильского залива, после чего Манила и Токио подписали важные соглашения в сфере оборонного сотрудничества. Примечательно, что все действующие игроки в этих соглашениях - либо официальные партнеры США в ряде альянсов, как, например, Япония и Австралия, либо придерживаются проамериканского курса, как Филиппины. Однако не все страны АСЕАН готовы примкнуть к американскому "блоку" именно против Китая.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
QUAD - стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

AUKUS - военный альянс США, Великобритании и Австралии. На данный момент стороны рассматривают сотрудничество с Японией в области оборонных технологий.

- Хотя все первоначальные члены АСЕАН (а также Бруней и Вьетнам) настроены проамерикански и критически по отношению к Китаю, у них нет общей позиции по КНР. Более того, три страны АСЕАН, вступившие позже, такие как Камбоджа, Лаос и Мьянма, симпатизируют Китаю, учитывая их экономическую зависимость и географическую близость к нему, - сказал "Известиям" доцент кафедры международных отношений Университета Паджаджарана в Индонезии Теуку Резашиа.

Но некоторые государства могут налаживать трехстороннее и четырехстороннее военно-морское сотрудничество в Южно-Китайском море с незначительным участием Австралии, чтобы лучше контролировать "агрессивность Китая", добавил эксперт.

США активно пытаются развивать свое влияние через так называемых прокси-союзников, включая Австралию и Филиппины, подчеркивает профессор, руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Эти страны фактически все делают за американцев в регионе, в том числе создают определенное давление на Китай. Все это происходит с ведома и при полном одобрении Вашингтона.

Источник - Известия
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