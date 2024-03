Сессия Китайского парламента. Депутатам могут раскрыть тайну исчезновения высших чиновников и секрет возрождения экономики страны

00:55 05.03.2024

В парламенте КНР обсуждаются меры борьбы с замедлением темпов роста



Владимир Скосырев



Сессия совещательного органа – Народного политического консультативного совета заседает в здании Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны).

В Пекине в доме Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) заседает Народный политический консультативный совет Китая. Вслед за сессией этого совещательного органа во вторник откроется сам парламент, где с отчетом о работе правительства выступит премьер Ли Цян. Иностранные наблюдатели гадают, чем он ответит на замедление темпов экономического роста, кризис в сфере недвижимости, безработицу среди молодежи и санкции Запада, которые препятствуют китайскому экспорту, особенно электромобилей. Как видно из сообщения агентства Синьхуа, руководство не собирается заливать экономику деньгами, а сосредоточится на задаче удвоения ВВП к 2035 году и завершения модернизации страны.

Reuters, ссылаясь на высказывания бывших законодателей и китайских экспертов, прогнозирует, что Ли Цян не провозгласит крутых реформ, которые, как твердят западные аналитики, необходимы, а ограничится умеренными стимулирующими мерами. Ли может облегчить условия для частного бизнеса, но для глубоких реформ нужно получить зеленый свет от КПК. "Приоритет сейчас – стабилизировать экономику", – говорит Цзун Лян, главный исследователь в Банке Китая, который принадлежит государству.



Ожидается, что Ли обозначит цель достигнуть примерно 5% роста экономики, такого же, как в прошлом году. КНР будет продолжать вкладывать ресурсы в инновационные технологии – в соответствии с указаниями председателя КНР Си Цзиньпина о том, чтобы продвигать "новые производительные силы".



Парламент в Китае – это не место, где объявляются крутые повороты в политике. Для этого обычно служат пленумы ЦК партии, которые проводятся между съездами, созываемыми каждые пять лет. Такой пленум ожидался осенью, но он не состоялся.



The Financial Times напоминает, что в этом году будет праздноваться 75 лет провозглашения КНР. А на пути к этой знаменательной дате Китай сталкивается с геополитическими, демографическими и экономическими вызовами. В частности, в прошлом году прямые иностранные инвестиции упали до рекордного уровня; в то же время США и Европа оказывают все более сильное противодействие экспорту Китая, особенно электрокаров.



Тем не менее, как говорит Нил Томас, сотрудник Института Asia Society Policy в США, Си Цзиньпин считает, что экономические трудности носят временный характер. Хотя решения принимает партия, именно на сессии парламента в прошлом году прошла инаугурация Си на третий срок в качестве главы государства. Тогда же Си обвинил США в том, что они хотят сдержать и подавить развитие Китая. На сей раз, как ожидают, Си будет более сдержан в критике США. Ведь в ноябре состоялась его встреча с президентом США Джозефом Байденом в Сан-Франциско.



В то же время аналитики ожидают, что на заседаниях различных групп депутатов во время двух сессий глава КНР может пообщаться с депутатами от вооруженных сил. Над ними нависло "облако неопределенности" после неожиданного смещения со своих постов министра обороны Ли Шанфу и ряда генералов. Не исключено также, что на сессиях будет объявлено о назначении нового министра иностранных дел вместо нынешнего главы МИД КНР Ван И. Ведь этого ветерана китайской дипломатической службы назначили руководителем внешнеполитического ведомства после отстранения без объяснений Цинь Гана, ранее занимавшего этот пост. За последний год более 10 старших ответственных лиц с различными военными званиями, ранее сидевших в этом же зале, а также глава дипслужбы были лишены почетных депутатских мест; о них с тех пор общество ничего не слышало.



Впрочем, на прошлой неделе кое-что стало проясняться. Цинь Ган подал в отставку с поста депутата парламента, а Ли перестал быть членом Центрального военного совета (во главе этого органа стоит Си Цзиньпин). С другой стороны, оба пока остались членами ЦК партии. А девять генералов, которых заподозрили в коррупции, лишились мест в парламенте еще в декабре.



Как бы то ни было, недостаток официальной информации об этих людях только льет воду на мельницу догадок в иностранной прессе. К тому же The Financial Times сообщает, что премьер не даст пресс-конференцию после своего доклада. А ведь раньше премьеры выступали перед репортерами.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Правительство, конечно обеспокоено ситуацией в экономике. Тем более что выпускникам школ, институтов стало сложно найти работу. Они недовольны. Многие инвесторы уходят из Китая в страны, где более дешевая рабочая сила. Но решения принимает партия, а не парламент. Так что не думаю, что во время сессий будут раскрыты какие-то секреты"