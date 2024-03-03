"Талибан" и терроризм: Опасный сосед Таджикистана может выйти на "тропу войны", - Фарид Ахмади

01:34 05.03.2024 "Талибан" и терроризм: Опасный сосед Таджикистана может выйти на "тропу войны"



Фарид Ахмади, главный редактор сайта "Сангар"



Согласно "Катарскому соглашению", талибы не взяли на себя обязательства перед США, что они не будут представлять угрозу соседним с Афганистаном странам.



Страны-соседи Афганистана, особенно Таджикистан, должны внимательно изучить и проанализировать историю процесса прихода к власти этого источника опасности для их национальной безопасности и принять серьезные решения. Это статья Фарида Ахмади, главного редактора сайта "Сангар", который рассказывает о политической ситуации в Афганистане.



В Афганистане, имеющем с Таджикистаном протяженную границу, историческую, культурную, языковую, религиозную и традиционную общность, 15 августа 2021 года в результате сделки между основными региональными игроками и беспрецедентным этническим союзом политическая власть была передана террористическому движению Талибан.



Данная ситуация не может не вызывать беспокойства у таджиков, проживающих в этой стране, и у нас, таджикистанцев.



"Сложная и тревожная ситуация в регионе и мире, включая активизацию процесса мирового передела, быстрое вооружение, "холодную войну", современные угрозы и опасности – терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия, киберпреступность и другая транснациональная организованная преступность заставляет нас обеспечить принятие дополнительных мер по оборонной безопасности нашей страны", - Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан.



После двадцати лет присутствия вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и стран-союзников (Организации Североатлантического договора) в Афганистане для борьбы с Аль-Каидой и Талибаном, наконец, 29 февраля 2020 г. США подписало соглашение с Талибаном в Катаре, цель которого была представлена ​​как первый шаг на пути к достижению мира среди народа Афганистана.



По имеющимся данным, это соглашение состояло из двух частей: открытой и закрытой.



Важными положениями в этом соглашении для сторон были следующие:



- Сокращение насилия. Стороны согласились, что насилие будет временно снижено и что прекращение огня между США, Талибаном и афганскими силами станет шагом к началу соглашения между народом страны.



- Вывод американских и иностранных войск из Афганистана. США согласились сократить численность своих войск с 12 000 до 8 600 за 135 дней. Если Талибан будет верен своим обязательствам, то американские военные и другие иностранные вооруженные силы полностью покинут Афганистан в течение 14 месяцев. Хотя эксперты предупреждали, что поспешный вывод военных может дестабилизировать ситуацию.



Талибан согласился начать переговоры с правительством Афганистана в марте 2020 года. Однако при этом талибы отказались вести прямые переговоры с афганским правительством, назвав это правительство марионеткой или игрушкой американцев.



- Талибан – "Исламский Эмират Афганистана" не допустят рисков или угрозы терроризма в отношении США и стран-союзников с территории Афганистана. После 11 сентября 2001 года США вторглись в Афганистан с целью устранить угрозу терроризма и террористической деятельности, в том числе со стороны Аль-Каиды.



В этом процессе решение о начале межафганского мирного процесса также было в некоторой степени поддержано Китаем и Россией.



Пакистан



Талибан был основан в этой стране в 1990-х годах после вывода Советских войск из Афганистана, большинство его членов были пуштунами, получившими образование в пакистанских медресе.



После американской оккупации Афганистана, Пакистан предоставил убежище Талибану и его разведывательная служба (Inter-Services Intelligence), которая в некоторой степени контролировала и управляла Талибаном, предоставляла им военный опыт и советы по привлечению финансирования.



Пакистан выступает за правительство в Афганистане, включающее Талибан и имеющее более дружественные отношения с Пакистаном, чем с Индией. Премьер-министр Пакистана Имран Хан категорически отказался оказать помощь талибам и содействовал переговорам между США и талибами.



Пакистанские официальные лица обеспечили первоначальные контакты для переговоров между американцами и талибами.



Индия



Дели считается сторонником правительства Афганистана и с 2001 года инвестировал около трех миллиардов долларов США в развитие инфраструктуры и торговли в этой стране.



Главной целью Индии в Афганистане было снижение влияния Пакистана. Правительство Индии не поддержало решение США достичь соглашения с Талибаном, так как не хотело, чтобы Талибан был представлен как политический игрок.



Иран



В Иране, поскольку большинство населения составляют шииты, считали Талибан (сунниты) своим врагом, особенно когда было установлено, что Талибан получал помощь от противников Ирана - Пакистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.



Иран поддержал решение США отстранить Талибан от власти в 2001 году и выразил поддержку афганскому правительству.



В то же время Иран признал, что Талибан имеет некоторую власть в Афганистане и поддерживал контакты с Талибаном для улучшения отношений.



Россия



Москва надеялась развивать отношения с Афганистаном, чтобы уменьшить влияние США и стран Организации Североатлантического договора (НАТО) в этой стране. После захвата власти в Афганистане талибами Россия усилила активность в этом направлении.



Китай



Интерес Китая к Афганистану чисто экономический, поскольку он хочет включить эту страну в инициативу "Один пояс, один путь". Китай является крупнейшим инвестором в этой стране, и его внимание в основном сосредоточено на природных ресурсах страны.



В то же время чувствуется обеспокоенность Китая угрозой наплыва терроризма из Афганистана в автономный район Китая.



Таджикистан



Позиция Таджикистана в связи с оккупацией Афганистана талибами была известна с первых дней этого события, что было подчеркнуто высшим руководством страны, и Министерство иностранных дел Республики Таджикистан всегда напоминает эту позицию.



Следует сказать, что Таджикистан ни при каких обстоятельствах не вмешивается во внутренние дела соседней страны, в то же время четко выражает обеспокоенность возрастающей угрозой безопасности государства с территории этой соседней страны.



В Центральной Азии Таджикистан является единственной страной, которая благодаря своему президенту Эмомали Рахмону заняла твердую, правильную позицию против того, что произошло в Афганистане в августе 2021 года, то есть оккупацию этой страны террористической группировкой Талибан. И объявила миру, что "не признает ни одно правительство, сформированное путем угнетения, преследований и без учета интересов всех народов и наций Афганистана".



Глава государства отчетливо предложил создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием представителей всех проживающих там этнических групп и народностей, в том числе таджиков, которые составляют более 46%.



Действительно, сложность международной политической ситуации, обострение геополитической и военной ситуации, угрозы безопасности, финансово-экономические кризисы, а также нехватка продовольствия и питьевой воды в мире и регионе и их последствия заставляют нас принять необходимые меры при продвижении внешней политики Таджикистана.



Протяженная граница с Афганистаном и активизация террористических группировок на территории этой страны вынуждают Таджикистан принимать серьезные и в то же время дорогостоящие меры по обеспечению своей государственной безопасности.



История доказала, что в обеспечении государственной безопасности и защите национальных интересов никогда нельзя полагаться на других.



"Таджикистан очень обеспокоен происходящими процессами в Афганистане и на Ближнем Востоке, особенно в Палестине", - сказал президент Республики Таджикистан. Разумеется, выражение обеспокоенности Таджикистаном, как со стороны высшего руководства страны, так и экспертов в этой области показывает серьезность темы.



Оплот терроризма



По соседству с Таджикистаном построена исламская система с очень радикальной идеологией. Талибан перенял радикальную интерпретацию школы юриспруденции Девбанд и смешал ее со своими племенными традициями, что является беспрецедентным явлением в исламском мире. "Афганский Талибан" стал оплотом террористических и экстремистских группировок, одним из центров силы экстремизма и представляет угрозу системе секуляризма и мира всех стран региона.



Среди некоторых экспертов также бытует мнение, что Талибан является афганским движением и их целью является возрождение "Исламского Эмирата Талибан" и никакой угрозы соседним странам они не представляют, то есть не участвуют в так называемом "глобальном" джихаде и т. д.



Хотя другие эксперты опровергли эту идею убедительными доказательствами и проанализировали существующие угрозы со стороны талибов другим странам, в том числе и Таджикистану.



Доказательством того, что Талибан является радикальным движением, не удовлетворенным оккупацией Афганистана, является предыдущее выступление лидера Талибана Маулави Хайбатуллы Ахунда перед религиоведами в Кабуле, который определил путь Талибана как глобальный джихад.



Он с удовольствием заявил: "Джихад его боевиков не закончится только на территории Афганистана, и установление законов шариата в Афганистане является лишь первым этапом успешного джихада талибов".



По его словам, в будущем Талибан и ученые Афганистана будут нести ответственность за то, чтобы привести весь мир к правлению шариата.



В этой связи следует подчеркнуть, что Ашраф Гани был приведен к власти заинтересованными странами. Никаких других результатов, кроме продвижения этнических интересов внутри Афганистана, за время своего руководства Гани не имел. Во время его правления талибы (пуштуны) активизировались, оккупировали многие территории и в конечном итоге завоевали Афганистан.



Подход США



Узурпация власти в Афганистане этим движением значительно снизила уровень и качество жизни народа. В своем докладе за октябрь 2022 года Программа развития ООН подчеркнула, что почти все население Афганистана живет в нищете. 90% населения страдает от недоедания, подчеркивается в докладе.



В сентябре 2017 года информационное агентство Reuters опубликовало информацию, в которой подчеркивалось решение канцелярии президента Ашрафа Гани о приоритетности распределения должностей пуштунам в правительстве Афганистана. Офис Ашрафа Гани систематически отдавал приоритет его этнической группе - пуштунам при распределении государственных и административных должностей и при этом ограничивал доступ к власти таджикских и хазарейских этнических групп.



Недаром во времена А. Гани губернаторы таджикских и хазарейских районов в этой стране назначались только из представителей пуштунов.



В докладе группы ООН по анализу и мониторингу санкций, введенных согласно резолюции 2611 (2021) против движения Талибан и связанных с ним лиц и организаций, представляющих угрозу стабильности мира и Афганистане, говорится, что "Талибан и "Аль-Каида" "имеют тесные контакты и отношения".



Всем известно, что это террористическое движение пришло к власти в Афганистане при поддержке иностранных игроков, и его цели не ограничиваются введением Исламских Эмиратов только на территории Афганистана.



Амрулла Салех, вице-президент Исламской Республики Афганистан и глава разведки страны, заявил в одном из своих интервью:



"В начале 1980-х годов, после ввода армии Советского Союза в Афганистан, Генри Киссенджер, Збигнев Бжезинский и другие американские стратеги думали о том, какую стратегию Соединенным Штатам Америки следует реализовать в этой стране.



По их мнению, интересам безопасности США будет отвечать не плюралистическое, а экстремистское правительство в Афганистане.



И тогда писали, почему существует необходимость поддержки оппозиции моджахедов в Афганистане: напрямую с Советским Союзом воевать невозможно, так как существует вероятность начала третьей мировой войны.



Однако если США хотели разгромить Советский Союз в Афганистане, то для достижения этой цели им следовало бы пойти "путем возвращения домой" (США в конечном итоге использовали такой путь).



Американцы традиционно рассматривают Евразию и Центральную Азию как геополитический "задний двор" России. Поэтому американцы выбрали этот подход в 1980-х годах и повторили тот же путь в 2020 году".



В этом интервью он также подчеркнул, что американцы обратились к президенту Исламской Республики Афганистан с просьбой освободить пять тысяч талибов из тюрем страны. Эти пять тысяч талибов находились в афганских тюрьмах за совершение опасных, варварских преступлений и террористических актов.



Несомненно, что освобождение террористов в таком количестве в конечном итоге усилило силу Талибана и ослабило возможности афганского правительства в то время.



"Не следует обманываться коммерческими и экономическими оправданиями"



Страны-соседи Афганистана, особенно Таджикистан, должны внимательно изучить и проанализировать историю процесса прихода к власти этого источника опасности для их национальной безопасности и принять серьезные меры.



Подписанное в 2020 году соглашение между США и движением "Талибан" в Катаре в определенной степени обеспечит безопасность США и стран-союзников от действий этого террористического движения.



Однако не следует упускать из виду тот факт, что страны-соседи Афганистана не считаются союзниками США, а большинство из них известны лишь как партнеры США.



Страна-партнер сильно отличается от страны-союзника, и это не следует недооценивать.



Другими словами, согласно "Катарскому соглашению", талибы не взяли на себя обязательства перед США, что они не будут представлять угрозу соседним с Афганистаном странам, поскольку некоторые из этих стран являются врагами США (Иран), некоторые геостратегическими соперниками США (Китай) и некоторые партнерами США (Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан).



С учетом того, что после вывода американских войск из Афганистана в распоряжение "Исламских Эмиратов Афганистана" было оставлено оружия на сумму более 80 миллиардов долларов США, военный потенциал этого движения в регионе стал чрезвычайно сильным.



Этим фактом не следует пренебрегать или игнорировать его.



Талибан был приведен к власти своими спонсорами, чтобы создать опасность для стран региона, и это не просто так. Однако после прихода к власти талибов позиция Китайской Народной Республики и Российской Федерации, осторожная и в то же время позитивная по отношению к талибам, должна вызывать обеспокоенность Таджикистана и стран Центральной Азии.



Как мы подчеркивали выше, нам не следует полагаться на стратегических или традиционных партнеров для защиты национальных интересов, особенно национальной безопасности. Отношение каждой страны к талибам основано исключительно на их национальных интересах, и в этом вопросе не следует обманываться коммерческими и экономическими оправданиями.



Мохаммад Хосейн Джаафариян, старший эксперт по вопросам Афганистана и Ирана, заявил 27 ноября 2023 года в Душанбе в ходе 11-го раунда международной конференции Herat Security Talks, что "началом проблемы безопасности Афганистана является соглашение Давы (Катар).



Кто дал Америке право приписывать Афганистан Талибану? Все друзья использовали интерпретацию, согласно которой "власть была передана Талибану". Кто дал им эту власть? С кем консультировались? Правда в том, что черная дыра - это то же самое соглашение, которое следует признать недействительным в корне и переписать на глазах всех сторон".



В то же время, стоит отметить, что на международной конференции "Гератские переговоры по безопасности" в Душанбе приняли участие около 150 отечественных и зарубежных экспертов, и она прошла по инициативе Центра изучения Афганистана и региона и Института стратегических исследований Афганистана.



По словам Касимшаха Искандарова, руководителя Центра изучения Афганистана и региона, "Хотя талибы обещают, что никакой угрозы со стороны Афганистана ни для одной страны, особенно для соседних стран, не существует, около 25-30 ужасающих вооруженных террористических группировок не могут не вызывать беспокойство соседей".



Талибан представляет собой серьезную угрозу нашей национальной безопасности. На данном этапе эта опасность, возможно, не ощущается так сильно, но ясно, что приход этого экстремистского движения к власти и их присутствие в наших ближайших окрестностях не будет безопасным.



Страны-сверхдержавы преследуют свои геостратегические интересы через талибов. Талибан, в свою очередь, через различные террористические подразделения может создать проблемы суверенному, демократическому, правовому, светскому и единому Таджикистану. Источник - Азия-Плюс

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