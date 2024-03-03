Взаимная торговля России и Казахстана превысила 2,5 триллиона рублей

07:24 05.03.2024 У Москвы и Астаны есть список из 67 перспективных совместных проектов

Ольга Соловьева



Модернизация переходов на границе России и Казахстана снизит транспортные издержки.

Москва уделяет приоритетное внимание развитию отношений с Астаной, заверил на встрече с новым премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в понедельник премьер РФ Михаил Мишустин. Отношения двух стран успешно развиваются в экономической плоскости, подчеркивают российские чиновники. Взаимная торговля превысила 2,5 трлн руб., а российские инвестиции в экономику Казахстана – 1,5 трлн руб. В ближайшие годы Москва также профинансирует строительство угольных электростанций в регионе, а российский "Газпром" не против заняться газификацией ряда регионов соседней страны.



"Для нас важно, что вы свой первый зарубежный визит начинаете с посещения Российской Федерации, что в полной мере отражает характер особых отношений между РФ и Казахстаном, эти отношения являются братскими", – обратился Мишустин в понедельник к казахстанскому коллеге. Премьер Мишустин также отметил успешное торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана на фоне турбулентностей в глобальной экономике. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. "В прошлом году взаимный товарооборот составил более 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге и превысил рекордные показатели 2022 года", – сказал российский премьер-министр.



Бюро национальной статистики Казахстана сообщало, что по итогам прошлого года в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) наибольшую долю заняла РФ – свыше 90%. За весь 2023 год Казахстан экспортировал в РФ 31,9 млн т товаров на 9,8 млрд долл. В денежном выражении экспорт вырос на 7,6%. В основном страна поставляла руды и концентраты – 6 млн т (рост в 1,6 раза), плоский прокат – 1,4 млн т (+17,2%), уран – 11,4 тыс. т (+31,3%), золото – 7,3 т, автомобили, грузовики, тракторы и автобусы – 10,9 тыс. ед. (рост в 2,3 раза).



При этом поставки из РФ по итогам прошлого года снизились на 9,4% и составили 16,2 млрд долл. Россия поставляла в Казахстан в основном черные металлы и изделия из них – 3,1 млрд т (+21,4%), пластмассы и изделия из них – 3,1 млн т (рост в 7,3 раза), нефтяной газ и легкие дистилляты – 1,2 млн т (рост в 1,8 раза). Увеличился также завоз локомотивов, вагонов и путевого оборудования – в 9,4 раза, до 1,1 млн т. Казахстан закупил в России больше пшеницы, ячменя и других злаков – 3,1 млн т (рост в 1,5 раза).



Страны ставят своей целью в ближайшие годы довести взаимный товарооборот до 30 млрд долл. Глава российского кабинета министров в понедельник отметил, что накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана достигли 1,5 трлн руб. "Реализуются масштабные проекты в промышленности, в автомобилестроении, в энергетике, в нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровых технологиях", – перечислил глава российского правительства. По его мнению, у России и Казахстана также есть огромный потенциал для взаимодействия в области транспортной и логистической инфраструктуры. Российский чиновник напомнил: страны связывает самая протяженная в мире сухопутная граница – более 7,5 тыс. км. "Через территории наших стран проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии, мы уделяем особое внимание международному коридору "Север-Юг", его восточному транскаспийскому маршруту", – подчеркнул премьер-министр РФ. Он убежден, что этот коридор "в будущем станет глобальной транспортной артерией в интересах всех государств Евразийского региона".



Премьер Олжас Бектенов на переговорах в понедельник также отметил положительные темпы развития промышленной кооперации и торгового взаимодействия. По его словам, в общей сложности компании из обеих стран реализуют 135 проектов на сумму 26,5 млрд долл. Дополнительно прорабатываются еще 67 совместных проектов на 14 млрд долл. в ключевых отраслях экономики, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.



Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин в конце прошлого года отмечал повышенный интерес российского бизнеса к различным проектам на территории Казахстана. "В Казахстане действует более 18 тыс. предприятий с российским капиталом и еще около 4 тыс. совместных предприятий с казахстанскими партнерами. Всего, по оценкам, в российско-казахстанском инвестиционном портфеле значатся 143 проекта на общую сумму 33,5 млрд долл. А если считать не по юрисдикциям, а по стране первоначального происхождения капитала, то инвестиции российских компаний в казахстанский хозяйственный комплекс превышают 50 млрд долл", – рассказывал дипломат.



При этом Бектенов подчеркнул на переговорах в понедельник необходимость "ускорения и синхронизации" работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе. До конца 2027 года должна быть проведена реконструкция 29 пунктов пропуска из 30, определенных с учетом загруженности. Данные меры позволят облегчить транзит и увеличить пропускную способность на всей протяженности общей границы.



Модернизация пунктов пропуска в первую очередь необходима для снижения транспортных издержек и сокращения времени прохождения. Россия и Казахстан совместно занимаются развитием международного транспортного коридора "Север-Юг". Так, по итогам прошлого года объем грузов, перевезенных Казахстаном по железной дороге по транспортному коридору "Север-Юг", составил 2,1 млн т, что всего на 4% больше, чем в 2022 году.



Россия и Казахстан продолжают тесное экономическое сотрудничество, в первую очередь в области энергетики. В ноябре прошлого года страны подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству трех теплоэлектростанций (ТЭЦ) на территории Казахстана. Соглашение было подписано в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану. Речь идет о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск". Предполагается, что суммарная мощность новых объектов угольной генерации составит около 1 ГВт. Электростанция "Кокшетау" будет иметь мощность 240 МВт, мощность ТЭЦ в Семее составит 360 МВт, ТЭЦ в Усть-Каменогорске – 560 МВт.



По словам первого вице-министра Казахстана Романа Скляра, ориентировочная стоимость строительства трех ТЭЦ составит 2,7 млрд долл., а расходы на строительство берет на себя российская сторона. "Финансироваться проект будет за счет иностранных инвесторов. Проект будут реализовывать "Самрук-Энерго" и российская компания "Интер РАО". Вложенные средства будут возвращены за счет тарифа", – рассказывал Скляр, подчеркивая, что в перспективе эти угольные станции должны будут перейти на газ.



"Финансирование – со стороны российских банков. Данное финансирование будет привлечено на период порядка 15 лет по очень конкурентной процентной ставке и будет субсидироваться российским правительством. Кредит будет в рублях на долгосрочную перспективу", – сообщал в декабре председатель правления компании "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.



Для Казахстана подобные проекты выгодны, обращали внимание эксперты. Казахстан испытывает дефицит электро- и теплоэнергии из-за общего износа ТЭЦ, признавал экс-советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.



"У Казахстана есть объективная необходимость в строительстве новых объектов электроэнергетики. В энергобалансе страны доминирует тепловая энергетика и угольные электростанции. На угольную генерацию приходится около 67% выработки электроэнергии в стране. И решение построить еще 1 ГВт угольных мощностей – это не отдельно взятый проект, а показатель энергетической стратегии Казахстана на как минимум среднесрочную перспективу", – обращал внимание ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.



Для России есть некоторые положительные моменты в угольном варианте развития казахстанской энергетики. "Выбор российской компании в качестве генерального подрядчика в целом укрепляет российско-казахские отношения. Часть оборудования для строительства будущих электростанций, вероятно, будет поставлена из России. Кроме того, Казахстан увеличил поставки своего угля в Европу, причем транзитом через Россию, заменяя наши поставки после введения Евросоюзом эмбарго на российский уголь. Российские компании могли бы поставлять в Казахстан уголь из Кузбасса, так как именно там в 2022 году произошло основное падение производства", – рассуждает Юшков.



Альтернативным вариантом развития стало бы также развитие газовой энергетики и строительство первой в Казахстане АЭС. "Газпром" заинтересован в расширении газификации Казахстана. Последние годы добыча газа в республике снижается, а потребление неуклонно растет. При сохранении этих тенденций Казахстан в ближайшем будущем присоединится к Узбекистану в качестве покупателя российского газа. Чем больше он будет покупать газа у "Газпрома", тем больше российский концерн сможет восстановить добычу, упавшую после сокращения экспорта в Европу. Если бы Казахстан принял решение строить газовые электростанции, то и субсидирование российским правительством кредитов для строительства станций выглядело бы более обоснованным. Россия расширяла бы рынок сбыта для своего товара (газа) на десятилетия вперед", – указывает эксперт.

Напомним, осенью прошлого года Россия начала поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Глава "Газпрома" Алексей Миллер при этом не исключал возможности газификации северных и северо-восточных регионов Казахстана. В Астане же выражали готовность нарастить объемы транзита газа из РФ. "Через территорию Казахстана проходит более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд куб. м. И Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа", – говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая, что транзит российского газа через территорию Казахстана будет в том числе "способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана".



Сотрудничество России и Казахстана в ближайшем будущем будет развиваться в области промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, считает доцент РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. "Особое внимание будет уделено нефтегазовому сектору, а также вопросам транспортировки ресурсов, что означает в том числе и развитие логистических маршрутов Казахстана (каспийско-трубопроводного консорциума)", - указывает она.

Казахстан - стратегический партнер России по вопросам безопасности и внешнеэкономического сотрудничества, подчеркивает эксперт "Полилог" Руслан Андреев. Источник - НГ

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