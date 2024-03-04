Трамп сокрушительно побеждает Хейли на кокусах в Северной Дакоте - 84 против 14%

09:35 05.03.2024

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на кокусах Республиканской партии в штате Северная Дакота, сообщает The New York Times со ссылкой на предварительные результаты голосования.



Кокусы наряду с праймериз являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США. На кокусах члены партии проводят собрания и открытое голосование. Праймериз предполагает тайное голосование.



После обработки более 95% бюллетеней за господина Трампа проголосовали 1632 делегата (84,6% голосов). Его единственная конкурентка Никки Хейли набрала 273 голоса (14,1%), сообщает NYT.



4 марта госпожа Хейли победила экс-президента на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия. После этого господин Трамп назвал округ "болотом".



Позднее в тот же день Верховный суд США постановил оставить Дональда Трампа в избирательных бюллетенях на праймериз республиканцев. Таким образом, суд отменил решения властей Колорадо, Иллинойса и Мэна отстранить экс-президента от участия в праймериз. Во всех случаях запрет объяснялся 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает чиновникам занимать государственные должности, если они участвовали в мятеже. Указанные штаты расценивают как мятеж штурм Капитолия в январе 2021 года сторонниками Дональда Трампа, которые не признали его проигрыш Джо Байдену на президентских выборах.