Пакистан поделили по-братски. Новым премьер-министром страны стал Шахбаз Шариф, а партию власти возглавил его брат Наваз

09:39 05.03.2024

В Пакистане принес присягу новый премьер-министр Шахбаз Шариф, избранный главой правительства на первом заседании парламента, который был сформирован по итогам выборов 8 февраля. Перенастройка вертикали власти после скандальной отставки премьер-министра Имрана Хана весной 2022 года не привела к ее обновлению. В кресло премьера вернулся Шахбаз Шариф, возглавлявший правительство до выборов, а правящую "Мусульманскую лигу (Н)" возглавит его брат Наваз Шариф, ранее трижды занимавший кресло премьера. Несмотря на устранение с политического поля Имрана Хана, осужденного на длительный срок, оппозиция осталась влиятельной силой в новом парламенте и грозит правящей династии Шарифов новыми протестами.



Брат нового премьера Шахбаза Шарифа Наваз Шариф (на фото) возглавит правящую партию "Мусульманская лига (Н)"



Состоявшейся в понедельник церемонии присяги Шахбаза Шарифа в качестве премьер-министра Пакистана предшествовало его избрание главой правительства на первом заседании Национального собрания нового созыва. Члены не допущенного к участию в выборах "Движения за справедливость" экс-премьера Имрана Хана, получившие наибольшее число мандатов как независимые кандидаты, решили дать бой Шахбазу Шарифу еще до того, как он займет кресло премьера.



После консультаций с отбывающим длительный тюремный срок Имраном Ханом возглавляемая им партия "Движение за справедливость" (ДЗС) объявила о начале 2 марта общенациональной акции протеста. Как заявил генеральный секретарь ДЗС Омар Аюб Хан, "пакистанский народ отдал большинство голосов за кандидатов ДЗС, однако победа на выборах была украдена у партии" путем фальсификаций. В итоге первое заседание новоизбранной нижней палаты парламента началось более чем с часовой задержкой из-за митинга оппозиции.



По итогам всеобщих выборов в нижнюю палату парламента независимые кандидаты получили 92 мандата, кандидаты от "Пакистанской мусульманской лиги (Н)" - 79 мест, от Пакистанской народной партии - 54. Учитывая, что две последние партии договорились о формировании правящей коалиции, это позволило им получить необходимое большинство при голосовании по кандидатуре нового премьера.



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После межпартийных консультаций последних недель выбор пал не на лидера "Пакистанской мусульманской лиги (Н)" Наваза Шарифа, а на его младшего брата Шахбаза, возглавлявшего правительство с апреля 2022 по август 2023 года после отставки Имрана Хана.



Избранный премьером Шахбаз Шариф выступил с обращением, в котором перечислил главные задачи нового срока своего правления. Возложив на оппозицию ответственность за нестабильность, политик призвал противников начать отношения с чистого листа. "Я предлагаю примирение. Давайте сядем вместе и начнем работать над тем, чтобы сделать Пакистан лучше",- обратился он к оппозиции.



В числе приоритетов нового коалиционного правительства "Мусульманской лиги (Н)" и Пакистанской народной партии Шахбаз Шариф назвал восстановление отношений с США, ухудшившихся в период правления Имрана Хана, решение проблем экономики, которая остается на плаву исключительно благодаря внешней помощи, преодоление острого энергетического кризиса, модернизацию изношенной инфраструктуры, а также борьбу с терроризмом и налаживание связей с соседним Афганистаном.



Впрочем, программная речь Шахбаза Шарифа не произвела впечатления на его политических противников, которые слушали его, держа в руках портреты Имрана Хана, и прерывали выступление криками "Он вор!", "Он украл голоса!", "Позор!".



Выступивший на первом заседании Национального собрания Омар Аюб Хан заявил, что для него и его сторонников настоящим лидером остается находящийся в тюрьме Имран Хан.



Между тем одним из первых Шахбаза Шарифа после его переизбрания премьером поздравил родной брат Наваз. Изначально предполагалось, что именно Наваз Шариф, вернувшийся в октябре прошлого года из многолетней политической эмиграции в Лондоне, займет кресло премьера. Однако, по данным источников "Ъ", против кандидатуры Наваза Шарифа в последний момент выступили влиятельные пакистанские силовики - руководство армии и спецслужб.



В результате и было принято решение, что в ходе рокировки внутри династии Шарифов младший брат Шахбаз возглавит правительство, а его старший брат Наваз будет переизбран лидером правящей "Мусульманской лиги (Н)", в название которой входит первая буква его имени.



Начало нового политического цикла в Пакистане на фоне внутренней нестабильности оставляет без ответа вопрос, как будет строиться внешняя политика ядерной державы Южной Азии, вынужденной лавировать между мировыми центрами силы.



Несмотря на приход к власти в Пакистане полностью лояльного к Вашингтону правительства, 33 члена Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с призывом воздержаться от признания нового правительства Пакистана, пока не будут расследованы обвинения оппозиции о фальсификации итогов выборов.



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В свою очередь, "Движение за справедливость" обратилось к директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой с призывом учитывать ситуацию в стране при проведении переговоров о предоставлении Исламабаду финансовой помощи. "При подсчете голосов на всеобщих выборах в Пакистане, расходы на которые составили около 50 млрд пакистанских рупий ($180 млн.- "Ъ"), были допущены вмешательство и фальсификации. Это мошенничество было настолько очевидным, что ведущие страны-члены МВФ, включая США, Великобританию и страны Европейского союза, призвали к полному и прозрачному расследованию",- говорится в обращении ДЗС.



Большинство голосов на всеобщих выборах получили противники партии власти

В то же время, по данным телеканала Geo TV, готовность продлить срок займа Исламабаду на сумму $2 млрд, не задаваясь вопросами о пакистанской демократии, подтверждает Китай. По данным телеканала, ссылающегося на Министерство финансов Пакистана, в январе этого года и. о. премьер-министра Анвар-уль-Хак Какар направил письмо премьеру Госсовета КНР Ли Цяну с просьбой о продлении до 2025 года кредита, срок погашения которого истекает в марте 2024-го. Пролонгация займа должна смягчить давление на Центральный банк Пакистана, валютные резервы которого в настоящее время составляют всего около $8 млрд.



При этом новые власти Пакистана также полны решимости форсировать вступление страны в БРИКС. Как заявил на прошлой неделе посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали, Исламабад стремится присоединиться к БРИКС и надеется, что Россия в качестве действующего председателя этого объединения поддержит заявку Исламабада. "Политическое сотрудничество Пакистана и России находится на отличном уровне. Это признал даже президент Путин",- отметил пакистанский посол в Москве.



Сергей Строкань