Россия - воинская империя, и ей нужна воинская элита, - Вл.Можегов

10:32 05.03.2024 сегодняшний мир, оставленный как он есть, ждет только окончательное разложение и гибель

Владимир Можегов



"Слово "элита" во многом себя дискредитировало. Подлинная, настоящая элита - те кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России". Владимир Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев" - ветераны спецоперации с 1 марта смогут подать заявление на участие в ней. Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия".



Мы – военная, воинская империя. Так всегда было и всегда будет. Этот факт надо просто принять как данность, перестав его стыдится, нивелировать, искать застенчивые эвфемизмы, заменяющие неудобные (почему-то) слова. Просто принять. И так и сказать всему миру - да, мы, Россия, - военная империя; мир с воинскими, прежде всего, смыслами и добродетелями. Смыслами защиты и освоения. Воинской этикой. Духовной иерархией.



Русь создавалась воинами, создавалась - военными победами. Боевым освоением земель. Чего ж тут стыдного? Что тут скрывать? Не следует ли всем этим гордится, всячески подчеркивать, насаждать? Ибо только так и рождаются, растут, крепнут, только так и существуют настоящие серьезные государства. Где на первом месте - не финансы и экономика, а благородство, честь, достоинство, разум. Где центральный герой - воин, а не олигарх и торговец в декорациях "власти народа", как в современных "демократиях".



Но почему-то до сих пор мы вспоминаем о том, что мы - воинская империя лишь 9 мая. У нас, великой воинской империи есть лишь один (!) день для воинской гордости, военного парада, торжественного триумфа…



Да и ладно бы, что один. Хотя поводов - предостаточно. Худо то, что во все остальные дни мы вообще об этом прочно забываем. Именно о том, что мы, прежде всего, - воинская империя. Ни в коем случае не милитаристская или торговая (как США и Британия), но - воинская. То есть мир с, прежде всего, военным и культурным смыслом.



Ибо и война в нашем понимании - понимании воинской, а не милитаристской и торговой империи, несет, прежде всего, не завоевательный (власть над миром), или финансовый (нажива), как в США и Британии, а культурный смысл.



В отличие от США и Британии, в основании которых лежит власть финансовой олигархии, мы - наследники Рима, наследники Византии. А Рим - это не только центурии и когорты, Рим - это идея справедливой власти.



Рим имел свою высокую миссию: распространение эллинской культуры и идеи справедливости по всему миру. Вот по всему этому и истосковался современный мир. Именно их ему сейчас не хватает. И именно эту тоску выжигают из него каленым железом, чтобы сделать его бессильным, беспомощным, толерантным (то есть, безжизненным, не реагирующим на свое медленное убийство), чтобы, затем, окончательно отобрать всю оставшуюся еще свободу, лишить всякой оставшейся еще культуры, загнать в вечное гетто - последний загон-локдаун последней диктатуры.



Именно такова дилемма современного мира: идеология лгбт*+ и культурный распад (не только всякой общности, но и всякой личности, человека прямоходящего в принципе), либо - традиционная империя, Рим с его идеей благородства, справедливости и культуры.



Рим был небольшим государством на берегу Средиземного моря. В неизбежных и успешных войнах с Карфагеном, он, во многом неожиданно для себя, оказался мощным региональным центром, контролирующим все Средиземноморье. И отсюда взяла отсчет его судьба, началось его бытие как мировой воинской империи. Империи, обладающей великой мессией - нести миру мир, спокойствие, цивилизацию и культуру.



Да - путем войны, военных походов и завоеваний. Дурно ли, хорошо ли, но иначе в нашем мире никогда не было, и никогда не будет. Мир не завоевывается только проповедью, пусть и самой прекрасной. Мир завоевывается проповедью и мечом. И Евангелие не проповедует пацифизм. Иоанн Креститель не говорит приходящим к нему римским воинам бросить оружие, он говорит им: "никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем" (Лук. 3:14). То есть - учит их воинской этике чести и благородства.



Аристократия Рима была воинской. И русская аристократия была воинской. И Пушкин, хотя и носил цивильный мундир, бросался в кавалерийские атаки и писал оды русскому имперскому оружию. Так честь, культура и воинская слава завоевали мир.



Была ли альтернатива? Да, альтернативой мог стать Карфаген. Мрачный мир власти финансовой олигархии и чудовищных культов, в которых карфагеняне приносили в жертву своих детей-первенцев, сжигая их в печах-тофетах в актах жертвоприношения-холокоста (от греч. holokauston и евр. olah - жертва всессожения богу).



Этот чудовищный семитский обычай мог бы стать центральным сценарием для всего мира, если бы Карфаген победил. Но победил Рим, римская воинская доблесть. Победила воинская империя, на острие обагренного кровью меча несущая мир и справедливость. А Карфаген - мир торгашей-тиранов, загребающих в свои закрома золото и богатства всех завоеванных им народов, обоняющих запах горящей жертвенной плоти и загоняющих мир в вековечное рабство - проиграл.



Но сегодня? Что нам напоминает наш сегодняшний мир? Не представляется ли он лишь поздним реваншем Карфагена? Увы! После того, как целенаправленно, шаг за шагом, были попраны понятия воинской чести, благородства, культуры; после того, как в огненном холокосте двух мировых войн были уничтожены остатки традиционных европейских империй, традиционных христианских цивилизаций, состоялся сегодняшний мировой реванш Карфагена.



Это его денежные мешки правят сегодня Америкой, оккупируют бывшую христианскую Европу, повязав ее цепями национального долга, утвердив на границах кафкианские замки центробанков, контролирующие мировые денежные потоки.



В то время как с военных баз НАТО и британских островов американские и английские големы зорко следят за любым проявлением свободомыслия в побежденной Европе, народы которой опутаны путами невиданной еще тирании, которую их сегодняшние жрецы будто в насмешку называют "свободным миром". Так всегда и везде проявляет себя власть олигархии.



Противостоять которой способен только дух Рима. Именно это – возрождение воинского духа традиционной империи – и происходит сегодня в России. Именно сейчас Россия, противопоставив себя целому миру, мучительно нащупывая свои вечные смыслы, встает на ноги после "тридцатитрехлетнего" сидения на печи, мучительно вспоминает себя, настоящую - великую воинскую империю. Мир духовный, мир иерархический, мир культурный, мир, в котором понятия чести, достоинства, долга еще не утратили смысл.



И конечно для построения такого мира нам жизненно необходима новая элита. Элита культурная, интеллектуальная, творческая, но еще более – элита воинская, воинская аристократия, которая и становится белой костью воинской империи. Нормальной аристократической элитой традиционного общества. Ибо всякая настоящая империя начинается с военной элиты.



Войны с Карфагеном выпестовали воинскую элиту Рима, которая и определила его могущество на все последующее время. Власть Августа, открывшего классическую эру имперского Рима, опиралась уже на мощную преторианскую гвардию, верную императору. Так же поступала и наследующая Западной Восточная Римская империя. И государства – наследники Рима, Австро-Венгрия и Российская империи, были сильны, пока сильны были их воинские элиты. Только их разложение революционными и масонскими идеями и участие в безумной войне, в которой два осколка Рима искусно стравили друг с другом, и обрушило до тех пор великие государства. И у сегодняшней России также есть один-единственный путь к большому будущему: через создание новой воинской элиты.



Новый Рим должен родиться в новых войнах с Карфагеном, и обновить мир также, как две тысячи лет назад обновил его античный Рим. Дело не в имперских амбициях, "прихотях диктатора" и прочей пропагандистской чуши. Дело в неумолимой логике истории, логике самой природы, простой и понятной: сегодняшний мир, оставленный как он есть, ждет только окончательное разложение и гибель. Избежать гибели можно только обновив человечество. Обновление же возможно только через войну. Пять с половиной тысяч лет человеческой цивилизации, увы, не предоставили иного рецепта.



Вообще, деградация современного мира более всего заметна по деградации его элит. Не перестаешь удивляться его стремительной отрицательной эволюции, обращая взгляд от властителей прошлого - карлов, людовиков, кайзеров - к сегодняшним. И это положение дел тоже придется менять. И в этом тоже - смысл обновления мира. Рим всегда вел войны на своих границах. Римские легионеры всегда были привилегированным классом. Армия была лучшим социальным лифтом для римского гражданина. А умелый воин всегда мог рассчитывать и на политическую карьеру, и на богатый надел земли, и на уважение сограждан. И сегодня пришла пора не только об этом вспомнить, но и поставить ясные задачи: формирование нового пассионарного духа страны, нового верхнего общественного слоя, который возьмет на себя ответственность за строительство новой цивилизации.



*признано в России экстремистским движением и запрещено



Из книги "Возвращение Империи" (2022) Источник - завтра

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