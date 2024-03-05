Красное море: кому на руку подводно-кабельная война? - В.Ильин

10:39 05.03.2024 05.03.2024 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



За ростом напряженности явственно проглядываются интересы негосударственных игроков



В конце февраля в результате атак хуситов в Красном море были повреждены ряд подводных телекоммуникационных кабелей, связывающих Европу с Азией и другими регионами планеты. Среди поврежденных кабели компаний AAE-1 (соединяет Восточную Азию с Европой через Египет), Seacom (соединяет Европу, Африку, Индию и Южную Африку), EIG (соединяет Южную Европу с Египтом, Саудовской Аравией, Джибути, ОАЭ и Индией) и TGN (соединяет США и Великобританию), проложенные по дну между Саудовской Аравией и Джибути.



Как отмечает израильское экономическое издание Globes, это привело к серьезным нарушениям интернет-связи, причем в основном пострадали страны Персидского залива и Индия. На ремонт повреждений уйдет около двух месяцев, и обойдется он в значительную сумму, в том числе из-за риска нападения хуситов на ремонтные бригады.



Так что очередной сбой в интернете в конце февраля (в том числе в российском сегменте) вполне может быть связан с диверсией "Ансар Алла". Некоторые эксперты уже связывают его с происходящей во всем мире переконфигурацией и глобальной перенастройкой систем коммуникаций. Примечательно, что хуситы разорвали каналы передачи данных примерно 5% всего мирового трафика, что достаточно много. Также выяснилось, что кабели перерезаны на глубине свыше 150 метров. Могли ли сделать подобное йеменские ловцы жемчуга, скорее всего, останется тайной, покрытой мраком. Чтобы полить на нее немного света, рассмотрим, что стоит за этими событиями.



Интернет-кабели служат каналами связи между Европой, Африкой и Ближним Востоком. В случае вывода их из строя будут нарушены международные линии связи, что также ударит по геополитической стабильности, глобальным финансовым рынкам и информационной безопасности.



В конце декабря арабские источники довели до Запада заявление хуситов Йемена в контексте операции, проводимой Израилем против ХАМАС: "Если война не прекратится, готовьтесь к настоящему каменному веку!" Суть предупреждения со стороны движения "Ансар Алла" заключалась в угрозе глобальным интернет-кабелям, проходящим под водой через йеменский порт в Баб-эль-Мандабе и соединяющим Восток и Запад.



Это очень серьезная угроза. Ее можно рассматривать в том числе и как способ давления союзного хуситам Ирана, и укрепления в данной сфере позиций Китая, в ущерб таковым для США и остального Запада. Подводные интернет-кабели, соединяющие страны и континенты, открывают новые рынки, расширяют присутствие местных и иностранных технологических гигантов, а также возможности государственных служб.



Также, по самой своей сути, подводные кабели закрепляют для ведущих стран Запада различия между общественным и частным. Из-за этого кабельная инфраструктура (и индустрия в целом) превращается в важнейшую цель национальной и экономической безопасности как каждой страны и региона в отдельности, так и всего мирового сообщества в целом.



Сегодня инфраструктура интернет-кабелей входит в число важнейших на планете геополитических приоритетов. И США, и КНР используют все возможности, чтобы заполучить контроль над ней. По всему миру насчитывается около полутора тысяч наземных кабельных станций, которые подключены к примерно пятистам действующим и будущим кабелям.



В целом протяженность глобальной сети составляет более 1,4 млн километров. И часть этой сети под водой пока намного важнее и объемнее в информационном смысле, чем даже сеть спутников в небе. Вопреки обывательскому мнению, космические спутники передают гораздо меньше данных чем подводные кабели. К тому же их запуск и обслуживание стоят намного дороже.



Китай начал вкладываться в технологии глубоководных кабелей еще в 2000-х годах. Его телекоммуникационные компании, такие как Huawei, приступили к экспансии, первоначально начав расширяться на рынках с недостаточным их присутствием. Спустя десятилетие китайские компании – лидеры в области связи – уже образовали в кабельном бизнесе собственный объемный и постоянно росший сектор.



В 2015 году Китай основал для расширения этой сети т. н. цифровой Шелковый путь. Всего за 4 года он захватил более 15% мирового рынка. Для Вашингтона это стало тревожным звонком уже тогда, что выразилось не только в ужесточении соответствующей риторики в адрес Пекина со стороны администрации тогдашнего президента Д. Трампа.



В ответ США двинули в кабельный бизнес ведущих техгигантов своей Силиконовой долины – Google, META* (запрещена в РФ), Microsoft… Усиливая контроль собственной инфраструктуры, американские техгиганты стали еще прочнее закрепляться в индустрии и выдавливать из нее представителей Китая.



В результате предложения по контрактам для китайских кабельных компаний резко иссякли. Вдобавок одна лишь угроза санкций со стороны Вашингтона вынудила Huawei и Global Marine продать их доли группе компаний Hengtong group и даже начать использовать новое название HMN Tech.



Совокупный ущерб китайской стороны оказался весьма существенным. После всех потерь, в настоящее время, HMN Tech имеет в разработке только два проекта, назначение которых ограничено Юго-Восточной Азией и которые должны быть запущены к 2025 году.



Так политика США успешно не допустила того, чтобы Китай стал крупнейшим игроком на мировом рынке подводных кабелей. По крайней мере на данный момент. Однако, судя по тому, что заявляют дружественные Пекину силы на Ближнем Востоке, ситуация может измениться в любой момент.



Аналитики уже отмечают, что цель нынешних подводных диверсий на полуторасотметровой глубине – не спасение палестинского народа, а сами диверсии. Они могут решать задачу пресечения коммуникаций и демонстрации слабости США и Запада, до недавнего времени полностью контролировавшего логистику, финансы и цифровой мир.



Теперь благодаря всего лишь "подводным тапочникам" и копеечным дронам небогатого, мягко говоря, Йемена "золотой миллиард" имеет проблемы с логистикой, негативные прогнозы с финансами и прямую угрозу цифровому миру и всем, связанным с ним прожектам "новой нормальности". Зачем исламистам реально десятки лет поддерживать каких-нибудь талибов* (запрещены в РФ) и палестинцев, бомбимых Западом и входящим в него Израилем, если можно выключить этому Западу не только мобильную связь, но и возможность осуществлять эти бомбежки с относительным комфортом?



Кроме того, буквально за несколько недель до нынешних атак стало известно о расширении в том числе с помощью подводных кабелей направленной против Китая глобальной инфраструктуры блока AUKUS. Соответствующее масштабное строительство ведут британцы на своей военно-разведывательной базе в Омане, которая совсем недавно была связана подводным интернет-кабелем с Австралией. У Великобритании под контролем Центра правительственной связи (GCHQ) в Омане три разведбазы и около тысячи военного персонала. Одна из них под кодовым названием Clarinet (об этом в свое время рассказал Э. Сноуден) находится всего в 120 км от границы с Йеменом около порта Салала, где выходит из океана проложенный в конце 2022 года интернет-кабель Оман-Австралия. Именно на этой базе ведутся сейчас активные работы – монтируется множество оборудования.



Все эти изменения обнаружили в январе по свежим спутниковым снимкам журналисты Declassified UK. Тогда же стало известно, что партнеры британцев в лице Бюро по киберпространству и цифровой политике (CDP) США также планируют выделить более 15 млн долл. на ответвления кабелей к ряду островных стран в Тихом океане. Сие вполне логично, поскольку США затеяли с опорой на AUKUS масштабное развертывание своих сил в Океании для сдерживания Китая – уже заявлены реконструкция авиа-, портовой и телекоммуникационной инфраструктуры, открытие новых посольств и миссий запрещенного в России USAID, подписываются соглашения о сотрудничестве со странами региона (с явно выраженной антикитайской военной и разведывательной подоплекой).



И тем не менее за подводной войной "Ансар Алла" против оптоволоконных кабелей связи в Красном море могут стоять не обязательно и не только Иран и Китай, которым не нравятся агрессивные подводные поползновения "англосаксонского НАТО" в лице AUKUS. Однозначно выгодна эта война и разработчикам западных систем типа "Старлинк" Илона Маска и любых иных систем передачи данных с помощью спутников.



В отличие от кабеля, даже самого глубоководного, технически повредить (сбить) спутник возможно. Однако их очень много, поэтому разрушить саму систему не получится. А вот с подводными кабелями для атакующих их таких проблем нет. Скорее наоборот. Тем более что их ремонт весьма непрост, особенно в опасных водах, где ремонтники могут быть в любой момент атакованы террористами. Кроме того, кто мешает уничтожить кабель еще раз? В том числе повредив в том же самом месте? Например, так же, как англосаксы и их прокси сделали это с "Северными потоками". Источник - fondsk.ru

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