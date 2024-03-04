Правозащитники призвали генсека ОБСЕ отказаться от расширения сотрудничества с Туркменистаном

10:42 05.03.2024

Редакция

04 марта 2024



Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека опубликовал обращение к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид, которая в этом месяце посетит Туркменистан.



Подписавшие письмо правозащитники (более 20 человек, представляющие правозащитные организации из разных стран) призвали Шмид обратить внимание на продолжающиеся преследования журналистов и активистов со стороны властей страны и отказаться от расширения сотрудничества с Ашхабадом до тех пор, пока в Туркменистане не будет достигнут значимый и измеримый прогресс в решении серьезных проблем в сфере прав человека.



"С 2003 года не прекращается незаконная практика длительного содержания инкоммуникадо в заключении сотен людей, которых власти считают своими оппонентами, несмотря на неоднократную критику этой политики в ООН и ОБСЕ. Многие из этих заключенных подвергнуты полной изоляции от внешнего мира в течение более чем двадцати лет. Из не менее чем 95 документированных продолжающихся случаев насильственных исчезновений в тюрьмах, сроки наказания более тридцати человек уже полностью закончились, но их продолжают удерживать в изоляции после окончания срока", - говорится в обращении.



Также власти Туркменистана продолжают преследовать и запугивать своих граждан, выступающих с критикой в адрес правительства, не только внутри страны, но и за ее пределами, добиваясь их экстрадиции.



Правозащитники напомнили, что адвокату и активисту Пыгамберды Аллабердыеву незаконно запрещают покидать Туркменистан. В январе 2024 года ему не разрешили выехать в Иран на лечение.



В ноябре 2023 года на паспортном контроле в аэропорту Ашхабада в выезде отказали журналистке Солтан Ачиловой и ее дочери, которых пригласили в Женеву на церемонию вручения правозащитной премии. Женщину дважды подвергли досмотру с раздеванием. Формальной причиной отказа в итоге назвали испорченные паспорта. Стоит отметить, что Ачилова и ее дочь живут раздельно и не хранят документы вместе. Сложно поверить, что оба паспорта вдруг оказались испорченными в одно время. Реальной причиной ограничения на выезд, очевидно, является ее журналистская деятельность.



С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте ТХФ по ссылке.

https://www.hronikatm.com/2024/03/hr-defenders-schmid-appeal/