 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правозащитники призвали генсека ОБСЕ отказаться от расширения сотрудничества с Туркменистаном
10:42 05.03.2024

Редакция
04 марта 2024

Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека опубликовал обращение к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид, которая в этом месяце посетит Туркменистан.

Подписавшие письмо правозащитники (более 20 человек, представляющие правозащитные организации из разных стран) призвали Шмид обратить внимание на продолжающиеся преследования журналистов и активистов со стороны властей страны и отказаться от расширения сотрудничества с Ашхабадом до тех пор, пока в Туркменистане не будет достигнут значимый и измеримый прогресс в решении серьезных проблем в сфере прав человека.

"С 2003 года не прекращается незаконная практика длительного содержания инкоммуникадо в заключении сотен людей, которых власти считают своими оппонентами, несмотря на неоднократную критику этой политики в ООН и ОБСЕ. Многие из этих заключенных подвергнуты полной изоляции от внешнего мира в течение более чем двадцати лет. Из не менее чем 95 документированных продолжающихся случаев насильственных исчезновений в тюрьмах, сроки наказания более тридцати человек уже полностью закончились, но их продолжают удерживать в изоляции после окончания срока", - говорится в обращении.

Также власти Туркменистана продолжают преследовать и запугивать своих граждан, выступающих с критикой в адрес правительства, не только внутри страны, но и за ее пределами, добиваясь их экстрадиции.

Правозащитники напомнили, что адвокату и активисту Пыгамберды Аллабердыеву незаконно запрещают покидать Туркменистан. В январе 2024 года ему не разрешили выехать в Иран на лечение.

В ноябре 2023 года на паспортном контроле в аэропорту Ашхабада в выезде отказали журналистке Солтан Ачиловой и ее дочери, которых пригласили в Женеву на церемонию вручения правозащитной премии. Женщину дважды подвергли досмотру с раздеванием. Формальной причиной отказа в итоге назвали испорченные паспорта. Стоит отметить, что Ачилова и ее дочь живут раздельно и не хранят документы вместе. Сложно поверить, что оба паспорта вдруг оказались испорченными в одно время. Реальной причиной ограничения на выезд, очевидно, является ее журналистская деятельность.

С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте ТХФ по ссылке.
https://www.hronikatm.com/2024/03/hr-defenders-schmid-appeal/

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709624520


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