Расизм либерализма требует осмысления, - Эд.Биров

10:46 05.03.2024

Российские политики наконец-то стали открыто называть нацизм и расизм - продуктом идеологии Запада, его неотъемлемой частью. Сам подход евроатлантистов к другим цивилизациям с точки зрения априорного превосходства есть расизм, а формы могут быть разными - будь то колониализм, гитлеризм или рыночный капитализм, либерализм.



Отрубив одну голову в 1945-м - Третий рейх - мы стали сражаться с другой головой - НАТО - и только поражение в Холодной войне привело к паузе. Как только Россия стала возрождаться, США тут же возобновили расистские практики в крайнем виде.



В мирное время либерализм использует мягкие, скрытые расистские практики (экономический колониализм, выкачивание ресурсов, умерщвление населения посредством наркотиков и болезней), и только в период кризиса включает откровенно нацистские практики (поддержка терроризма, тюрьмы, насилие посредством марионеточных режимов).



Все это является реальной картиной, которую должен осознавать каждый русский человек.



Но у западного общества сейчас существует один сильный контраргумент против обвинений в расизме. И это не отсутствие концлагерей, и не развитая судейская система - все это частности, в конце концов массово убивать людей можно и без лагерей.



Главный контраргумент - это то, что на Западе происходит масштабное замещение белых людей неграми, арабами, латиноамериканцами. Мол, о каком расизме Запада может идти речь, если там президенты и премьеры - люди с индийскими, негритянскими корнями и разного цвета кожи, если там целые кварталы городов заселены не белыми?



И это действительно так. Западные расисты умудрились встроить в социальную систему тех, с кем они еще недавно брезговали даже рядом встать на улице. А теперь негр Остин возглавляет американскую военную машину и, по сути, реализует на Украине геноцид русских людей. По сути, это негр-белый расист. И таких людей на Западе тысячи на разных уровнях власти.



Как это произошло? и что это за такой расизм? Очевидно же, что это серьезный феномен, который требует осмысления. Возможно, кто-то это уже сделал, но мне неизвестно.



Без такого осмысления все наши правильные попытки назвать Запад коллективным расистом будут легко отбиваться.

t.me/russkiy_malchik

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