Макрон хочет свергнуть киевский режим? - Рами Аль-Шаер

10:47 05.03.2024 Россия в состоянии достойно ответить тем силам, которые попытаются помешать ей в шагах по обеспечению национальной и международной безопасности

Рами Аль-Шаер



Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран НАТО на Украину вызвало массу различных комментариев в мире. Страны-члены Североатлантического блока не стали делать каких-то официальных заявлений на этот счет, ограничившись традиционными словами о том, что "никто не думает о конфронтации с Россией". Да и сам Макрон признался, что в Европе консенсуса по этому вопросу нет.



Какими только эпитетами ни награждали Макрона те, кто комментировал его заявление! Вот только некоторые из них: безрассудный, неразумный, глупый, сумасшедший. А бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор даже процитировал своего друга - французского офицера-отставника, который сказал, что армия Франции "годится только для сафари по странам Северной Африки". Макгрегор также отметил, что европейские страны-члены НАТО не в состоянии противостоять России на Украине, и сделать это смогут лишь Соединенные Штаты. Между тем общеизвестно, что США многократно заявляли, что у них нет ни малейшего желания ввязываться в прямой конфликт с Россией ни на Украине, ни где-нибудь еще.



На мой взгляд, "хитроумный" Макрон, используя неблаговидные методы, сейчас занят поиском путей выхода из кризиса, в котором оказалась в первую очередь, Франция, да и вся Европа в целом. Президент Франции, военная верхушка страны прекрасно понимают невозможность, как любят выражаться ястребы в руководстве Евросоюза, "нанесения России стратегического поражения на поле боя". Макрон, вне всякого сомнения, осознает, что продолжение политики военной эскалации по отношению к России чревато пагубными и разрушительными последствиями для Европы, что НАТО неминуемо потерпит поражение в возможном конфликте с Россией, даже если для этой цели будут использованы все 3 миллиона военнослужащих, имеющиеся в распоряжении Североатлантического альянса.



Что же мы видим? Сейчас стало очевидно, что украинское контрнаступление, несмотря на военную помощь Запада, на западных наемников, сражающихся на стороне киевского режима, потерпело сокрушительное поражение. Российские войска, действующие в рамках СВО, ежедневно продвигаются вперед, нанося украинской армии огромный урон. И вот появляется Макрон, который говорит о возможной отправке войск НАТО на Украину. Другими словами, речь идет уже о непосредственном участии Североатлантического альянса в военном конфликте с Россией, где, как утверждает Макрон, "мы не можем позволить России победить". Это означает, что на Западе уже думают над тем, как защитить себя после того, как будут полностью разгромлены украинские ВС, после того как Украина в ее нынешнем виде перестанет существовать. Такие перспективы беспокоят многих в военном руководстве Украины. Многие люди на Украине испытывают подобные чувства, видя, к чему привел губительный курс, проводимый в течение двух лет неонацистским режимом в Киеве. Этот курс проявился в категорическом отказе от переговоров с Россией. Судя по всему, киевская клика надеялась осуществить давнишнюю мечту Вашингтона – "свержение правящего российского режима", после чего к власти должны были прийти проамериканские политики.



Думается, что сами украинцы уже понимают неотвратимость военного поражения. Многие из них убедились в том, что ставка на Запад во главе с Соединенными Штатами, особенно в условиях острой нехватки боеприпасов, недостаточной военной помощи в целом и противодействия американского Конгресса дальнейшему финансированию Украины, является проигрышной. Большинство жителей Украины понимает, что любые попытки раскачать внутреннюю ситуацию в России обречены на провал. Однако Запад по-прежнему пытается питать иллюзии о том, как истощить российские ресурсы, ослабить Россию. Неважно, что ценой этого будут человеческие жизни граждан Украины, разрушенные украинские города и села. Да и на Западе, похоже, тоже понимают, что необходимо сохранить то, что останется от Украины в качестве "буферной зоны" между НАТО и Россией. Уже предпринимаются попытки убедить Киев сесть на стол переговоров с Россией, отменить указ, запрещающий делать это. Однако украинские власти, видимо, не собираются идти на такой шаг.



Зеленский и его команда начинают надоедать Европе. Там уже не прочь поскорее избавиться от нынешнего киевского режима. Эту же цель преследуют в своих последних заявлениях Макрон и шеф Пентагона Ллойд Остин. Они понимают, что прямое военное противостояние с Россией обернется проигрышем для Запада, приведет к катастрофическим последствиям для европейских стран НАТО и к ядерному конфликту. Для того, чтобы избежать подобного сценария, и прежде всего, поражения НАТО, необходимо избавиться от нынешнего украинского руководства. Нужно "бить во все колокола", предупреждая украинцев о неминуемой опасности, угрожающей стране в случае, если у власти останется нынешний режим. Если же руками украинцев удастся свергнуть этот режим, Запад сможет отказаться от прежних планов в отношении России, сохранив свое лицо, а заодно и сохранить то, что останется от Украины и избежать ее исчезновения с политической карты мира.



В своих предыдущих статьях я неоднократно обращал внимание на то, что любое прямое военное столкновение с НАТО заставит Россию объявить всеобщую мобилизацию. Это значит, что численность российской армии достигнет 20 миллионов человек.



На протяжении трех последних десятилетий, то есть после распада Советского Союза, США делали ставку на гегемонистский курс. Они присвоили себе право распоряжаться судьбами целых стран и народов, взяли под свой контроль принятие резолюций и других документов ООН. В 90-е годы прошлого столетия именно США контролировали ситуацию в России, устраивали "цветные революции" в ряде бывших советских республик. Эти шаги осуществлялись руками американских агентов и советников, занявших высокие посты в российском руководстве. Большинство этих "деятелей" живет в настоящее время в западных странах.



Сегодня мы видим, как развивается внутренняя ситуация в США и в ряде европейских стран, видим, к каким негативным последствиям для самих западных стран привели беспрецедентные по масштабу антироссийские санкции Евросоюза и США. Речь идет о ситуации в сфере занятости, о показателях ВВП и, в целом, о состоянии мировой экономики. На Западе ищут выход из создавшейся ситуации. Они видят, что Россия, вопреки их ожиданиям, сумела извлечь выгоды из санкций. Улучшился деловой климат, растет инвестиционная активность, ВВП. Российская экономика вошла в число пяти наиболее сильных экономик мира. Санкции и СВО на Украине сплотили российский народ вокруг руководства страны. Россияне сохраняют исторические традиции государства, укрепляют его суверенитет и территориальную целостность



Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 29 февраля – это не только ответ на провокационные действия ряда западных лидеров и заявления представителей американской администрации, касающиеся ситуации на Украине. Это обращение адресовано, прежде всего, российскому народу, другим народа мира. Президент напоминает, что Россия – великая ядерная держава, способная в первую очередь защитить свою национальную безопасность, гарантировать переход однополярного мироустройства, базирующегося на гегемонии США, к многополярному миру. Россия в состоянии достойно ответить тем силам, которые попытаются помешать ей в шагах по обеспечению национальной и международной безопасности, по переходу к новому миропорядку, где будет соблюдаться суверенитет всех стран, к новой, справедливой системе экономики и безопасности, где не будет места гегемонистским устремлениям какой-то одной страны или блока стран. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709624820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы

- Начался официальный визит Председателя Мажилиса в Российскую Федерацию

- Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

- Совет ЕЭК принял решение о беспошлинном ввозе ряда сырьевых товаров для промышленных предприятий РК

- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью

- Постановление ЦИК РК от 4 марта 2024 года №18/20

- Глава МИД Казахстана встретился с президентом ИБР

- Кадровые перестановки

- Аким СКО выразил соболезнования семье Кайырлы Едресова

