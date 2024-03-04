Умер в колонии мотавший червонец бывший мэр Андижана Бахром Хайдаров

10:50 05.03.2024

Осужденный на 10 лет бывший мэр Андижана Бахром Хайдаров умер в колонии



Бывший хоким (мэр) Андижана Бахром Хайдаров скончался в колонии, где отбывал 10-летний срок. Об этом сообщает ИА "Фергана".



По информации Генеральной прокуратуры Узбекистана, Хайдаров умер в ночь на 5 марта в результате продолжительной болезни.



Основным диагнозом была ишемическая болезнь сердца, ранее он перенес операцию по стентированию коронарных артерий. Бывший мэр скончался в больнице для заключенных Департамента исполнения наказаний МВД. Прокуратура Ташкента начала расследовать его смерть.



Бахрому Хайдарову было 52 года. Хокимом Андижана его назначили в октябре 2019 года. В декабре 2022-го его признали виновным в преступлениях, совершенных в бытность начальником Главного финансового управления хокимията (администрации) Андижанской области. По делу проходили еще 45 человек. Фигурантам вменялось хищение более 63 млрд сумов ($5,7 млн).



За хищения, должностной подлог и легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, Хайдарова приговорили к 10 годам лишения свободы и оштрафовали на 350 БРВ - базовых расчетных величин (85,75 млн сумов ($7,7 тысячи) на момент совершения преступлений).