Алмаз Исанов - мажор, бездельник и карьерист, возглавил ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment

12:05 05.03.2024

Алмаз Исанов возглавил ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment

5 марта 20248 347



Согласно Реестру юридических лиц, филиалов (представительств) Министерства юстиции КР, Исанов Алмаз Насирдинович является руководителем ОАО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент".



Компания прошла регистрацию 29 февраля 2024 года. Юридический адрес: Кыргызская Республика, Бишкек, Первомайский район, пр.Чуй, 106.



Количество учредителей: 2.



Ранее Алмаз Исанов занимал должность главы управления политических и экономических исследований Администрации президента. Был освобожден 16 февраля в связи с переходом на другую работу.



История вопроса



В конце февраля стало известно о том, что состоялось первое заседание совета директоров ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment. Об этом Tazabek сообщали в Министерстве экономики и коммерции.



Как пояснили в ведомстве, в настоящее время ожидается подписание Протокола данного заседания.



Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров, в лице Министерства экономики и коммерции КР и правительством ОАЭ, в лице Фонда развития Абу-Даби было подписано в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Объединенные Арабские Эмираты, 31 октября 2022 года.



Данное Соглашение предусматривает создание совместной холдинговой компании в Кыргызской Республике.



Ее целью является развитие инвестиционного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, т.е. привлечение прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.



Уставный капитал компании составит 100 млн долларов США. На первоначальном этапе создания и запуска Компании будет оплачен Уставной капитал в размере 5 % от 100 млн долл. США, т.е. 2,5 млн долларов США с каждой стороны.



Управление Компанией будет осуществляться Советом директоров, состав которой будет формироваться представителями кыргызской стороны и Фонда развития Абу-Даби.



Совет директоров будет состоять из пяти (5) членов, при этом Фонд развития Абу-Даби назначает 3 от арабской стороны и 2 назначается от кыргызского сторона.



Фонд развития Абу-Даби назначит председателя совета, а заместитель председателя совета будет представлен кыргызской стороной.



Компания будет создана и управляться в соответствии с законами и нормативными актами Кыргызской Республики. Компания в качестве субъекта международного права, обладает международной правоспособностью.



Справка о Фонде Развития Абу-Даби



Фонд развития Абу-Даби основан в 1971 году по инициативе покойного Президента ОАЭ Шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна. Фонд всецело подконтролен правящему семейству Абу-Даби.



Средства Фонда предназначены для строительства целевых объектов государственной инфраструктуры, промышленности, туризма. Согласно официальным сведениям, Фонд предоставил 56 странам материальную помощь на сумму более $ 6 млрд в форме ссуд и грантов через более 300 проектов, финансируемых в сотрудничестве с другими международными и национальными агентствами. Значительная часть этой помощи была направлена на поддержку развития инфраструктуры (дороги, воздушные и морские порты, электроснабжение, сельское хозяйство, связь, жилищное строительство, создание рабочих мест, улучшение сфер здравоохранения, образования и др.).



Генеральный директор Фонда развития Абу-Даби – Мохаммед Саиф аль-Сувейди.



В настоящее время Фонда развития Абу-Даби в составе АКГ участвует в реализации инвестиционного проекта по реконструкции автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, км 272-365 на сумму 15 млн доларов США (кредит).

Подробнее: www.tazabek.kg/news:2074041?f=cp



-----------------------



ИСАНОВ Алмаз Насирдинович

/ /

[22.07.1974 - ..]

Род. в г. Ош (по другим данным - Фрунзе). Кыргыз. Отец - первый премьер-министр КР



окончил физико-математическую школу №61 в г. Фрунзе, выпускник физико-математической школы академичсекого городка при НГУ Новосибирска;

получил высшее образование​ в Средневосточном техническом университете в Турции;

с отличием защитил магистерскую степень в Национальном институте политических исследований в Японии.

В 2002-м прошел первый открытый конкурс в администрацию президента КР.



Принимал​ активное участие в разработке стратегии развития Бишкека.​



В 2016 году возглавлял список партии "Демократ" на бишкекских городских выборах.



Алмаз Исанов является​ одним из лидеров партии и молодежного движения "Асман Ала-Тоо", имеет значительный опыт работы в проектах международных организаций по социально-экономическим направлениям и в сфере государственного управления.



директор Института исследований экономической политики при Министерстве экономики Кыргызской Республики (=2020=).



в 08-10.2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии "Республика"​. Итоги выборов отменены как сфальсифицированные



председатель совета директоров ОАО "Кыргызтелеком"



нач-к Управления политических и экономических исследований

Администрации Президента КР (с 10.2021 -



рук. ОАО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент" (нач. 2024 -