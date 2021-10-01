|Алмаз Исанов - мажор, бездельник и карьерист, возглавил ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment
12:05 05.03.2024
Алмаз Исанов возглавил ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment
5 марта 20248 347
Согласно Реестру юридических лиц, филиалов (представительств) Министерства юстиции КР, Исанов Алмаз Насирдинович является руководителем ОАО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент".
Компания прошла регистрацию 29 февраля 2024 года. Юридический адрес: Кыргызская Республика, Бишкек, Первомайский район, пр.Чуй, 106.
Количество учредителей: 2.
Ранее Алмаз Исанов занимал должность главы управления политических и экономических исследований Администрации президента. Был освобожден 16 февраля в связи с переходом на другую работу.
История вопроса
В конце февраля стало известно о том, что состоялось первое заседание совета директоров ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment. Об этом Tazabek сообщали в Министерстве экономики и коммерции.
Как пояснили в ведомстве, в настоящее время ожидается подписание Протокола данного заседания.
Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров, в лице Министерства экономики и коммерции КР и правительством ОАЭ, в лице Фонда развития Абу-Даби было подписано в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Объединенные Арабские Эмираты, 31 октября 2022 года.
Данное Соглашение предусматривает создание совместной холдинговой компании в Кыргызской Республике.
Ее целью является развитие инвестиционного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, т.е. привлечение прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.
Уставный капитал компании составит 100 млн долларов США. На первоначальном этапе создания и запуска Компании будет оплачен Уставной капитал в размере 5 % от 100 млн долл. США, т.е. 2,5 млн долларов США с каждой стороны.
Управление Компанией будет осуществляться Советом директоров, состав которой будет формироваться представителями кыргызской стороны и Фонда развития Абу-Даби.
Совет директоров будет состоять из пяти (5) членов, при этом Фонд развития Абу-Даби назначает 3 от арабской стороны и 2 назначается от кыргызского сторона.
Фонд развития Абу-Даби назначит председателя совета, а заместитель председателя совета будет представлен кыргызской стороной.
Компания будет создана и управляться в соответствии с законами и нормативными актами Кыргызской Республики. Компания в качестве субъекта международного права, обладает международной правоспособностью.
Справка о Фонде Развития Абу-Даби
Фонд развития Абу-Даби основан в 1971 году по инициативе покойного Президента ОАЭ Шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна. Фонд всецело подконтролен правящему семейству Абу-Даби.
Средства Фонда предназначены для строительства целевых объектов государственной инфраструктуры, промышленности, туризма. Согласно официальным сведениям, Фонд предоставил 56 странам материальную помощь на сумму более $ 6 млрд в форме ссуд и грантов через более 300 проектов, финансируемых в сотрудничестве с другими международными и национальными агентствами. Значительная часть этой помощи была направлена на поддержку развития инфраструктуры (дороги, воздушные и морские порты, электроснабжение, сельское хозяйство, связь, жилищное строительство, создание рабочих мест, улучшение сфер здравоохранения, образования и др.).
Генеральный директор Фонда развития Абу-Даби – Мохаммед Саиф аль-Сувейди.
В настоящее время Фонда развития Абу-Даби в составе АКГ участвует в реализации инвестиционного проекта по реконструкции автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, км 272-365 на сумму 15 млн доларов США (кредит).
Подробнее: www.tazabek.kg/news:2074041?f=cp
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ИСАНОВ Алмаз Насирдинович
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[22.07.1974 - ..]
Род. в г. Ош (по другим данным - Фрунзе). Кыргыз. Отец - первый премьер-министр КР
окончил физико-математическую школу №61 в г. Фрунзе, выпускник физико-математической школы академичсекого городка при НГУ Новосибирска;
получил высшее образование в Средневосточном техническом университете в Турции;
с отличием защитил магистерскую степень в Национальном институте политических исследований в Японии.
В 2002-м прошел первый открытый конкурс в администрацию президента КР.
Принимал активное участие в разработке стратегии развития Бишкека.
В 2016 году возглавлял список партии "Демократ" на бишкекских городских выборах.
Алмаз Исанов является одним из лидеров партии и молодежного движения "Асман Ала-Тоо", имеет значительный опыт работы в проектах международных организаций по социально-экономическим направлениям и в сфере государственного управления.
директор Института исследований экономической политики при Министерстве экономики Кыргызской Республики (=2020=).
в 08-10.2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии "Республика". Итоги выборов отменены как сфальсифицированные
председатель совета директоров ОАО "Кыргызтелеком"
нач-к Управления политических и экономических исследований
Администрации Президента КР (с 10.2021 -
рук. ОАО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент" (нач. 2024 -