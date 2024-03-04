|Кызылорда. Скотокрады расстреляли и разделали на мясо стадо верблюдов
12:28 05.03.2024
Преступную группу скотокрадов задержали в Кызылординской области
Фариза Мухаметгали
Преступную группу, промышлявшую скотокрадством, задержали в Кызылординской области, сообщает Polisia.kz.
О краже девяти верблюдов с вольного выпаса сообщили в полицию жители поселка Айтеке би.
Стражи порядка вскоре вышли на след скотокрадов. Выяснилось, что они застрелили и разделали на мясо верблюдов прямо на выпасе.
Оперативники областного департамента полиции и Казалинского района задержали подозреваемых, в возрасте от 24 до 30.
В качестве вещественных доказательств изъяты охотничье ружье, патроны, ножи и шкура.
В отношении подозреваемых по факту кражи проводится досудебное расследование.
Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.