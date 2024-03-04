Кызылорда. Скотокрады расстреляли и разделали на мясо стадо верблюдов

12:28 05.03.2024

Преступную группу скотокрадов задержали в Кызылординской области



Фариза Мухаметгали



Преступную группу, промышлявшую скотокрадством, задержали в Кызылординской области, сообщает Polisia.kz.



О краже девяти верблюдов с вольного выпаса сообщили в полицию жители поселка Айтеке би.



Стражи порядка вскоре вышли на след скотокрадов. Выяснилось, что они застрелили и разделали на мясо верблюдов прямо на выпасе.



Оперативники областного департамента полиции и Казалинского района задержали подозреваемых, в возрасте от 24 до 30.



В качестве вещественных доказательств изъяты охотничье ружье, патроны, ножи и шкура.



В отношении подозреваемых по факту кражи проводится досудебное расследование.



Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.