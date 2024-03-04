Алматы. Более 100 горожан отказываются покидать развернутые временные убежища

12:33 05.03.2024

Землетрясение в Алматы: сколько человек остаются в пунктах приема



Опубликовано: Вчера, 04 марта 2024, 22:34 Пункт приема. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков 0 2



В МЧС Казахстана поделились оперативной информацией о произошедшем сегодня, 4 марта, в Алматы землетрясении, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.



