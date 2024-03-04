 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.03.2024
13:05  "Няшка" Мубина Турсунова стала "Мисс Кара-Балта 2024"
13:01  "Кант объединили с Люксембургским айыльным аймаком...". В Киргизии появились еще 2 города областного значения
12:45  Египетские ученые предложили консервировать папирусы с помощью хрена
12:40  "Заверяю: вы будете защищены от давления": Казпремьер Бектенов увещевает инвесторов
12:39  Забытые солдаты Империи-25. Герой Хивинских походов и строитель Закаспийской ЖД султан Махмуд Бешджанов, - В.Андреева
12:33  Алматы. Более 100 горожан отказываются покидать развернутые временные убежища
12:28  Кызылорда. Скотокрады расстреляли и разделали на мясо стадо верблюдов

12:05  Алмаз Исанов - мажор, бездельник и карьерист, возглавил ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment
11:08  "Затруднен выпас на табеневке". Определены причины голодомора лошадей на пастбищах Южного Казахстана
10:50  Умер в колонии мотавший червонец бывший мэр Андижана Бахром Хайдаров
10:47  Макрон хочет свергнуть киевский режим? - Рами Аль-Шаер
10:46  Расизм либерализма требует осмысления, - Эд.Биров
10:42  Правозащитники призвали генсека ОБСЕ отказаться от расширения сотрудничества с Туркменистаном
10:39  Красное море: кому на руку подводно-кабельная война? - В.Ильин
10:32  Россия - воинская империя, и ей нужна воинская элита, - Вл.Можегов
09:50  Отчего переполошился российский олигархат? - Иван Полетаев
09:39  Пакистан поделили по-братски. Новым премьер-министром страны стал Шахбаз Шариф, а партию власти возглавил его брат Наваз
09:35  Трамп сокрушительно побеждает Хейли на кокусах в Северной Дакоте - 84 против 14%
08:38  Бишкек. Мелис Мураталиев назначен главой Нацкомиссии по госязыку и языковой политике КР
07:24  Взаимная торговля России и Казахстана превысила 2,5 триллиона рублей
01:34  "Талибан" и терроризм: Опасный сосед Таджикистана может выйти на "тропу войны", - Фарид Ахмади
00:56  Хуситы утверждают, что поразили ракетами израильский и американский? корабли в Аравийском море
00:55  Сессия Китайского парламента. Депутатам могут раскрыть тайну исчезновения высших чиновников и секрет возрождения экономики страны
00:33  Как США сколачивают антикитайские союзы в Юго-Восточной Азии
00:23  В Ашхабаде развалилась школа №135. Простояла 7 лет
00:14  Борис Акимов: Капитализм, прощай!
00:02  Что происходит в эвакопунктах Алматы после землетрясения
Понедельник, 04.03.2024
22:08  Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции
21:52  Евросоюз сам решил отказаться от украинского транзита российского газа с 2025 года
21:34  Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
20:50  Мог ли причиной землетрясения в Алматы стать жуткий Кеминский разлом, уже убивавший город в 1911-м?
20:33  КазФемида. Гражданина России китаеведа Сыроежкина не освободили по УДО
20:09  ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз
19:42  Тайны семейства Ротшильдов. Зачем они постоянно лезут в Россию
19:41  "Майдан-3": провокация войны Могут ли войска НАТО войти на Украину? - Валерий Панов
19:31  Танкерная война - как пролог к вооруженному конфликту с Ираном? Америка поджигает Ближний Восток - ФСК
19:30  "Невидимый легион" джихада угрожает Европе, - В.Прохватилов
18:20  Почему сирены сработали, когда толчки уже закончились, рассказали в ДЧС Алматы
18:16  Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы
18:14  Алма-Ату качнуло на 5 баллов
17:44  Россия объявила экс-посла Украины в Казахстане Врублевского в международный розыск
15:07  Национализация или "переприватизация" России, - В.Мальцев
14:10  Прокачка российского газа через Украину достигла рекорда. Смысл войны?
13:08  Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили 4 тыс. заключенных. Как в Бишкеке...
08:49  150 "активистов" договорились бороться за независимость Техаса
08:44  2+2=8?.. Замглаву минэкологии Киргизии Раимкулову уличили в невежестве
08:40  Серая зона: где пройдет граница между Востоком и Западом? - Николай Сорокин
08:02  Новое водохранилище "Байдибек ата" выроют в Туркестанской области
07:59  Ашхабад пригласил Брюссель на "газовое танго", - В.Панфилова
07:53  Выходит в свет последний, случайно найденный, роман Габриэля Гарсиа Маркеса
01:19  "Цифра" на карте: какое будущее ждет "Игры будущего"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Заверяю: вы будете защищены от давления": Казпремьер Бектенов увещевает инвесторов
12:40 05.03.2024

"Заверяю: вы будете защищены от давления": премьер Бектенов обратился к будущим инвесторам

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства обратился к потенциальным инвесторам и пообещал им защиту от давления со стороны госорганов, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, Казахстан нацелен на приток инвестиций и заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с отечественным и зарубежным бизнесом.



Бектенов подчеркнул, что правительство стремится к созданию наиболее благоприятных условий для притока долгосрочных инвестиций. "Хочу заверить, что правительство Казахстана гарантирует содействие каждому крупному инвестиционному проекту, нацеленному на открытие современных производств высокого передела, опережающее развитие информационных технологий, создание инновационных предприятий, способствующих динамичному прогрессу нашей страны", - отметил премьер-министр. Он добавил, что инвесторам в Казахстане будут беспрепятственно предоставлять доступ к ресурсам, оказывать инфраструктурную и консультативную поддержку, помощь со сбытом продукции. "Заверяю: вы будете защищены от какого-либо давления со стороны государственных и правоохранительных органов. Напротив, в лице правительства вы найдете надежного и предсказуемого партнера. Для решения этих вопросов уже действует инвестиционный штаб. В конце прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев наделил его особыми полномочиями", - напомнил глава кабмина. Он отметил, что Казахстан намерен реализовать и другие инициативы для увеличения притока отечественных и иностранных инвестиций. Среди них – применение принципиально новых подходов и стимулов для инвесторов в приоритетных отраслях экономики, налоговые преференции, исключение бюрократии и излишних требований к бизнесу. "Убежден, что совместными усилиями мы сможем достичь значительных успехов в росте экономики Казахстана и обеспечить взаимовыгодное сотрудничество", - заключил Бектенов.

Напомним, о необходимости привлечения инвестиций в экономику Казахстана высказывался и глава государства в январском интервью газете "Egemen Qazaqstan". Токаев подчеркивал, что задачу привлечения инвестиций можно решить в том числе путем приватизации и возврата активов. "Масштабные инвестиции способны "разогнать" экономику и сформировать новые точки роста. Поэтому моим указом недавно создан Инвестиционный штаб, наделенный широкими полномочиями для улучшения инвестиционного климата и качественной реализации инвестиционных проектов", - объяснял президент.

Отметим, согласно положению о Совете по вопросам привлечения инвесторов, инвестиционный штаб является консультативно-совещательным органом при правительстве Республики Казахстан. Задачами штаба являются: выработка предложений и рекомендаций по инвестиционным проектам, прорабатываемым на территории Республики Казахстан и направленным на активизацию работы с потенциальными инвесторами в рамках государственной политики по привлечению инвестиций, в том числе с учетом отлагательных условий; рассмотрение вопросов по инвестиционным проектам, требующим принятия решений на уровне руководства правительства.

Кристина Кривцанова

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709631600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Начался официальный визит Председателя Мажилиса в Российскую Федерацию
- Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Совет ЕЭК принял решение о беспошлинном ввозе ряда сырьевых товаров для промышленных предприятий РК
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью
- Постановление ЦИК РК от 4 марта 2024 года №18/20
- Глава МИД Казахстана встретился с президентом ИБР
- Кадровые перестановки
- Аким СКО выразил соболезнования семье Кайырлы Едресова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  