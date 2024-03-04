"Заверяю: вы будете защищены от давления": Казпремьер Бектенов увещевает инвесторов

12:40 05.03.2024

"Заверяю: вы будете защищены от давления": премьер Бектенов обратился к будущим инвесторам



Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства обратился к потенциальным инвесторам и пообещал им защиту от давления со стороны госорганов, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.



Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, Казахстан нацелен на приток инвестиций и заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с отечественным и зарубежным бизнесом.



