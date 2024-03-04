Египетские ученые предложили консервировать папирусы с помощью хрена

12:45 05.03.2024

Ученые предложили консервировать древнеегипетские папирусы с помощью васаби

JAS: васаби упрочнил древнеегипетский папирус и уничтожил 100% микробов на нем



Анжелика Дун



Васаби (японский хрен) может защитить древнеегипетские папирусы от бактерий и грибков. Это показало исследование в журнале Archaeological Science (JAS).



Сохранности бесценных древнеегипетских папирусов угрожают бактерии и грибки. Существующие способы очистки и дезинфекции иногда повреждают волокна папируса или меняют цвет иллюстраций. Физические методы (ультрафиолет или тепло) не всегда эффективны.



В новом исследовании ученые из Большого Египетского музея разработали "зеленое" решение проблемы. Они смоделировали микробиологическое загрязнение образцов папируса различными пигментами, включая красный, желтый и синий. Обработка парами васаби в течение 72 часов подавила рост микробов как в окрашенных, так и в неокрашенных образцах папируса со 100%-й эффективностью.



Примечательно, что обработка повысила прочность папирусов на разрыв на 26%, не вызывая каких-либо заметных изменений в цвете или морфологии поверхности артефактов.



Результаты исследования могут оказать влияние на методы консервации других органических артефактов.



В чем разница между хреном и васаби?



Самым очевидным различием между этими двумя приправами является их внешний вид. После готовки васаби имеет бледно-зеленый цвет, а цвет приправы из хрена может варьироваться от бежевого до белого. Вкус у васаби более мягкий и тонкий.