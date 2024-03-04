"Кант объединили с Люксембургским айыльным аймаком...". В Киргизии появились еще 2 города областного значения

13:01 05.03.2024

В Кыргызстане появились еще 2 города областного значения - одному из них выделили 1 млрд сомов на развитие



Turmush - Город Кант в Иссык-Атинском районе Чуйской области получил статус города областного значения. Об этом сообщили в мэрии города.



По словам мэра города Улана Майлибашева, президент Садыр Жапаров подписал Указ о придании статуса города областного значения.







В рамках проводимой административно-территориальной реформы город Кант объединили с Люксембургским айыльным аймаком. Центром будет город Кант. Всего в пригороде 3 села, население достигло 31 734 человек.



Всего 7 школ, 7 детсадов, 3 медучреждения. Для местных депутатов 31 мандат.



Ранее мэр Майлибашев говорил, что расширение города Кант позволит решить многие вопросы. К примеру, появилась бы территория для мусульманского кладбища, строительства новых очистных сооружений, а жизнь жителей населенных пунктов, которые расположены по-соседству, улучшилась бы. Они получили бы статус города и стали бы решаться многие вопросы. "Развивалась бы инфраструктура. Когда приходят инвесторы, то они просят землю в городе, хотят строить в черте города. Хотя есть свободные земли и в селах. Но они почему-то не хотят туда ехать, что-то там делать. Работа проводится в рамках утвержденной президентом программы по развитию городов и территорий до 2026 года", - сказал мэр.



До проведения административно-территориальной реформы в городе Кант проживали чуть более 23 тыс. человек, в Люксембургском айыльном аймаке — около 8 тыс. человек.



Заместитель директора Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления Мурат Байдылдаев в интервью АКИpress рассказывал, что для придания городу Кант статуса города областного значения предполагается присоединить к его территории айыльный аймак Люксембург.



Для присвоения статуса города областного значения городу Кара-Балта предлагается присоединить село Калинин (за исключением участка Токтош, Сад-Верха, Верхний и Ильич) и участков Гидропартия и Индом айылного аймака Красный Восток.



Мэр города Кара-Балта Мирлан Джекшенов рассказывал, что в рамках административно-территориальной реформы к городу Кара-Балта присоединилось село Калининское, участки "Индом" и "Гидропартия" бывшего Красновосточного айыл окмоту. "Жители этих сел долго ждали этого момента, чтобы свою работу и жизнедеятельность вести совместно с нашим городом. Перспектива развития нашего города очень большая. Перед нами стоят очень большие задачи. В первую очередь, это присоединение этих 3 сел, прохождение процедуры придания статуса нашему городу, освоения местного бюджета и целевого трансферта в размере 1 миллиарда сомов, который выделяется по инициативе президента", - сказал Мирлан Джекшенов.



Согласно закону "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" от 20 октября 2021 года, мэр города областного значения назначаются президентом.



В городах республиканского и областного значения мэр города одновременно наделяется полномочиями, предусмотренными для акимов, с учетом специфики организации управления в городе.



Должность мэра города областного значения могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее 7 лет, из них на руководящих должностях 5 лет, а также лица, имеющие опыт руководящей работы в иных сферах деятельности не менее 7 лет.



Ранее в Чуйской области есть лишь один город областного значения - это город Токмок.