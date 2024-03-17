"Няшка" Мубина Турсунова стала "Мисс Кара-Балта 2024"

13:05 05.03.2024

Turmush - В городе Кара-Балта прошел конкурс красоты, грации и творчества среди карабалтинских девушек. Он проводился среди самых талантливых, красивых, стремящихся к самореализации и развитию девушек разного возраста и национальности.



Перед участницами стояли задачи – визитная карточка, рассказ о себе, демонстрация творческих, кулинарных способностей, раскрыть свой потенциал не только речью и походкой, но и показом нарядов. В жюри были "Мисс Кыргызстана — 2022" Диами Алмазбекова, "Топ-модель 2023" Айсулуу Калыбекова, основательница танцевальной школы "Ким-студия" (Кара-Балта) Алиша Ким и основательница свадебного салона Малика Жекшенова.



Всего в конкурсе "Мисс Кара-Балта — 2024" было 8 конкурсанток. По итогам места победительниц были распределены следующим образом:

- "Мисс Кара-Балта 2024" стала Мубина Турсунова, 20 лет, студентка медицинского колледжа.

- 1-вице "Мисс Кара-Балта 2024" — Адилия Ильясова, 17 лет,

- 2-вице "Мисс Кара-Балта 2024" Асель Фиридонова, 16 лет.



Кроме этого, были поощрительные места:

- "Топ-модель Кара-Балта 2024" — Айбике Жанарбекова,

- "Королева Кара-Балты 2024" — Максат кызы Бийназира,

- "Мисс-подиум Кара-Балта 2024" — Амалия Жалилова,

- ⁠"Мисс-талант Кара-Балта 2024" - Дилматова Эркеайым,

- "Мисс зрительских симпатий 2024" — Адилай Маматова.



За первое место Мубина Турсунова получила возможность участвовать в республиканском конкурсе "Мисс Кыргызстан 2024", где будет представлять город Кара-Балта.