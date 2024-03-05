Мигранты в Москве работают по-черному и никак не лечатся, - Къ

13:54 05.03.2024

Столичные мигранты работают по-черному

Часть иностранцев получает зарплату в конвертах и никак не лечится

Трудовой мигрант из Средней Азии зарабатывает в Москве в среднем 54,5 тыс. руб. в месяц. Это выяснили в офисе столичного омбудсмена, проведя опрос работников из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Более половины приезжих при этом получают зарплату в конвертах, чуть меньше живут, снимая жилье вскладчину в среднем вчетвером в одной комнате, а почти четверть не лечится "вообще никак". В аппарате уполномоченного по правам человека обращают внимание на "серьезный дефицит миграционной статистики" у ответственных за это государственных ведомств, что осложняет мониторинг и прогноз развития ситуации на рынке труда.



Исследование "Трудовая миграция из Средней Азии в современной Москве" представлено в Московском парламентском центре столичным омбудсменом Татьяной Потяевой. В основу лег опрос в сентябре 2023 года 900 трудовых мигрантов (в равной пропорции из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана) в возрасте от 18 до 60 лет. Из документа следует, что 54,4% респондентов получают зарплату "наличными без ведомости" в конвертах (а около 30% - на банковскую карту) - в среднем это 54,5 тыс. руб. в месяц. У граждан Узбекистана наиболее популярна работа на стройке (так ответили около четверти респондентов), а у приезжих из Таджикистана - в химчистках, парикмахерских и "прочей" сфере услуг (31,8% опрошенных; сюда, видимо, входит и доставка). Тогда как, например, в торговле заняты лишь 5% приезжих из Узбекистана и по 12% - из Таджикистана и Киргизии.



Более половины опрошенных работает без письменного договора (поясняя это примерно в равных долях отказом заключить его работодателем и отсутствием надобности в документе).



44% иностранцев снимают квартиру вскладчину (в среднем вчетвером в одной комнате), а свое жилье имеют лишь 4,3% респондентов. Половина опрошенных призналась, что "неформально платят" за регистрацию по месту жительства. Платная медстраховка есть лишь у 3,7% мигрантов, около половины респондентов ходит к врачам лишь при "острой необходимости", а почти четверть не лечится "никак". Три четверти опрошенных заявили, что им "вполне хватает" имеющегося знания русского языка для общения на работе, а 70% - в быту. При этом около 44% участников опроса отметили, что местное население относится к мигрантам "хорошо", а "враждебно" - лишь 5%.



Мигранты из Средней Азии - постоянная составляющая московского рынка труда в нишах, где низка конкуренция с москвичами, говорится в исследовании. По мнению госпожи Потяевой, опрос показал дефицит миграционной статистики у ответственных за это государственных ведомств. "Это осложняет мониторинг и прогноз развития ситуации на рынке труда",- говорится в тексте исследования. В офисе омбудсмена отмечают изменения на рынке, выделяя быстрый рост сегмента курьерской доставки и связанные с этим дефицит курьеров и их забастовки прошедшей зимой. В РАПСИ со ссылкой на авторов исследования приводят информацию о "морально устаревшей системе регистрации" как главном препятствии в легализации мигрантов.



По данным МВД РФ, в первом полугодии 2023 года иностранцам было выдано 9,1 млн документов для постановки на учет (в том числе 1,6 млн - гражданам Узбекистана, 960 тыс.- Таджикистана и 400 тыс.- Киргизии).



При этом в ноябре 2023 года в МВД РФ, ранее публиковавшем ежемесячную статистику о миграции, заявляли изданию "Ведомости" о переходе на ежеквартальные сводки. Однако в отчете на сайте ведомства за 2023 год, например, нет данных о числе выданных иностранцам документов для постановки на учет. В 2022 году, по данным полицейского ведомства, иностранцам выдано 16,8 млн документов для постановки на учет (в 2021 году - 13,3 млн) и 2 млн патентов (в 2021 году - 2,2 млн).



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В тексте исследования омбудсмена говорится, что проблемы с адаптацией иностранцев можно решать, "улучшая информированность об их правах и обязанностях", используя московские миграционные центры и QR-коды на патентах со ссылками на соответствующие памятки. Авторы исследования отмечают "довольно сильные установки" респондентов на получение российского гражданства, оговариваясь, что трем четвертям мигрантов оно нужно для упрощения трудоустройства и легализации.



В Подмосковье от работодателей потребуют строить жилье для работников-мигрантов

Президент международного альянса "Трудовая миграция" Николай Курдюмов называет безрадостной ситуацию "с точки зрения возможности регулировать потоки мигрантов": "Они не закрывают потребности в рабочей силе в наиболее важных для экономики сферах. Оказалось, что абсолютное большинство мигрантов находит работу через знакомых и родственников, а не через официальные кадровые агентства и службы занятости". У руководителя группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгения Варшавера есть вопросы к методике исследования: "Из описания неясно, как и по какой процедуре собирались данные. А с учетом того, что, по всей видимости, данные собирались исключительно на русском языке, что нонсенс для современных исследований миграции, можно ожидать существенные смещения".



Александр Воронов, Эмилия Габдуллина

Газета "Коммерсантъ" №39 от 05.03.2024, стр. 5