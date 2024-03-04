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Канадская Cameco и казахстанский "Казатомпром" изо всех сил пытаются нарастить производство урана
13:58 05.03.2024

Канадская Cameco и казахстанский "Казатомпром", на долю которых приходится половина мировых поставок, пытаются нарастить производство урана, - Bloomberg

Американские горнодобывающие компании воодушевлены ростом цен на уран на 112% в прошлом году. Уран станет горячей темой на мероприятии PDAC по горнодобывающей промышленности в Торонто. Об этом пишет Bloomberg.

По крайней мере пять американских производителей восстанавливают шахты в штатах, включая Вайоминг, Техас, Аризону и Юту, где добыча процветала до тех пор, пока правительства не разочаровались в радиоактивном элементе после ядерной катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011 году.

Большинство этих американских рудников простаивали после Фукусимы, когда цены на уран рухнули, а такие страны, как Германия и Япония, инициировали планы по поэтапному отказу от ядерных реакторов.

Теперь, когда правительства обращаются к атомной энергетике для достижения целевых показателей выбросов, а ведущие производители урана изо всех сил пытаются удовлетворить спрос, цены на серебристо-белый металл растут. И это дает некогда убыточным урановым предприятиям шанс восполнить дефицит поставок.

Уран использовался в качестве источника энергии более шести десятилетий, питая атомные электростанции и реакторы. Около двух третей мирового производства приходится на Казахстан, Канаду и Австралию.

Уран станет темой для разговоров, когда тысячи руководителей горнодобывающей промышленности, геологов и банкиров приедут в Торонто на встречу Ассоциации геологоразведчиков и разработчиков Канады, собравшуюся на этой неделе. В ежегодном мероприятии приняли участие как минимум 10 урановых компаний, в том числе Denison Mines Corp., Fission Uranium Corp. и IsoEnergy Ltd.

Поскольку страны все чаще рассматривают ядерную энергетику как средство решения проблемы изменения климата, ожидается, что спрос на уран резко возрастет. По оценкам Международного агентства по атомной энергии, к 2040 году миру потребуется более 100 000 метрических тонн урана в год - количество, которое потребует почти удвоения добычи и переработки по сравнению с нынешним уровнем.

Канадская корпорация Cameco и казахстанский "Казатомпром", на долю которых приходится половина мировых поставок, изо всех сил пытаются нарастить производство. Они предупредили о некоторых операционных неудачах, которые приведут к снижению добычи урана, чем ожидалось, в ближайшие годы.

"Мы находимся в старомодном, простом и понятном затруднении с поставками", - сказал Скотт Мелби, исполнительный вице-президент техасской компании Uranium Energy Corp. "Спрос снова растет, поскольку в эксплуатацию вводятся новые реакторы".

Производство отстает из-за многолетнего недостаточного инвестирования в добычу полезных ископаемых и геологоразведку, сказал Мелбай, чья компания вновь открывает шахты в Вайоминге и Техасе, которые простаивали в 2018 году.

В конце прошлого года Energy Fuels Inc. инициировала планы по возобновлению деятельности в Аризоне, Юте и Колорадо, а Ur-Energy Inc. заявила, что очистит от пыли простаивающую шахту в Вайоминге. Об аналогичных планах объявили средние компании в Австралии и Канаде.

Конечно, добыча на этих рудниках - большинство из которых небольшие и срок их эксплуатации приближается к концу - будет составлять небольшую часть мировых поставок урана.

"Промышленность явно пытается отреагировать открытием небольших шахт, но когда у вас есть шахта, которая не работала так долго, это, очевидно, не очень существенно", - сказал Джон Чампагли, генеральный директор Sprott Asset Management, которая управляет Sprott Physical Uranium Trust.

Лучшие производители

Ограничения поставок должны ослабиться, поскольку ведущие производители будут штамповать миллионы фунтов урана, которые они оставили в недрах, когда цены были низкими. Казатомпром наращивает добычу после многих лет работы значительно ниже своей мощности.

Cameco наращивает производство на крупнейшем в мире руднике и заводе по добыче высококачественного урана - Макартур-Ривер и Ки-Лейк в западной канадской провинции Саскачеван - после простоя в период с 2018 по 2021 год из-за слабых рыночных условий.

Обе компании "будут очень обеспокоены потерей своей доли рынка в пользу группы младших игроков, и поэтому они захотят потребовать ее обратно", - сказал Том Прайс, старший аналитик по сырьевым товарам лондонского инвестиционного банка Libereum. "Это отнимет у рынка много тепла".

Тем не менее, открытие шахт в США знаменует собой возрождение американской промышленности, которая всего пять лет назад находилась под угрозой исчезновения. Производство урана в Америке достигло рекордно низкого уровня в 174 000 фунтов в 2019 году - это падение с пика в 44 миллиона фунтов в 1980 году - поскольку США начали увеличивать зависимость от импорта из таких стран, как Канада, Австралия, Казахстан и Россия.

Усилия американской промышленности также являются политическими: правительство стремится обеспечить доступ к поставкам в условиях геополитической неопределенности. Санкции против России после ее вторжения в Украину в 2022 году создали проблемы для поставок урана, следующих из Казахстана, поскольку экспорт бывшего советского государства обычно проходит через российские порты.

По прогнозам организации "Производители урана Америки", чтобы удовлетворить спрос, США понадобится от восьми до десяти новых крупных рудников, чтобы начать добычу в течение следующего десятилетия.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:2073345?f=cp

Источник - tazabek.kg
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