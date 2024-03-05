 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сессия ВСНП Китайской Народной Республики: пока без сюрпризов
15:42 05.03.2024

05.03.2024 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ

Открывшаяся 5 марта в Пекине очередная сессия ВСНП (парламента) проходит по традиционному сценарию. Были названы ключевые цели нынешнего года: рост ВВП "около 5%", дефицит бюджета и рост потребительских цен "на уровне 3%" а также увеличения военного бюджета – 7.2%.

Судя по докладу премьера Ли Цяна, в основу дальнейшего развития Китая будет положено прошлогоднее теоретическое изобретение Си Цзиньпина под названием "высококачественное развитие". Оно подразумевает окончательный отказ от гонки за высокими процентами роста ВВП любой ценой и переход к опоре на высокие технологии, сохранение окружающей среды и повышение качества жизни народа.

В докладе сделан акцент на новые направления развития в таких областях, как квантовые технологии и наука о жизни, продвижение цифровой экономики, технологические разработки и их внедрение в сферах больших данных и искусственного интеллекта. Будет реализован план действий "Искусственный интеллект плюс" и созданы передовые зоны развития индустрий будущего.

Формулировка "высококачественное развитие" объясняет заметное падение темпов роста экономики, которое началось еще до прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году и только усилилось в период пандемии КОВИД-19 и торговой войны США против Китая. Отход от стремления Дэн Сяопина и его преемников превратить Китай в "мастерскую мира", обслуживающую западные рынки, обозначился еще в 2013 году. Постепенная переориентация экономики на внутренние рынки получила название "новая нормальность", а затем уже на более высоком уровне стала известна как теория "двух циркуляций".

Повышение независимости от внешних рынков и в целом от "Вашингтонского консенсуса" неизбежно привели к росту самостоятельности внешней политики, выдвижению собственных геополитических и геоэкономических инициатив. Среди них выделяются инициатива "Пояс и путь", план создания "Сообщества единой судьбы человечества", активизация участия в ШОС и БРИКС. Важнейшим проявлением нового независимого курса стало форсированное развитие отношений стратегического партнерства с Россией. Именно смена векторов экономического и политического развития Поднебесной стала главной причиной ее "сдерживания", которое на глазах превращается в полноценную холодную войну Запада против Пекина.

Сессия продлится около недели и на ней будет оглашено немало важных цифр, экономических и политических установок. Можно ожидать новых кадровых перемен и даже изменений в "политической архитектуре" – в повестку дня включен "проект поправок к Закону об организации Госсовета КНР" (правительства Китая).

Время серьезных сюрпризов и судьбоносных решений придет уже после завершения сессии ВСНП. Они станут известны на ожидаемом уже несколько месяцев III пленуме ЦК правящей Компартии Китая. Он должен пройти до октября-ноября нынешнего года, когда по неписаной партийной традиции должен состояться очередной IV пленум ЦК КПК.

Юрий Тавровский

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709642520


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