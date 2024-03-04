Россия потеряла в Чером море еще один боевой корабль - новейший корвет "Сергей Котов"

15:46 05.03.2024

Военкоры заявили об уничтожении российского корабля "Сергей Котов". Что известно



Российский патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" был поражен украинскими безэкипажными катерами (БЭК), сообщили военкоры 5 марта. В частности, Александр Коц пишет, что ночью экипаж корабля "отбивался от БЭКов" и "героически бился до последнего", но "это история без хеппиэнда". Минобороны произошедшее не комментировало.



Информацию о гибели судна подтвердил в своем телеграм-канале писатель Захар Прилепин.



"Сырский празднует свой приход в должность. Все-таки издеваться над (якобы) неудачливыми противниками надо начинать сразу после победы над ними. А не до. Слава Богу, все наши живы. Но шапкозакидательство нас буквально накрывает. И обходится оно чудовищно дорого", - рассуждает он.



Об атаке на судно заявило Главное управление разведки (ГУР) МО Украины. В его сообщении говорится, что нападение на "Сергея Котова" проводило спецподразделение "Group 13" с помощью морских дронов "Magura V5", якобы нанеся кораблю повреждения кормы, правого и левого бортов. Ведомство опубликовало и видео предполагаемой атаки.



Телеграм-канал "Повернутые на Z войне" утверждает, что экипаж с "Сергея Котова" был снят полностью и погибших нет. "Белорусский силовик" пишет, что с моряками "все хорошо: есть раненые, но жить будут".



"Экипаж, как и командир корабля, достоин наград, без шуток", - считают авторы канала, добавляя, что в атаке участвовали 10 беспилотников.



В другом сообщении канала говорится, что в ночь на 5 марта "украинские формирования с помощью ракет, БПЛА и БЭКов пытались атаковать объекты в Крыму", и "одной из целью был Крымский мост", но атака по нему была отбита.



Авторы канала ссылаются на давнюю публикацию "Рыбаря" о том, что "Украина после провалов на фронте несет большие репутационные риски и, как правило, после каждого фиаско на фронте они что-нибудь отчебучивают". Поэтому, делает вывод "Белорусский силовик", о возможности подобной атаки "все знали" и "оставалось только ждать".



Блогер Юрий Подоляка отмечает, что российскому Министерству обороны "традиционно нечего сказать по этому поводу" - официальной информации действительно пока не поступало.



Канал "Два майора" уточняет, что атака на патрульный корабль предположительно была осуществлена у берегов Феодосии. "По сообщениям с мест, корабль погиб. По нашим данным, весь экипаж жив, эвакуирован, есть несколько раненых", - говорится в сообщении канала.



Александр Коц напомнил, что ВСУ давно пытались поразить "Сергея Котова" - в одних только официальных сводках фигурировали как минимум три атаки на него с помощью надводных беспилотников. Он подчеркнул, что этот патрульный корабль, вооруженный двумя противодиверсионными гранатометными комплексами, артиллерийской установкой и двумя зенитными системами, не был "беззащитной посудиной", а его экипаж умело противостоял украинским атакам.



"В июле прошлого года экипаж отбил нападение двух БЭКов. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. В августе ситуация повторилась. Экипаж достойно отбил атаку. В сентябре патрульный корабль отбил атаку уже пяти украинских безэкипажных катеров", - перечислил военкор.



Видео одной из предыдущих атак БЭКов на "Сергея Котова", имевшей место в сентябре 2023 года, опубликовал телеграм-канал "Военный осведомитель". Относительно нынешнего инцидента в его сообщении говорится, что "якобы в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ был потерян патрульный корабль ЧФ проекта 22160 ""Сергей Котов", экипаж жив".



Успешный опыт экипажа "Сергея Котова" в отражении атак беспилотников отмечают и "Два майора". Авторы канала пишут, что этот патрульный карабль был "один из всех, кто трижды именно что дрался с БЭК" и "очень плохо, что в третий раз все так сложилось".



"Но здесь видно, что именно дрался, за что всему экипажу, каждому офицеру, мичману, матросам уважение. Вот они - пример настоящих моряков ЧФ РФ. Командир Котова - настоящий Русский Моряк и Настоящий Командир Корабля. С таким я лично готов в любой ад пойти", - говорится в сообщении телеграм-канала.



Военкор Юрий Котенок пишет, что "Сергея Котова" подбили "с четвертого раза", поскольку "корабль трижды отбивался от беспилотников противника в прошлом году, уничтожая их на подходе огнем штатного вооружения".



"Сергей Котов" - третий серийный патрульный корабль (корвет) проекта 22160, был спущен на воду в январе 2021 года, прошел ходовые испытания в 2021 году и пополнил состав Черноморского флота в конце июля 2022 года. Назван в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза контр-адмирала Сергея Николаевича Котова. Численность экипажа судна достигает 80 человек.



Экс-депутат Госдумы и полковник авиации в отставке Виктор Алкснис в своем телеграм-канале "Черный полковник" выражает уверенность в том, что случившееся с "Сергеем Котовым" - это следствие "неспособности ЧФ противодействовать украинским морским беспилотным катерам и защитить свои корабли".



"Корабль уничтожен. Нужно отвечать. Принимать меры по дальнейшему обеспечению безопасности всех кораблей ЧФ РФ (улучшать вооружение и устанавливать новые модули)", - рассуждают авторы канала "Фронтовая птичка".



Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Анатолий Кузичев выражает сожаление по поводу того, что "не уберегли" новый корабль "с кучей современных технологий, средств и возможностей". По его мнению, теперь "никаких вариантов кроме того, чтобы лишить то, что останется от Украины, выхода к морю, нет".



Ольга Лазарева

olazareva@rtvi.com