Довальсировала с Путиным до России: австрийский министр Карин Кнайсль сбежала в Питер

16:59 05.03.2024 ДОВАЛЬСИРОВАЛА С ПУТИНЫМ ДО РОССИИ: АВСТРИЙСКИЙ МИНИСТР СБЕЖАЛА В ПИТЕР



ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ



Когда 18 августа 2018 года Владимир Путин по приглашению экс-главы австрийского МИД Карин Кнайсль посетил ее свадьбу в качестве гостя, он вряд ли предполагал, что проникшаяся обаянием Русского мира фрау решит переехать в Россию. Но это случилось. Не без помощи "толерантного" (к разнообразным извращениям, но никак не к инакомыслию) Запада, устроившего ей настоящую травлю. Об этом - в материале Царьграда.







Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль, выступая на открывшемся в Москве Фестивале молодежи, весьма резко высказалась и о политике Запада на Украине, и о недавно обнародованном в СМИ намерении офицеров бундесвера уничтожить Крымский мост. Стоит ли удивляться, что столь откровенно не согласную с примитивными шаблонами западной пропаганды женщину - интеллектуала и политика - Европа не просто отвергла, но устроила ей настоящую травлю в духе печально известного маккартизма. Что и побудило Карин Кнайсль перебраться в Россию.



Приревновали за танец с Путиным



В 2018 году весь мир облетели сенсационные кадры. Министр внутренних дел Австрии Карин Кнайсль во время встречи Владимира Путина с президентом Австрии Ван дер Белленом (возможно, шутки ради) пригласила на свою свадьбу… нашего президента. А он взял и приехал. Да еще привез с собой Кубанский казачий хор и протанцевал тур вальса с невестой.



Казалось бы, просто забавная история. Ан нет! На современном Западе даже постоять рядом с "внешнеполитическим врагом Европы" Путиным уже тогда за великий грех почиталось.



Западные СМИ, наплевав на толерантность и свободу совести, взорвались агрессивными заголовками:



"Европейский политик демонстрирует покорность агрессору" ("Гардиан");

"Ничего хуже быть не может! И это вы называете международной изоляцией Путина?" ("Вашингтон Пост").



А уж какие выводы делали:



Званый гость тиран Путин вальсировал с главой МИД Австрии… Это самый заметный символ привязанности австрийской политической элиты к России. Эта свадьба подорвала единую политику Евросоюза по отношению к России!



И так далее в том же духе, до боли напоминающее известное по Украине "кто не скачет, тот москаль".



А дальше началось то, что кроме как политической травлей в лучших традициях маккартизма, назвать невозможно. И ранее проявлявшую самостоятельность в суждениях Карин Кнайсль заставили уйти в отставку с поста главы МИД. Соседи стали называть ее "русской свиньей" и даже варварски разгромили сад у дома Карин, который она холила 25 лет. В точности так же, как при Гитлере их предки громили дома и магазины евреев, которых тоже считали "не вписавшимися в Европу". Что значит генетика. Как рассказывала об этом сама Карин:



Я не переехала из Австрии - меня выкинули, практически изгнали, это случилось еще в 2020 году. Меня обвиняли вообще во всех смертных грехах - вплоть до того, что я "ведьма - отравительница собак". У меня не было работы - мне попросту запретили работать.



В итоге женщина покинула родину с двумя собаками и двумя чемоданами. Перебралась во Францию, но и там травля продолжилась - Карин даже запретили открыть банковский счет. Что заставило с горечью констатировать:



Мы теряем основу, на которой покоилась европейская цивилизация, а именно - правовые государства, соблюдение прав граждан… Правовые основания абсолютно господствовали вплоть до 80-х годов XX века. Но вот полтора десятка лет назад перестали соблюдать эти основы. Это видно на примере Еврокомиссии.



Но тут она познакомилась с Филиппом - потомком маршала де Голля, давно арендовавшим дом в русской глубинке - селе Петрушово, куда он и пригласил Карин отдохнуть душой от сбрендивших на почве русофобии европейцев. Она предложение приняла, а потом и вовсе решила поселиться в России постоянно.



Прекрасно ладит с соседями, учит русский (это ее девятый иностранный язык), работает в СПбГУ, возглавляя там центр "Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России". Читает лекции студентам. Намерена построить в русской провинции свой собственный дом и там жить. Ну и не перестает отстаивать свою альтернативную западной русофобии идею - о Европе как общем доме для русских и европейцев.



Что интересно, наше гражданство Карин Кнайсль принципиально получать не намерена, ибо считает, что "жить на две семьи" человек не должен. Ее Родина - Австрия, которую она продолжает любить и не оставляет надежды излечить от поразившего ее вместе со всей Европой коллективного помешательства на почве ненависти ко всему русскому. А про Россию говорит так:



Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна.



В отличие от Европы, где поток ненависти по отношению к смелой женщине не иссякает. И заголовки в СМИ, по сути, все те же:



"Австрийский политик на службе у Путина";

"Она вредит нам на международном уровне";

"Пять лет назад на своей свадьбе она танцевала с диктатором. А сейчас восхваляет прелести русской деревни и обнимается с русскими. Это немыслимо!";

"Европейский политик высшего звена поддерживает военные преступления".



Как тут не вспомнить Тютчева:



Напрасный труд - нет, их не вразумишь, Чем либеральней, тем они пошлее…



Почему из цветущего сада бегут в империю зла?



По информации немецкого блогера Мартина Хелда, в 2022 году в Россию только из Германии переехали 350 человек, в 2023 году планировали переезд уже более 9 тысяч человек. А в ближайшие два года из Германии и других немецкоговорящих стран в Россию могут переехать более 30 тысяч человек.



Понятно, что уезжают и из России, в основном за деньгами. А иностранцы-то зачем в Россию едут и гражданство принимают? Понятно, что Депардье от высоких налогов сбежал, но ведь, кроме него, гражданство получили далеко не последние люди, такие как Стивен Сигал, Кэри-Хироюки Тагава, Орнелла Мутти, Наталья Орейро, дирижеры мирового уровня Теодор Курентзис и Фабио Мастранджело, известные спортсмены Рой Джонс-младший, Джефф Монсон и куча других, включая олимпийских чемпионов. Они все зачем приехали? Что не жилось им в "цветущем саду" Борреля посреди "абсолютной демократии и толерантности"?



Отвечаем: приехали, чтобы жить. Да, в России проблем своих полно, но… Но зато можно говорить что думаешь, и никто не посадит тебя за то, что ты назвал содомита содомитом и, опираясь на Библию, утверждаешь, что "гендера" всего два.



Здесь никто не вышвырнет тебя с работы за приверженность традиционным христианским ценностям.



Здесь родители - это "мать" и "отец", а не "родитель №1" и "родитель №2".



Здесь в школе не заставляют толерантности ради переодевать мальчиков в девочек и не согласны по "рекомендации" ВОЗ пичкать детишек гормонами, тормозящими половое созревание, создавая из ребенка бесполое "оно", которое к 16 годам само определится, какого оно "гендера".



Здесь не учат первоклашек методам "самоудовлетворения" и не отбирают детей у родителей, если те с этим не согласны…



Короче говоря, здесь откровенный сатанизм не навязывается людям всею мощью государства, а не желающие принимать эту "печать Зверя" не назначаются изгоями общества. В России дышится иначе - атмосфера другая. Вот и Карин Кнайсль считает так же. Как говорила она, выступая на фестивале молодежи:



Когда я сравниваю с атмосферой в Германии и Австрии - ее называют иногда "нигилизмом", - они там говорят "нет" жизни. Они даже не хотят заводить собаку, потому что это вредно для окружающей среды. А здесь все говорят "да" жизни, и это чувствуется.



Именно в этом суть. А уж кто при этом станцевал с Путиным, а кто нет - не суть важно.



Что с того?



История эта невольно заставляет вернуться к фундаментальному вопросу: что собой в сакральном плане представляет вся Русская цивилизация? Первая в нашей истории госидеология, как известно, называлась "Третий Рим": Русь после падения Константинополя оставалась, в понимании наших предков, последним истинно христианским центром на Земле - библейским "Удерживающим" ("Катехоном"), самим фактом своего существования препятствующим воцарению в мире тотального сатанизма и концу света. И какие бы порой трагичные формы ни принимала реальность, именно эта идея лежала в глубинной основе нашей ментальности и духовности.



Так стоит ли удивляться, что люди, разделяющие традиционные духовно-нравственные ценности Христианства (а также других традиционных религий), и ныне смотрят на Россию как на последний сохранивший их ковчег и именно туда стремятся, чтоб укрыться от захлестнувшего Запад потока сатанинской мерзости?! Источник - Царьград

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