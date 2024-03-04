Уходит в отставку Вики Нуланд - старуха Шапокляк от Госдепа США

17:06 05.03.2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.

"Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам", - цитирует его заявление РИА Новости.



Он добавил, что после ее ухода обязанности на данном посту будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.



Ранее замгоссекретаря Нуланд назвала Россию страной, которая не устраивает США.