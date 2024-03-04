ТаджСудьба. Учиться, учиться и еще раз учиться. А потом – в миграцию…

17:14 05.03.2024

Учиться, учиться и еще раз учиться. А потом – в миграцию…



Нынешняя реформа хорошо вписывается в Стратегию регулирования миграционных процессов на период до 2040 года.



Переходом с 9-летнего обязательного образования на 11-летнее, власти Таджикистана хотят убить трех зайцев – снизить преступность среди молодежи, оставить в школах девочек и подготовить как можно больше людей для трудовой миграции.



