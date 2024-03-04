|ТаджСудьба. Учиться, учиться и еще раз учиться. А потом – в миграцию…
17:14 05.03.2024
Учиться, учиться и еще раз учиться. А потом – в миграцию…
Нынешняя реформа хорошо вписывается в Стратегию регулирования миграционных процессов на период до 2040 года.
Переходом с 9-летнего обязательного образования на 11-летнее, власти Таджикистана хотят убить трех зайцев – снизить преступность среди молодежи, оставить в школах девочек и подготовить как можно больше людей для трудовой миграции.
Что случилось?
Внесение изменений в закон "Об образовании" обсуждалось на заседании парламента 20 февраля. Согласно поправкам, обучение в 10-11 классах в школе (общее среднее образование) стало обязательным, а если школьники не хотят учиться дальше, то они должны продолжить обучение в колледжах и техникумах.
Как сообщили парламентарии, решение обязательного получения полного среднего образования создаст условия для повышения возможностей системы образования.
"Внесенные изменения смогут помочь в решении проблемы охвата 34200 учащихся образованием (что это за учащиеся не сообщается, но можно предположить, что это те, кто в этом году оканчивает 9-й класс, - ред.). Наряду с этим у учащихся появится возможность с учетом способностей и интересов выбрать нужное направление в начальных, средних и профессиональных образовательных учреждениях", – сообщил в парламенте министр образования и науки Рахим Саидзода.
При этом внесенные изменения не будут применены к гражданам, которые до начала действия закона уже были охвачены общим средним образованием.
Полное среднее образование в Таджикистане включает в себя следующие ступени:
- начальная школа (1-4 классы) - первый цикл основного образования;
- среднее образование – второй цикл основного среднего образования длительностью 5 лет;
- этап полного среднего образования - 10-11-й годы обучения.
Завершающий этап среднего образования реализуется как в общеобразовательных средних школах, выпускники которых получают документ, свидетельствующий о получении среднего полного общего образования – аттестат, так и в специализированных средних школах, завершение трехлетнего обучения в которых подтверждается дипломом о среднем специальном образовании.
При этом отныне учащиеся 10 и 11 классов не будут отчисляться из школы за поведение, что "тоже направлено на охват учащихся обучением в старших классах…", сказала депутат парламента Насиба Содики.
Одно нововведение - три цели
Специалисты отмечают, что с принятием нововведений в закон "Об образовании" его авторы стремились решить три задачи.
Во-первых (об этом говорили и депутаты), дальнейшее вовлечение в учебный процесс призвано огородить молодежь от негативного влияния улицы, снизить преступность.
"В 2023 году в республике было зарегистрировано 474 случая преступлений, совершенных несовершеннолетними. Из них 436 (79,1%) преступлений совершили несовершеннолетние, которые не были заняты работой или обучением", - сообщил, представляя законопроект в парламенте, министр образования.
Во-вторых, "Обязательное продолжение образования в школе или в ссузах, особенно для девочек, устранит гендерное неравенство", - отметил депутат парламента Равшан Раджабзода.
В Таджикистане после 9 класса именно девочки чаще бросают школу. Так, Артур ван Дизен, директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистане, в интервью радио "Озоди" в ноябре прошлого года говорил, что после 9-го класса учебу в 10-11 классах продолжают только 68% девочек. "Из мальчиков в старшие классы переходят 86% после 9-го класса. Это существенная разница в соотношении и ситуацию надо исправить", - отметил он.
И в-третьих, и самых главных, нововведения призваны решить вопрос подготовки рабочих специальностей, в частности, для трудовой миграции.
В миграцию уже с профессией
По разным оценкам, число трудовых мигрантов из Таджикистана, работающих в России (именно сюда едет основной поток наших граждан), составляет примерно 1,2 млн человек. И чаще всего это молодежь в возрасте 15-29 лет.
В поисках хоть какой-то работы, сразу после окончания средней школы (очень многие), они отправляются в РФ. Без знания русского языка и, самое главное, не имея специального образования.
По этой причине они там занимаются тяжелым, низкооплачиваемым трудом – становятся разнорабочими, дворниками и т. п.
Так вот, в соответствии с новой Стратегией регулирования миграционных процессов на период до 2040 года, которая была принята в 2023 году, большое внимание будет уделено именно профессиональной подготовке мигрантов в самом Таджикистане и организованному набору для выезда в трудовую миграцию.
Нынешняя реформа среднего образования – с обязательным получением специального образования (если ученик уходит после 9 класса) - хорошо вписывается в эту Стратегию.
Это отметила на заседании парламента и депутат Сумангул Тагойзода, сказав, что "наличие документа о профессии дает возможность подавать на те вакансии, где нужно спецобразование и обычно предлагают высокую зарплату. Профессиональные навыки и знания способствуют более легкой адаптации в новой социальной и культурной среде…".
В связи с этим депутат также обратилась к Минобразования с просьбой восстановить Учебно-производственные комбинаты (УПК).
Рахмон Ульмасов, профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РТСУ, а также эксперт по миграции, поддерживает практику получения профессий в школах, "она была еще во времена Советского Союза. Тогда каждая школа имела учебно-производственную бригаду, сельские школы имели участки земли, а городские ученики ходили в УПК. Таким образом, учащиеся осваивали профессии водителя, плотника, слесаря и т. д. Поправки в закон "Об образовании" идут на пользу всем выпускникам, а мы готовим кадры для себя", - заключил он.
А кто Конституцию менять будет?
По Конституции в Таджикистане обязательно общее основное образование (41 статья). Это образование до 9 класса (включительно). Получать полное среднее образование – с 10-11 классами, главный документ страны граждан не обязывает.
Поэтому, по мнению, Шокирджона Хакимова, доктора юридических наук, "было бы целесообразно, если бы сначала путем референдума в соответствующую статью Конституции была введена норма императивного правового характера, а затем согласовали бы к ней текст Закона "Об образовании" и других правоприменительных документов".
Соблюдение данной процедуры, по его словам, также предусмотрено статьей 10 Конституции ("Законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы").
"Должен подчеркнуть, что цель и мотивация субъекта законодательной инициативы достойны поддержки, но процесс реализации столь хорошей идеи в условиях правового государства требует неукоснительного соблюдения установленной процедуры", - отметил юрист.
На что Насиба Содики, глава парламентского комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике, заявила: "по сути поправки в закон об образовании не противоречат статье 41 Конституции Таджикистан и государство обеспечило свою приверженность образованию молодежи".
"Подобная практика уже внедрена в других странах, и, изучив их опыт, мы внесли такие изменения и дополнения", - коротко прокомментировала Содики.