Умер известный казахстанский спортивный журналист Рабат Жанибеков

17:18 05.03.2024

Рано утром 5 марта 2024 года на 82 году ушел из жизни известный журналист и комментатор Рабат Жанибеков, который почти 40 лет своей работы посвятил пропаганде казахстанского спорта, сообщает Zakon.kz.



Рабат Жанибеков большую часть своей жизни проработал на казахском телевидении. Он вел репортажи с матчей чемпионатов СССР по футболу и хоккею с мячом. Болельщики слышали его голос с чемпионата мира по конькобежному спорту и спидвею.



Также мэтр нашей спортивной журналистики отличался своими репортажами, которые он готовил для казахстанцев с московской Олимпиады 1980 года. Они до сих пор хранятся в золотом фонде казахского радио и телевидения.



Рабат Жанибеков родился в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская). Окончил КазГУ (факультет журналистики). За долгие годы воспитал немало учеников, которые до сих пор являются ведущими журналистами нашей страны.



Захоронение Рабата Жанибекова пройдет 6 марта в его родном ауле Жиенкум (Туркестанская область).



Куандык Шынасилов