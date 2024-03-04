Хуситы уверяют, что влепили ракеты в американские эсминцы в Красном море

00:06 06.03.2024

Хуситы заявили об ударе с помощью БПЛА по американским эсминцам в Красном море



Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" атаковало с помощью противокорабельных ракет два американских эсминца в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.



"Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена [...] провели уникальную военную операцию, в ходе которой они атаковали два американских эсминца в Красном море. Операция была осуществлена несколькими противокорабельными ракетами и беспилотниками", - написал он.



Как отметил Сариа, хуситы могут расширить операции против враждебных целей и будут продолжать их до тех пор, пока "агрессия не прекратится и осада с палестинцев в секторе Газа не будет снята".

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.



Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.



Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.