 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хуситы уверяют, что влепили ракеты в американские эсминцы в Красном море
00:06 06.03.2024

Хуситы заявили об ударе с помощью БПЛА по американским эсминцам в Красном море

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" атаковало с помощью противокорабельных ракет два американских эсминца в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.

"Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена [...] провели уникальную военную операцию, в ходе которой они атаковали два американских эсминца в Красном море. Операция была осуществлена несколькими противокорабельными ракетами и беспилотниками", - написал он.

Как отметил Сариа, хуситы могут расширить операции против враждебных целей и будут продолжать их до тех пор, пока "агрессия не прекратится и осада с палестинцев в секторе Газа не будет снята".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.

Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

Источник - ria.ru
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