Путин инициирует создание зерновой биржи в рамках БРИКС

00:14 06.03.2024

Елизавета Шишкова



Президент России Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса на Ставрополье поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Глава государства добавил, что биржевые спекуляции влияют на цены, а это отражается на потребителях.



"Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно. Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна. Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая", – передает слова главы государства РИА "Новости".



По словам Путина, поскольку в БРИКС есть страны, производящие и покупающие зерновые, то они могут этим заинтересоваться. "Тем более что вот эти вещи спекулятивного характера, они, конечно, отражаются в конечном итоге на потребителях. А это проблема. А эти проблемы все правительства пытаются решить... По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами", – добавил президент.



Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Россия предложила БРИКС новый способ торговли без Запада.